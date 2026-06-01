【2026年6月1日 開所】「上用賀の家」が始動

社会福祉法人奉優会

社会福祉法人奉優会（本部：東京都世田谷区／理事長：香取 寛）は、2026年6月1日（月）、世田谷区上用賀に「特別養護老人ホーム上用賀の家」および「優っくり看護小規模多機能介護上用賀」を開所しました。

本施設は、地域密着型特別養護老人ホームと看護小規模多機能型居宅介護を併設した複合型施設として、介護・医療・生活支援を一体的に提供する新たな地域福祉拠点です。

開所初日を迎えた施設内では、ご利用者を迎える準備が整えられ、職員一人ひとりが新たなスタートへの期待感と責任感を持って業務にあたっています。

地域に根差した新たな福祉拠点が始動

上用賀の家は、地域密着型特別養護老人ホーム（定員29名）と、看護小規模多機能型居宅介護（登録定員29名）を併設しています。

施設サービスと在宅支援を一体的に提供することで、ご利用者の状態変化に応じた柔軟な支援体制を実現するとともに、地域における医療・介護連携の強化にも取り組んでいきます。

また、地域交流や多世代交流を視野に入れた施設運営を進め、地域に開かれた福祉拠点としての役割を担ってまいります。

地域の歴史を受け継ぎながら、新たな役割へ

本施設は、かつて地域住民に親しまれていた「世田谷区立老人休養ホームふじみ荘」の跡地に整備されました。

長年地域に根差してきた場所の歴史を受け継ぎながら、新たに高齢者福祉を支える拠点として整備されたことで、地域の新たな交流や支え合いにつながることが期待されています。今後は、地域交流や多世代交流の取り組みも進め、地域住民にとって身近で頼れる施設運営を目指してまいります。

法人としての新たな挑戦と地域への実践

今回の開所により、奉優会が運営する特別養護老人ホームは18か所目、看護小規模多機能型居宅介護は10か所目となりました。

また、世田谷区内では、特別養護老人ホーム・看護小規模多機能型居宅介護ともに5か所目の運営となります。

これまで培ってきた地域包括ケアや多職種連携の実践を活かしながら、地域ニーズに対応した福祉サービスの提供を進めるとともに、地域包括ケアを支える複合型福祉拠点として、持続可能な地域福祉モデルの実践を進めてまいります。

地域とともに歩む施設へ

上用賀の家は、

・ご利用者にとって安心して暮らせる場所

・ご家族にとって信頼できる存在

・地域にとって身近で頼れる拠点

となることを目指しています。

今後も、地域とのつながりを大切にしながら、医療・福祉・防災をつなぐ地域福祉拠点として、地域共生社会の実現に取り組んでまいります。

お問い合わせ先

特別養護老人ホーム上用賀の家

所在地：東京都世田谷区上用賀6-2-9

責任者：藤巻（ふじまき）

E-mail：kamiyoganoie@foryou.or.jp

TEL：03-6804-4591

優っくり看護小規模多機能介護上用賀

責任者：市宮（いちみや）

E-mail：kamiyoga-kantaki@foryou.or.jp

TEL：03-6804-4593

広報担当：田村

所在地：東京都世田谷区駒沢1-4-15 真井ビル

E-mail：kouhou@foryou.or.jp

TEL：03-5712-3770（ガイダンス後「5」を押してください）

HP：https://www.foryou.or.jp/

各種SNS

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