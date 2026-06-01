【東京都港区】港区でラクロスの魅力を体感！世界選手権大会に向けた企画展・無料観戦招待を実施

港区(C)日本ラクロス協会(C)日本ラクロス協会

2028年のロサンゼルスオリンピックでラクロスが120年ぶりに競技として復活するなど、国際的な注目が高まる中、令和8年度にラクロスの女子世界選手権大会が東京で開催されます。

区では、この機を捉え、区内での応援気運の醸成とラクロスの魅力発信を目的に、区民が競技に触れる機会を創出する気運醸成事業を実施します。

企画展

ラクロスの魅力発信や大会開催に向けた気運醸成を図るため、企画展を開催します。

区民等への決勝戦無料観戦招待

- 開催期間 令和8年6月8日（月曜）から19日（金曜）まで- 開催場所 港区役所1階ロビー- 対 象 どなたでも- 費 用 無料- 展示内容（予定）・ラクロスや世界選手権の概要等パネル展示・ユニフォームや選手が着用する用具展示のほか、体験用の用具も展示(C)日本ラクロス協会(C)日本ラクロス協会

女子世界選手権大会の試合に区民等を招待し、世界最高峰のプレーを間近で観戦していただくことで、ラクロスの魅力を見て・知って・体感していただく機会を創出します。

- 対 象区内在住・在学・在勤者- 観戦日時 令和8年8月2日（日曜）（3位決定戦及び決勝戦）午後4時～3位決定戦 ／ 午後7時～決勝戦- 場 所 秩父宮ラグビ―場（港区北青山2丁目8番35号）- チケット内容 決勝戦及び3位決定戦が観戦可能な単日券、自由席- 招待者数 一般（高校生以上）2名1組セット：100組（200名）一般（高校生以上）1名＋中学生以下1名：100組（200名）※未就学児等が膝上観戦する場合は、チケット不要- 費用 無料- 申込み・申込方法：オンライン（LoGoフォーム）による申込み・決定方法：先着順・申込期間：令和8年6月15日（月曜）午前9時～29日（月曜）午後5時ただし、申込数が定員に達した時点で終了します。・チケット送付方法：令和8年7月にチケットの電子データ（PDF）をメールで送付します。

本事業に関する詳しい情報等については、以下のホームページで発信しております。

https://www.city.minato.tokyo.jp/supotsukikaku/2026worldlacrosse_womenschampionship.html