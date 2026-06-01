兵庫県明石市に初出店！「FiT24 明石大久保店」が6月1日（月）オープン！体力測定ができる“SCORE AREA（スコアエリア）“を初導入

株式会社快活フロンティア

株式会社快活フロンティア（代表取締役社長：竹島 文明）が運営する24時間営業のフィットネスジム「FiT24（フィット24）」では、2026年6月1日（月）に「FiT24 明石大久保店」（兵庫県明石市魚住町）をグランドオープンします。 FiT24 明石大久保店は兵庫県内では5店舗目、全国では113店舗目の出店となります。

FiT24明石大久保店

■“SCORE AREA（スコアエリア）“で「今の自分」を知ろう

FiT24 明石大久保店では、全国のFiT24で初めて、体力測定ができる新エリア“SCORE AREA（スコアエリア）“を導入します。会員様であれば月会費のみで利用できます。モチベーションの維持や最適なトレーニングメニュー作成に役立てていただくため、握力器・背筋力計・長座体前屈計・垂直飛びなどの測定機器を完備しています。「今の自分」を知ることは目標達成への第一歩です。SCORE AREAの導入により、会員様一人ひとりの「なりたい自分」へナビゲートします。

スコアエリア

■6月30日（火）までの入会で、お得なオープン記念キャンペーンの対象に！

➣6月・7月・8月の月会費がまとめて0円

➣9月以降の月会費が永久1,100円（税込）割引

➣各有料オプション＊が最大2カ月無料（6月・7月）

※キャンペーンでのご入会は、入会月を1カ月目として、6カ月以上の在籍が必要となります。

※ご入会時には、事務手数料2,200円（税込）を頂戴します。

※キャンペーン適用には条件がございます。詳しくはこちら(https://www.fit24.jp/shop/akashiokubo.html)をご確認ください。

＊水素水飲み放題、安心プラスプレミアム

■FiT24の特長

１.すべての会員様が快適に利用できるゾーニング

FiT24は初心者の方も上級者の方も、それぞれのレベルに合ったトレーニングができるよう、マシンのエリア分け（ゾーニング）を行っています。そのため、ご自身のレベルや目的に合った環境で快適に、効果的にトレーニングを進めることができます。



２.シャワールームを完備！女性専用も！

無料で利用可能なシャワールームには、ドライヤー・シャンプー・ボディソープを完備しており、トレーニング後のリフレッシュとして気軽に利用できます。また、シャワールーム・トイレは女性専用の設備も完備しているため、女性の会員様も快適に安心して利用できます。



３.ジム初心者でも安心！スタッフが無料でサポート

FiT24では、ご入会後のサポートとしてジムでのトレーニングスタートをサポートする「スタサポ」が誰でも受けられます。マシンの使い方から効果的なトレーニング方法のレクチャー、悩みに合わせたおすすめマシンの案内など、お客様に寄り添ったカリキュラムで初心者のジムデビューをサポートします。

※スタサポについて、詳しくはこちら(https://www.fit24.jp/support/?fpc=230.64.365.a667298826001f0C.1794618117000)をご覧ください。



４.InBodyが無料で測定できる

InBodyは、筋肉量・体脂肪量・体水分量・ミネラル量・内臓脂肪レベルなどを高精度に分析できる体成分分析装置です。FiT24では全店舗に設置しており、測定料金がかかる施設も多い中、会員様なら無料で何度でも測定可能です。

５.WEBで領収書の発行が可能！

同業態の24時間ジムの中には、店頭でスタッフが常駐している時間でないと領収書が発行できないジムもあります。FiT24なら、いつでもどこでも手元のスマートフォンから領収書が発行できます。

有酸素マシン筋トレマシン

FiT24 明石大久保店

住所：兵庫県明石市魚住町金ケ崎63-1

オープン日：2026年6月1日（月）10:00

営業時間：24時間営業（スタッフアワーは10:00～20:00）

設備：有酸素マシン14台、筋トレマシン12台、 パワーラック3台、スミスマシン1台、

ダンベル1kg～50kg、ケーブルマシン1台、日焼けマシン1台、水素水1台、InBody1台、

プロテインサーバー1台、骨盤底筋チェア1台、SCORE AREA1室、

更衣室3室、トイレ3室、シャワー5室

月会費：6,980円 （税込7,678円）

「FiT24 明石大久保店」WEBページ：https://www.fit24.jp/shop/akashiokubo.html

※マシンラインアップは変更になる場合がございます。

＜無料の施設体験について＞

開催期間：2026年6月1日（月）～6月8日（月）

開催時間：10：00～19：30

※体験する際は会員登録（無料）が必要です。