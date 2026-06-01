『２０２６年度 東京メトロお客様モニター』５００名募集
募集告知中吊りポスター
東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：小坂 彰洋、以下「東京メトロ」）では、お客様の声に耳を傾け、サービス改善に取り組むことを目的に、『2026年度 東京メトロお客様モニター』を500名募集いたします。
様々なご意見・ご要望を頂戴し、お客様視点に立った質の高いサービスを提供することを目的に、『東京メトロお客様モニター制度』を2013年度から実施しています。例年、シニアのお客様や外国出身のお客様等、幅広い層のお客様にご参加いただいています。
（参考）過去のお客様モニター調査報告は以下を参照
https://www.tokyometro.jp/safety/customer/report/index.html（当社HP）
モニターにご登録いただいたお客様には、「インターネットによるアンケート調査」や「グループインタビュー」などにご協力いただきます。
多くのお客様のご応募をお待ちしております。
「２０２６年度 東京メトロお客様モニター」の詳細
１ 名称
東京メトロお客様モニター
２ 募集要件〔下記（1）～（4）の要件を全て満たす方〕
（１）東京メトロをご利用の方
（２）満１６歳以上の方（2026年7月1日現在）
（３）インターネットに接続できる環境をお持ちの方（e-mailアドレスが必要です）
（４）電子メールの送受信、日常の会話などを日本語で行うことができる方
３ ご協力いただく内容（一部変更となる場合があります）
（１）インターネットを使用した「アンケート」
・東京メトロのサービス全般に関するアンケート（２回）
・個別のサービスに関するアンケート（随時）
（２）「グループインタビュー」（１回）※
（３）東京メトロの施設等に関する「フィールド調査」（１回）※
※希望者多数の場合は、抽選とさせていただきます。
４ お渡しするもの※
記念品（東京メトロオリジナルグッズ）
東京メトロデジタル乗車証（QR２４時間乗車証）
※ １.ご利用時のQR乗降データを東京メトロにご提供いただくこと
２.東京メトロのサービス全般に関するアンケートへ回答していただくこと
上記2点がお渡しの条件となります。
５ モニター期間
２０２６年７月１日（水）～２０２７年６月３０日（水）
※モニター期間終了後、調査結果報告書を登録いただいたe-mailアドレス宛てにお送りします。
６ 募集人数
５００名
※応募者多数の場合は、ご利用路線等を考慮のうえ、抽選とさせていただきます。
７ 応募方法
東京メトロ公式ホームページの『東京メトロお客様モニター』応募フォームに必要事項を入力の上、ご応募ください。 https://www.tokyometro.jp/monitor/202６/index.html(https://www.tokyometro.jp/monitor/202%EF%BC%96/index.html)
８ 応募締切
２０２６年６月１２日（金）１８時００分まで
９ その他
（１）１世帯からのご応募は、１名のみとさせていただきます。
（２）インターネット接続料などの費用は、お客様の負担となります。
（３）選考結果は、２０２６年６月２９日（月）までに応募の際にご入力いただいたe-mailアドレス宛てにご連絡します。
（４）ご入力いただいたお客様の個人情報は、当社個人情報保護方針に基づいて取り扱い、本モニター業務にのみ使用します。
（５）本モニター業務は、一部を株式会社クロス・マーケティングに委託して実施します。
１０ お問い合わせ先
東京メトロお客様センター https://www.tokyometro.jp/support/index.html
（参考）お客様モニターの声と当社の取組み
https://www.tokyometro.jp/safety/customer/report/index.html
「２０２４年度 お客様モニター調査結果」から抜粋