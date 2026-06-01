「スマートドリンキング」新TVCM「スマドリがええねん！ときどきノンアル」篇　6月1日放映開始

アサヒビール株式会社



アサヒビール株式会社（本社 東京、社長 松山一雄）は、お酒を飲む人も飲まない人もお互いが尊重し合える「スマートドリンキング（スマドリ）」の新TVCM「スマドリがええねん！ときどきノンアル」篇を、6月1日から北海道エリアで放映します。7月中旬からは全国での放映を予定しています。

本CMでは「スマドリ」を実践する方法の一つとして、お酒を飲む合間に自分の好みやペースに合わせてノンアルコール飲料を選択する飲み方「ときどきノンアル」を紹介しています。前回に引き続き、浜田雅功さん、チョコレートプラネットの長田庄平さんと松尾駿さん、渡辺直美さんが出演します。

前夜の飲酒の場面を振り返る4人の会話を通じて、楽しい時間を共有できたことや、普段通りの朝を迎えられた理由の一つとして「ときどきノンアル」を取り入れたことが描かれています。別の場面では、最初の店を出た後、二次会に行くかどうかを巡るやりとりの中で、浜田さんが「ときどきノンアル」を実践していたことに触れ、別の店に向かう様子が描かれています。

CMに合わせて全3本のWEB動画も公開します。体質や翌日の予定など、それぞれの事情に応じた「ときどきノンアル」の取り入れ方が描かれています。

TVCM、WEB動画ともに、最後には「たのしく飲めて、ちょうど酔い。」というキャッチコピーとともに、アサヒビールのさまざまな商品を紹介しています。自分の体質や気分、シーンに合わせて、適切なお酒やノンアルコール・低アルコールドリンクを選択する「スマドリ」の実践を促します。

アサヒビールは、本CMの放映や動画の配信を通じて「スマドリ」のさらなる浸透を図り、グループ理念“Asahi Group Philosophy”で掲げる「期待を超えるおいしさ、楽しい生活文化の創造」の実現を目指します。

■TVCM

「スマドリがええねん！ときどきノンアル 翌日篇」

https://youtu.be/reqZ24HpnQY

「スマドリがええねん！ときどきノンアル 二次会篇」

https://youtu.be/ZNwR-jGX4K0

■WEB動画

「ときどきノンアル これが大人の飲みテクニック篇」

https://youtu.be/gIMV8bhrhL4

「ときどきノンアル 明日が気になる飲み会に篇」

https://youtu.be/xIPEnxti1PI

「ときどきノンアル お酒が強くない人にもピッタリ篇」

https://youtu.be/OjotSLmMX50(https://youtu.be/xIPEnxti1PI)

■参考：出演者プロフィール[表: https://prtimes.jp/data/corp/16166/table/1515_1_4a34202925751deffcca4396fe06bbd3.jpg?v=202606020251 ]