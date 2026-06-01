『２０２６年度 東京メトロお客様モニター』５００名募集

東京地下鉄株式会社募集告知中吊りポスター

東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：小坂 彰洋、以下「東京メトロ」）では、お客様の声に耳を傾け、サービス改善に取り組むことを目的に、『2026年度 東京メトロお客様モニター』を500名募集いたします。

様々なご意見・ご要望を頂戴し、お客様視点に立った質の高いサービスを提供することを目的に、『東京メトロお客様モニター制度』を2013年度から実施しています。例年、シニアのお客様や外国出身のお客様等、幅広い層のお客様にご参加いただいています。

（参考）過去のお客様モニター調査報告は以下を参照

https://www.tokyometro.jp/safety/customer/report/index.html（当社HP）

モニターにご登録いただいたお客様には、「インターネットによるアンケート調査」や「グループインタビュー」などにご協力いただきます。

多くのお客様のご応募をお待ちしております。

「２０２６年度 東京メトロお客様モニター」の詳細

１ 名称

東京メトロお客様モニター

２ 募集要件〔下記（1）～（4）の要件を全て満たす方〕

（１）東京メトロをご利用の方

（２）満１６歳以上の方（2026年7月1日現在）

（３）インターネットに接続できる環境をお持ちの方（e-mailアドレスが必要です）

（４）電子メールの送受信、日常の会話などを日本語で行うことができる方

３ ご協力いただく内容（一部変更となる場合があります）

（１）インターネットを使用した「アンケート」

・東京メトロのサービス全般に関するアンケート（２回）

・個別のサービスに関するアンケート（随時）

（２）「グループインタビュー」（１回）※

（３）東京メトロの施設等に関する「フィールド調査」（１回）※

※希望者多数の場合は、抽選とさせていただきます。

４ お渡しするもの※

記念品（東京メトロオリジナルグッズ）

東京メトロデジタル乗車証（QR２４時間乗車証）

※ １.ご利用時のQR乗降データを東京メトロにご提供いただくこと

２.東京メトロのサービス全般に関するアンケートへ回答していただくこと

上記2点がお渡しの条件となります。

５ モニター期間

２０２６年７月１日（水）～２０２７年６月３０日（水）

※モニター期間終了後、調査結果報告書を登録いただいたe-mailアドレス宛てにお送りします。

６ 募集人数

５００名

※応募者多数の場合は、ご利用路線等を考慮のうえ、抽選とさせていただきます。

７ 応募方法

東京メトロ公式ホームページの『東京メトロお客様モニター』応募フォームに必要事項を入力の上、ご応募ください。 https://www.tokyometro.jp/monitor/202６/index.html(https://www.tokyometro.jp/monitor/202%EF%BC%96/index.html)

８ 応募締切

２０２６年６月１２日（金）１８時００分まで

９ その他

（１）１世帯からのご応募は、１名のみとさせていただきます。

（２）インターネット接続料などの費用は、お客様の負担となります。

（３）選考結果は、２０２６年６月２９日（月）までに応募の際にご入力いただいたe-mailアドレス宛てにご連絡します。

（４）ご入力いただいたお客様の個人情報は、当社個人情報保護方針に基づいて取り扱い、本モニター業務にのみ使用します。

（５）本モニター業務は、一部を株式会社クロス・マーケティングに委託して実施します。

１０ お問い合わせ先

東京メトロお客様センター https://www.tokyometro.jp/support/index.html

（参考）お客様モニターの声と当社の取組み

https://www.tokyometro.jp/safety/customer/report/index.html

「２０２４年度 お客様モニター調査結果」から抜粋