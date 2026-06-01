JRE BANK口座開設キャンペーンを実施します

東日本旅客鉄道株式会社

○JR東日本と(株)ビューカードは、「JRE BANK口座開設キャンペーン」を2026年6月1日より実施します。

○2026年6月1日から8月31日までの間に新規に口座開設申込をいただき、9月30日までに「メインミッション」の条件をクリアすると、抽選で合計2,600名さまにJRE POINT最大100,000ポイントが当たります。また、「ボーナスミッション」のクリアによって当選確率が最大3倍に！

○この機会にぜひJRE BANK口座開設をお申込みください。

1．JRE BANK口座開設キャンペーンについて

（1）概要

口座開設申込期間 ：2026年6月1日（月）~2026年8月31日（月）

各ミッション判定日：2026年9月30日（水）

進呈ポイント ：1等 JRE POINT 100,000ポイント 100名さま

2等 JRE POINT 10,000ポイント 2,500名さま

【メインミッション】

・判定日（2026年9月30日）までに以下の条件をすべて達成すると、本キャンペーンの参加対象になります。

●新規口座開設を完了していること（口座開設申込期間は2026年6月1日から2026年8月

31日まで）

●JRE POINTリンク登録（JRE BANK口座とJRE POINTの連携）を完了していること

●JRE BANK口座（円普通預金）に一度に5,000円以上の入金があること（入金方法は問い

ません）

【ボーナスミッション】

・メインミッションを達成したうえで、判定日（2026年9月30日）までに以下の条件をクリアすると応募口数が最大3倍に！

（1）JRE POINT WebサイトからモバイルSuicaを登録 +1口

（2）円定期預金の預入れを一度に50,000円以上 +1口

※定期預金は預入れが一度でもあれば対象となります。預入れ期間は問いません。

（２）キャンペーンのエントリー方法

条件達成状況に応じ、自動的に本キャンペーンの抽選にエントリーされます。

２．キャンペーンの参加ステップ等について

※JRE BANK口座開設キャンペーンの詳細については、キャンペーンページをご覧ください。

(https://www.rakuten-bank.co.jp/jrebank/campaign/account-opening/260601/?GROUP_ID=JRE203010025(https://www.rakuten-bank.co.jp/jrebank/campaign/account-opening/260601/?GROUP_ID=JRE203010025) )

※本キャンペーンの対象となる条件として、JRE POINT Webサイトへの事前登録と、JRE BANK口座との連携（JRE POINTリンク登録）が必要です。

※JRE POINTリンク登録の登録方法

（https://www.rakuten-bank.co.jp/jrebank/guide/link/resister/ ）

※JRE BANKの概要やご利用特典につきましては、JRE BANK Webサイトをご覧ください。

（https://www.rakuten-bank.co.jp/jrebank/）

JRE BANKは、株式会社ビューカードが楽天銀行株式会社を所属銀行とする銀行代理業者として各種契約締結の媒介を行う際のサービス名称です。

銀行代理業の概要

所属銀行：楽天銀行株式会社 銀行代理業者：株式会社ビューカード

許可番号：関東財務局長（銀代） 第475号

取扱業務：（1）預金の受入れ、（2）資金（消費者向け住宅購入資金）の貸付け、（3）為替取引を内容とする契約の締結の媒介

※株式会社ビューカードがお客さまから金銭その他財産の交付を受けることはございません。