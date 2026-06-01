PXG契約選手 セリーヌ・ブティエが「ShopRite LPGA Classic」で優勝

PXG Japan合同会社

PXG Japan合同会社（東京都港区）- PXGは、PXG契約選手のセリーヌ・ブティエ（Celine Boutier）が、2026年5月31日（米国時間）に開催された「ShopRite LPGA Classic powered by Wakefern」において優勝を果たしたことをお知らせいたします。

ニュージャージー州ギャロウェイのシービュー・ゴルフクラブで開催された本大会で、ブティエは最終ラウンドを66でプレー。通算9アンダーでフィニッシュし、LPGAツアー通算7勝目を挙げました。この日のベストスコアに迫るラウンドで逆転優勝を果たし、女子ゴルフ界を代表するトッププレーヤーとしての存在感を改めて示しました。

ブティエは優勝後、次のようにコメントしています。

「優勝は決して当たり前に期待できるものではありません。努力を続け、辛抱強く、自分のプロセスを信じることが大切です。結果が保証されているわけではありませんが、今週はしっかりと準備ができ、自分のゲームプランを貫くことができました。そして、チーム、トレーニング、そして使用するクラブの支えによって、勝負どころで最高のプレーをすることができました。」

PXG創業者兼CEOのボブ・パーソンズは次のように祝福しています。

「セリーヌは、偉大なチャンピオンが持つ特別な資質を常に体現しています。卓越性を追求する姿勢、たゆまぬ努力、そしてプレッシャーのかかる場面で最高のパフォーマンスを発揮する力は本当に素晴らしいものです。PXGチーム一同、この素晴らしい勝利を心から祝福します。」

セリーヌ・ブティエは2021年よりPXGクラブを使用しており、現在のセッティングは以下の通りです。

【セリーヌ・ブティエ 使用クラブ】

■ ドライバー

・PXG Secret Weapon PXG Secret Weapon | Mini Driver | PXG Japan(https://jp.pxg.com/ja/products/secret-weapon-mini-driver)

■ ハイブリッド

・PXG Black Ops Hybrid（19°）Black Ops Hybrids | Hybrid Golf Clubs | PXG Japan(https://jp.pxg.com/ja/products/black-ops-%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%89)

・PXG GEN6 Hybrid（22°）

・PXG GEN5 Hybrid（25°）

■ アイアン

・PXG 0311 P GEN4 Irons（6～9番）

・PXG 0311 T GEN4 Irons（W）

■ ウェッジ

・PXG Sugar Daddy III Wedges（46°、52°）Sugar Daddy III Wedges | Milled Golf Wedges | PXG Japan(https://jp.pxg.com/ja/products/sugar-daddy-iii-%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%B8)

・PXG Sugar Daddy Wedges（60°）

PARSONS XTREME GOLFについて

PXG（Parsons Xtreme Golf）は、起業家であり熱心なゴルファーでもあるボブ・パーソンズが設立しました。PXGは、「すべての新製品は飛躍的に優れたものであるべき」という信念に基づいています。ゴルフクラブからスポーツファッションまで、すべてのイノベーションが性能を大幅に向上させ、すべてのショットがゴルフの楽しさを引き上げることを目指しています。

PXGは右利き・左利きのゴルファー向けに、ドライバー、フェアウェイウッド、ハイブリッド、アイアン、ウェッジ、パターなどのカスタムフィットゴルフクラブを提供しています。また、パフォーマンス性に優れたゴルフ＆ライフスタイルアパレルやアクセサリーも展開しています。

PXG AOYAMA（直営店）

■ 住所：107-0062 東京都港区南青山6-3-16 1F

■ 営業時間：11:00～20:00

■ 電話番号：03-6712-6888

■ 店舗情報：https://www.pxg.com/ja-jp/locations/aoyama.html

PXGのプロフェッショナルスタッフには、Christiaan Bezuidenhout, Eric Cole, Patrick Fishburn, Jake Knapp, David Lipsky, Marco Penge, Aldrich Potgieter, Chad Ramey, Mason Andersen, Christian Banke, Paul Barjon, Sebastian Cappelen, Patrick Cover, Cristobal Del Solar, Kevin Dougherty, Joey Garber, Ryan McCormick, Henrik Norlander, Augusto Nunez, Nathan Petronzio, Garrett Reband, Shad Tuten, Celine Boutier, Olivia Cowan, Minji Kang, Megan Khang, Auston Kim, Christina Kim, Gina Kim, Mina Kreiter, Kaitlin MilliganとLinnea Strom などが在籍しています。

◆報道関係者お問い合わせ先：

桑木野 洋二（PXG 広報代行）

Email: pxgjpr@gmail.com

今北 英二（PXG Japan Local Marketing Specialist）

Email：eimakita@pxg.com

◆一般のお客様お問い合わせ先

PXG JAPAN https://www.pxg.com/ja