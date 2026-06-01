リモートアクセス「RemoteView」、のりかえ応援キャンペーンを8月31日まで実施

RSUPPORT株式会社

RSUPPORT株式会社（東京都港区、代表取締役：徐ヒョンス、以下「RSUPPORT」）は、現在他社のリモートアクセスサービスをご利用中の企業を対象に、導入コストと運用負荷を大幅に削減する「RemoteView のりかえ応援キャンペーン」を2026年6月1日(月)より開始いたします。

ハイブリッドワークが定着する一方で、多くの企業が初期に導入したリモートアクセスツールの「接続の不安定さ」「管理工数の増大」「ライセンス料の高騰」という3つの課題に直面しています。

特に、乗り換えを検討しながらも、「現行契約の残り期間（二重払い）」や「全端末の設定変更にかかる工数」が障壁となり、最適な環境への移行を断念するケースが後を絶ちません。

本キャンペーンでは、すでにリモートアクセスツールを利用中の企業を対象に、リモートアクセス「RemoteView」への乗り換えで、これらのハードルを取り除き、より安全・安心できるハイブリッドワーク環境の構築をサポートするお得なキャンペーンです。

RSUPPORTは、今後も多くのリモートワーカーが手軽に導入し安心して利用できるリモートツールを提供してまいります。

■ キャンペーン概要

・キャンペーン内容・特典

他社リモートアクセスサービスからの乗り換え時に、RemoteViewをお得にご利用いただけるキャンペーンです。「現在のツールのコストが高すぎる」「まだ契約が残っていて解約損をする」そんなお悩みは不要です。

RemoteViewがすべて引き受け、どこよりもお得にスムーズな移行を実現します。

【特典１】競合他社 対抗価格保証

競合他社よりも必ずお安い価格で提供することをお約束（保証）

【特典２】既存残り期間は無償利用

契約期間重複の損なし！既存契約の残り期間は「実質0円」

・キャンペーン期間

2026年6月1日(月)より2026年8月31日(月)までのご契約申込分

・対象

他社リモートサービスをご利用中の法人(※新規契約)

・特設ページ：https://content.rview.com/ja/blog/remoteview-norikae-campaign-2026/

■ RemoteView（リモートビュー）が選ばれる理由

RemoteViewは、独自のリモートエンジンにより60fpsの滑らかな操作感を実現しています。また、組織構造に合わせた権限管理や、強固な多要素認証やSSO対応、端末の電源を遠隔操作できるWOL連携など、情シス担当者が求める機能を網羅しています。

■会社概要

会社名 ：RSUPPORT株式会社

設立 ：2013年12月（日本支店設立 2006年4月）

代表者 ：徐 滎秀(ソ・ヒョンス)

所在地 ：〒105-0021 東京都港区東新橋2丁目3-3ルオーゴ汐留10階（日本法人）

事業内容 ：ウェブ基盤のリモートコラボレーションソリューションの開発とシステムの構築

主要サービス：

AI議事録自動作成ツール「Ai:repoto」▶https://www.airepoto.com

リモートデスクトップツール 「RemoteView」▶https://content.rview.com

リモートヘルプデスクツール 「RemoteCall」▶https://www.remotecall.com

Web会議システム 「RemoteMeeting」▶https://www.remotemeeting.com