『２０２６年度 東京メトロお客様モニター』５００名募集

写真拡大 (全3枚)

東京地下鉄株式会社

募集告知中吊りポスター

　東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：小坂　彰洋、以下「東京メトロ」）では、お客様の声に耳を傾け、サービス改善に取り組むことを目的に、『2026年度　東京メトロお客様モニター』を500名募集いたします。




　様々なご意見・ご要望を頂戴し、お客様視点に立った質の高いサービスを提供することを目的に、『東京メトロお客様モニター制度』を2013年度から実施しています。例年、シニアのお客様や外国出身のお客様等、幅広い層のお客様にご参加いただいています。




（参考）過去のお客様モニター調査報告は以下を参照


https://www.tokyometro.jp/safety/customer/report/index.html（当社HP）


モニターにご登録いただいたお客様には、「インターネットによるアンケート調査」や「グループインタビュー」などにご協力いただきます。



　多くのお客様のご応募をお待ちしております。



　　　　　　 「２０２６年度 東京メトロお客様モニター」の詳細





１　名称


東京メトロお客様モニター




２　募集要件〔下記（1）～（4）の要件を全て満たす方〕


（１）東京メトロをご利用の方


（２）満１６歳以上の方（2026年7月1日現在）


（３）インターネットに接続できる環境をお持ちの方（e-mailアドレスが必要です）


（４）電子メールの送受信、日常の会話などを日本語で行うことができる方




３　ご協力いただく内容（一部変更となる場合があります）


（１）インターネットを使用した「アンケート」


・東京メトロのサービス全般に関するアンケート（２回）


・個別のサービスに関するアンケート（随時）


（２）「グループインタビュー」（１回）※


（３）東京メトロの施設等に関する「フィールド調査」（１回）※


※希望者多数の場合は、抽選とさせていただきます。




４　お渡しするもの※


記念品（東京メトロオリジナルグッズ）


東京メトロデジタル乗車証（QR２４時間乗車証）


※ １.ご利用時のQR乗降データを東京メトロにご提供いただくこと


　 ２.東京メトロのサービス全般に関するアンケートへ回答していただくこと


　　上記2点がお渡しの条件となります。




５　モニター期間


２０２６年７月１日（水）～２０２７年６月３０日（水）


※モニター期間終了後、調査結果報告書を登録いただいたe-mailアドレス宛てにお送りします。




６　募集人数


５００名


※応募者多数の場合は、ご利用路線等を考慮のうえ、抽選とさせていただきます。




７　応募方法


東京メトロ公式ホームページの『東京メトロお客様モニター』応募フォームに必要事項を入力の上、ご応募ください。　https://www.tokyometro.jp/monitor/202６/index.html(https://www.tokyometro.jp/monitor/202%EF%BC%96/index.html)　




８　応募締切


２０２６年６月１２日（金）１８時００分まで




９　その他


（１）１世帯からのご応募は、１名のみとさせていただきます。


（２）インターネット接続料などの費用は、お客様の負担となります。


（３）選考結果は、２０２６年６月２９日（月）までに応募の際にご入力いただいたe-mailアドレス宛てにご連絡します。


（４）ご入力いただいたお客様の個人情報は、当社個人情報保護方針に基づいて取り扱い、本モニター業務にのみ使用します。


（５）本モニター業務は、一部を株式会社クロス・マーケティングに委託して実施します。




１０　お問い合わせ先


東京メトロお客様センター　https://www.tokyometro.jp/support/index.html




（参考）お客様モニターの声と当社の取組み


　https://www.tokyometro.jp/safety/customer/report/index.html




「２０２４年度　お客様モニター調査結果」から抜粋