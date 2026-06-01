【危機管理のエス・ピー・ネットワーク】新時代のコンプライアンスチェック総合プラットフォーム『SP RISK SEARCH Supported by RoboRobo』の新サービス提供

株式会社エス・ピー・ネットワーク

企業の危機管理を総合的に支援する株式会社エス・ピー・ネットワーク（本社：東京都杉並区、代表取締役社長：熊谷信孝）は、AI（人工知能）を活用したコンプライアンスチェックの新プラットフォーム『SP RISK SEARCH Supported by RoboRobo（略称：SPRS）』のサービスを提供開始。7月から企業の利用申し込みを受け付けます。本サービスは、当社と業務提携したオープン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役執行役員社長：石井岳之）のコンプライアンスチェックサービス「RoboRoboコンプライアンスチェック」と機能連携した新サービスです。反社データベースを中心にAIやRPAを活用した多岐にわたる情報ソースから瞬時に照会が可能となり、検索結果の保存・管理機能も搭載。業務効率化と質の高いリスクマネジメントが実現できます。

当社は危機管理の専門会社として2004年から、暴力団員など反社会的勢力の関係者情報のデータベース化に取り組んでいます。1960年代からの累計60万件に及ぶ反社データベースは国内最大規模です。企業経営においてコンプライアンスの重要性が高まるなか、実績と信頼から公共団体をはじめ、金融、不動産業など多くの企業に当社の反社照合システムをご利用いただいています。

新サービスのSPRSでチェックが可能になるのは、当社独自の約60万件に及ぶ反社データベースのほか、インターネット風評／官報破産者情報／事件・事故情報を抽出する新聞記事／与信情報／海外の法人・個人に関するネガティブ情報／登記簿情報です。操作性に優れたRoboRoboの機能を使い、広範囲のデータから必要とするリスク情報が素早く入手できます。

■ 新サービス提供の意義と特長

企業を取り巻くコンプライアンス環境が高度化するなか、反社会的勢力に対し、過去に遡った関係性の把握や情報の信頼性・継続性を重視する企業が増えています。コンプライアンスチェックにおいても「情報量」「情報の質」「情報の普遍性」が強く求められています。当社の長年蓄積してきた反社会的勢力に特化したデータベースを中核とするコンプライアンスチェックと、専門性を備えた人的支援を、オープン社が開発したRoboRoboの多彩な機能やデータソースと組み合わせることで、高い精度と効率性を兼ね備えたコンプライアンスチェック体制を提供します。

●コンプライアンスチェックの網羅性・信頼性の向上

SPRSの反社データベースから検索・抽出されるのは報道当時反社の属性をもっていた人物、企業の情報となります。そのため、過去から現在まで反社属性以外のノイズが少なく、より効率的な調査が可能です。インターネット検索や報道情報のみに依存しない、より反社情報に特化したコンプライアンスチェックを実現します。

●長期間にわたる関係性を含めたリスク把握

1960年代以降に遡る反社関連情報を参照できるため、近年の情報だけでは見えにくい過去の関係性や背景を含めたリスク確認が可能。報道等で匿名化されていた情報についても、実名ベースで整理・蓄積されており、より正確な人物・団体の特定につながります。

●担当者による調査・判断負荷の軽減

オプションとして搭載された多彩な情報ソースとAIやRPAを活用した業務効率化により、より多くの情報量をより少ない工数で利用できるため、判断プロセスを効率化し、調査・判断業務全体の生産性向上が期待されます。

■ SPNのサービス及びSPクラブについて

SPNは、反社会的勢力対策をはじめとしたリスクマネジメント・危機管理分野において、内部通報窓口、クレームカスハラ対応、BCP、情報セキュリティ対策、アウトソース・警備などの体制構築や実務支援、教育・研修を提供しています。SPNのサービス利用に際しては、継続的な危機管理体制の構築を主目的とした「SPクラブ」への入会が前提となります。「SPクラブ」は、危機管理全体をサポートするためのメンバーズシップ制度で、ツールだけの提供にとどまらず、リスクの現況を見極めた実際の対策や運用までを企業危機管理のプロフェッショナルが伴走して的確なソリューションをご提供します。

【会社概要】

■株式会社エス・ピー・ネットワーク https://info.sp-network.co.jp/

本社所在地：東京都杉並区上荻1-2-1 Daiwa荻窪タワー

設立：1996（平成８）年3月

代表者：代表取締役会長 渡部 洋介、代表取締役社長 熊谷 信孝

事業内容：企業危機管理の専門会社。法務・広報からITに関する企業危機管理コンサルティング及び危機管理実践対応や危機管理的警備の実施

■オープン株式会社 https://open.co.jp/

本社所在地：東京都港区西新橋3-3-1 KDX西新橋ビル 3階

設立：2013（平成25）年7月

代表者：代表取締役執行役員社長 石井 岳之

事業内容：スマートロボット（RPA、AI）を活用した情報処理サービス、コンサルタント事業、アウトソーシング事業、デジタルマーケティング、オンライン広告事業