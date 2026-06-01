さとふる、株式会社リクルートとともにふるさと納税のお礼品として「じゃらんふるさと納税クーポン」を2026年秋に提供を開始

株式会社さとふる

ふるさと納税ポータルサイト「さとふる(https://www.satofull.jp/)」を運営する株式会社さとふる（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：藤井 宏明）は、株式会社リクルート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：牛田 圭一）が運営する旅行情報サイト「じゃらんnet(https://www.jalan.net/)」と提携して、「さとふる」にて寄付先の自治体が指定した宿泊施設の支払いに利用できるお礼品「じゃらんふるさと納税クーポン」を今秋より提供開始します。



■イメージ

「じゃらんふるさと納税クーポン」は、「じゃらんnet」での宿泊予約に利用できる旅行クーポンのお礼品です。

寄付者は、「じゃらんnet」で宿泊先を探した後、「さとふる」を通じて対象自治体へスムーズにふるさと納税寄付を行い、取得した電子クーポンをそのまま「じゃらんnet」での予約時に利用できます。また、「じゃらんnet」で対象の宿やプランを予約済みの場合でも、後から「じゃらんふるさと納税クーポン」を適用することができます。

両サービスがシームレスに連携することで、「宿探し」から「ふるさと納税での寄付」「宿泊予約」までをスムーズに完結でき、旅行計画とあわせてふるさと納税をより身近に活用できるようになります。

また、導入自治体にとっては、日本最大級の宿・ホテル予約サイト「じゃらんnet」上にふるさと納税寄付への導線を設けることができるため、寄付額の増加に加え、地域への来訪促進による関係人口の拡大も期待できます。

株式会社さとふるは、今後も会員向けサービスの向上を通じて、より多くの方々に継続的にふるさと納税を活用していただき、地域を応援する人々を増やすことで、さらなる地域活性化を推進します。

■導入について各社コメント

・株式会社リクルート

当社の旅行事業領域では、これまでもユーザーと地域をつなげる取り組みを行ってまいりました。

今回の提携による「じゃらんふるさと納税クーポン」は、「モノ」のお礼品と異なり、直接地域への来訪を促し、地域の本質的な価値に触れるきっかけになることを目指します。

ふるさと納税サイト認知度No.1（※）の「さとふる」と提携し、より多くのユーザーが手軽に「じゃらんふるさと納税クーポン」を利用できる環境を整えることで、ユーザーが“まだ訪れていない地域と出会う”“訪れた地域と継続的につながる”新たな入口を提供してまいります。

また、両社がこれまで集客や業務支援を通じて全国の自治体をサポートしてきた知見を活かし、多くの自治体にとって導入しやすく、共に地域活性化に取り組めるサービス設計を進めてまいります。

※2026年1月時点 調査実施機関：株式会社インテージ(https://www.satofull.jp/static/research/no1_2026.php)

・株式会社さとふる

さとふるは、ふるさと納税を通じて地域の魅力を知っていただくとともに、実際に現地へ足を運ぶきっかけを創出したいと考えてきました。一方で、これまでは、旅行先の検討と寄付先の選定を行き来しながら利用する必要があり、旅行とふるさと納税の活用をスムーズにつなげにくい側面もありました。

そこで今回、旅行予約からふるさと納税の活用までをより便利にするため、日本最大級の宿・ホテル予約サイト「じゃらんnet」と提携しました。豊富な宿泊施設ネットワークを持つ「じゃらんnet」と連携することで、ユーザーは宿泊先探しから、ふるさと納税を活用したクーポンの取得、予約までをスムーズに行えるようになります。

また、本取り組みにより、これまでふるさと納税を利用したことがなかった方にも、旅行をきっかけにふるさと納税を活用いただく機会が広がることを期待しています。さらに、自治体や宿泊事業者にとっても導入しやすい仕組みとすることで、地域への来訪促進と寄付機会の拡大の両立を目指してまいります。

旅行好きの方々に、地域への訪問と寄付をより身近に感じていただき、新たな地域との交流創出につながることを後押ししてまいります。

■利用方法

＜「じゃらんnet」から「じゃらんふるさと納税クーポン」を申し込む場合の流れ＞

1.「じゃらんnet」で対象宿・プランを探す

2.「じゃらんnet」の対象宿・プランを選び、寄付金額を決定

3.「さとふる」画面上で寄付を完了

4.「じゃらんnet」で「じゃらんふるさと納税クーポン」を選択し予約を完了

「じゃらんnet」から「じゃらんふるさと納税クーポン」を利用する流れのイメージ「じゃらんnet」上での「じゃらんふるさと納税クーポン」対象施設の掲載イメージ※検討中・開発中の内容になるため、今後変更になる可能性があります。

＜「さとふる」から「じゃらんふるさと納税クーポン」を申し込む場合の流れ＞

1. 「さとふる」のお礼品ページからクーポンを申し込んで決済完了

2. 「さとふる」の寄付履歴画面から「じゃらんnet」に遷移し、クーポンを適用して宿の予約を完了

■株式会社さとふるについて

株式会社さとふるは、ふるさと納税（自治体への寄付）を通して地域活性化を推進しています。「ふるさとの元気を“フル”にする、ふるさとの魅力が“フル”に集まる ふるさと応援、ふるさと納税ポータルサイト」をコンセプトに、寄付者向けに「さとふる」で寄付先の自治体やお礼品の選定、寄付の申込み、寄付金の支払いなどができるサービスを提供しています。自治体向けには寄付の募集や申込み受け付け、寄付金の収納、お礼品の在庫管理や配送など、ふるさと納税の運営に必要な業務を一括代行するサービスを提供しています。また、ふるさと納税を活用した地域活性化の取り組みを掲載する、地域情報サイト「ふるさとこづち(https://www.satofull.jp/koduchi/)」を運営しています。

以上



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