2026年度（第44回）IT賞応募受付開始　IT・デジタル技術を活用した経営改革・社会課題解決の優れた取り組みを募集

公益社団法人企業情報化協会

公益社団法人企業情報化協会は『ITを高度に活用したビジネス革新』に顕著な努力を払い成果を挙げたと認めうる企業、団体、機関および個人に対して、審査・表彰を行うIT賞(審査委員長：服部 隆志 慶應義塾大学 環境情報学部 教授)の応募受付を開始しました。応募締め切りは2026年8月18日(火)17:00までです。受賞が確定した際には2027年1月28日(木)に表彰式典(第42回IT戦略総合大会内にて)を実施します。

▼応募はこちら（公式サイト）

https://jiit.or.jp/awards/it/

■IT賞とは

＜IT賞ロゴマーク＞

IT賞は、ITやデジタル技術を活用し、優れた業務改革や価値創出、社会課題の解決に取り組む企業・団体を表彰する制度です。公益社団法人企業情報化協会（IT協会）が主催し、1983年の創設以来、先進的なIT活用事例を広く社会へ発信してきました。業種や規模を問わず、多様な組織の優れた取り組みを表彰することで、日本における情報化・デジタル化の推進と普及を目指しています。

■2026年度（第44回）IT賞 募集概要

●応募方法

WEBページで応募要項をご確認のうえ、所定のエントリーフォームからお申し込みください。

▼応募はこちら

https://jiit.or.jp/awards/it/

※応募締め切り：2026年8月18日(火)17:00

※応募にあたりご不明点がある方は、下記の合同説明会もぜひご活用ください。

●応募カテゴリー

本表彰制度では、以下の4つのカテゴリーで応募を受け付けています。

1. 経営・業務改革

2. 顧客価値・サービス革新

3. 社会・環境価値の創出

4. 共創・エコシステム構築

●賞の種別

審査の結果、優れた取り組みに対して以下の賞を授与します。

・IT最優秀賞

受賞候補の中から、特に総合的に優れた取り組み

・IT優秀賞

評価視点において、顕著な成果を挙げた取り組み

・IT賞

他の組織の模範となる水準の取り組み

・IT奨励賞

将来性・新規性・挑戦性が期待される取り組み

●審査スケジュール

応募から受賞決定までの主なスケジュールは以下のとおりです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/6381/table/116_1_466512c940b50c156b8db4037409d32d.jpg?v=202606020251 ]

●審査委員一覧

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/6381/table/116_2_e31ab1dcad299dcfcf43d158c048d100.jpg?v=202606020251 ]

（2026年5月末時点 順不同・敬省略）

●これまでの受賞企業

これまでに受賞した企業および取り組み内容は、下記WEBページをご覧ください。

https://jiit.or.jp/awards/it/awards_it_past/

応募要項や詳細については、以下のWEBページをご確認ください。

https://jiit.or.jp/awards/it/

合同説明会開催のご案内

IT賞への応募をご検討されている企業・団体の皆さまを対象に、応募方法や審査のポイントなどをご紹介する合同説明会を開催します。

本会は「2026年度IT協会 第1回会員交流会」を兼ねて実施します。

◆開催概要

会期：2026年7月6日（月）15:00～17:00

会場：東京プリンスホテル 3階「ゴールデンカップ」

◆プログラム（予定）

・審査の視点・評価ポイントの解説

IT賞審査委員 島田俊夫氏（公益社団法人企業情報化協会 顧問）より、

審査の着眼点や評価のポイントを応募要項に沿って解説します。

・2025年度 IT賞 最優秀賞受賞企業による事例発表

野村ホールディングス株式会社

「ITのグローバルオペレーティングモデルへの取り組み

～野村ITのグローバル化と生産性革新への挑戦～」

株式会社ミスミグループ本社

「ものづくり産業の調達プロセスを革新するミスミのIT・AI活用」

IT賞への応募をご検討の方はもちろん、IT・デジタル技術を活用した業務改革や、

社会課題解決に取り組まれている皆さまのご参加をお待ちしております。

■詳細・参加申込はこちら

https://jiit.or.jp/studygroupevent/meetup2026-1/

■公益社団法人企業情報化協会（IT協会）について

IT協会ロゴマーク

公益社団法人企業情報化協会（IT協会）は、企業の情報化・デジタル化の推進を目的に活動する団体で、「IT賞」をはじめとする事業を通じて、IT活用による経営革新や社会課題解決の促進に取り組んでいます。



公式サイト：https://www.jiit.or.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

公益社団法人企業情報化協会（IT協会）

表彰制度事務局

所在地：〒105-0011 東京都港区芝公園3-1-22 日本能率協会ビル3階

TEL：03-3434-6677

E-mail：info@jiit.or.jp

URL：https://www.jiit.or.jp/