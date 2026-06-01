2026年 オリコン顧客満足度(R)調査「ネット銀行」にて3年連続で総合1位を獲得

auじぶん銀行株式会社

auじぶん銀行株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 健二、以下 auじぶん銀行）は、2026年6月1日にオリコン株式会社が発表した2026年 オリコン顧客満足度(R)調査「ネット銀行」において、3年連続で総合1位を獲得しました。2026年は、昨年までの同点1位*から一歩進み、当社として初めて単独での総合1位となりました。

＊2024年、2025年に同点1位を受賞

評価項目別では、「キャンペーン」が5年連続、「付帯・連携サービス」「優遇サービス」が4年連続、「手数料」が2年連続でそれぞれ1位を獲得しました。さらに、「サポート体制」は初の1位、また今年から新たに設けられた「金利」でも1位を獲得しました。加えて、商品別の「定期預金」においても1位の評価をいただいています。

auじぶん銀行では、魅力的な金利提供や、お得なプログラムやキャンペーンの実施、さらには利便性のあるサービス提供やサポート品質の向上に取り組んできました。

例えば、日常使いの銀行口座としてご利用いただきやすいよう、ATM利用手数料や振込手数料がお客さまのご利用状況に応じて、最大月15回まで無料となる特典プログラム「じぶんプラス」を提供。2025年10月には、「じぶんプラス」のプレミアムステージに該当するお客さまを対象に、円普通預金をより効率的に運用いただけるよう、円普通預金金利を年0.65％（税引前）の金利で提供する「プレミアム金利優遇」を開始しました。2025年9月からは手数料無料でリアルタイムに証券総合口座へ入金できるようSBI証券との連携を開始。本連携は、「まとめて金利優遇」の特典対象条件にも加わり、円普通預金金利が優遇されます。

また、店舗を持たないネット銀行であるからこそ、コールセンターを中心としたお客さまサポートにおいても、安心してご利用いただけるよう応対品質の向上に努めています。あわせて、お客さまが閲覧中のページ上でFAQをポップアップ形式で表示し、状況に応じて必要な情報へスムーズにアクセスできる仕組みを整えるなど、サポート体制の強化を進めています。

こうした取り組みが、3年連続の総合1位、ならびに単独1位という評価につながったものと考えています。今後も、より多くのお客さまにご満足いただけるよう、一層のサービス拡充に努めてまいります。

＜当社の商品・サービス＞

じぶんプラス(https://www.jibunbank.co.jp/customer_stage/)

ステージごとにATM利用手数料や振込手数料の無料回数、さらにはauじぶん銀行のお取引でたまるPontaポイント倍率などの特典を提供しています。

プレミアム金利優遇(https://www.jibunbank.co.jp/interest_and_commission/interest/)

「じぶんプラス」の最上位である「プレミアムステージ」に該当するお客さまを対象に、通常の円普通預金年0.31%（税引前）に、年0.34％（税引前）を上乗せし、年0.65％（税引前）で提供するものです。

まとめて金利優遇(https://www.jibunbank.co.jp/landing/kinri_up_tokuten/)

au PAY、au PAY カード、対象の証券会社をそれぞれ指定の方法でauじぶん銀行と連携すると、円普通預金の金利が最大で年0.51％（税引前）となります。

デビュー応援定期預金(https://www.jibunbank.co.jp/program/20250301_debut/)

新規口座開設されたお客さまを対象に、口座開設日の翌々月末までのお預け入れで、3カ月もの円定期預金金利が年1.35％（税引前）、1年もの円定期預金金利が年1.20%（税引前）となります。

最短当日の口座開設(https://www.jibunbank.co.jp/account/)

アプリからマイナンバーカードを使ってお申込みの場合、最短当日の口座開設が可能。キャッシュカード到着前から口座をご利用いただけます。

■2026年 オリコン顧客満足度(R)調査「ネット銀行」ランキング 各項目別結果

＜評価項目別＞

提供商品・サービス :第3位

サイトの使いやすさ :第5位

アプリの使いやすさ :第4位

手続き :第2位

付帯・連携サービス :第1位

システム・セキュリティ :第4位

ATMの使いやすさ :第3位

金利 :第1位

手数料 :第1位

優遇サービス :第1位

キャンペーン :第1位

サポート体制 :第1位

＜商品別＞

定期預金 :第1位

■2026年 オリコン顧客満足度(R)調査「ネット銀行」調査概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/26860/table/532_1_f15d296ed8f1b32d274777d403d36bf7.jpg?v=202606020251 ]

auじぶん銀行は、auフィナンシャルグループの一員として、「デジタルを駆使する。お客さま視点で考える。そして、期待を超える金融へ。」をパーパスに掲げ、スマートフォンアプリをメインチャネルとして預金、送金、決済、融資などの各種金融サービスを提供しています。今後もすべてのステークホルダーの持続的発展を目指すとともに、お客さまの期待を超える新しい体験価値を創造することで、「未来まで明るく。」を実現する銀行として、さらなる発展を目指して取り組んでまいります。

以上