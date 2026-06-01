『STORY』7月号には、“私のこれから”をエレベートするジュエリー＆ウォッチ図鑑つき！ 大特集は、夕方5時からの「スイッチ服」がテーマ

〈TOPIC１.〉ファッション大特集「夕方5時からの『スイッチ服』で私を取り戻す！」

株式会社光文社

仕事が早く終わりそう、子どもが塾へ直行する、夫が会食で不在……。忙しい毎日の中でふいに生まれた“少しだけ寄り道できる時間”は、自分に立ち返る絶好のタイミングです。気になっていたバー×シアージャケット、近所のカフェ×長め丈ハーフパンツ、オープンテラス×肌見せトップスなど。気持ちを開放してくれる、大人目線のスイッチ術をたっぷりお届けします！

〈TOPIC２.〉別冊付録「“私のこれから”をエレベートするジュエリー＆ウォッチ図鑑」

キャリアの転機、卒母、心身の揺らぎ……。様々な変化が訪れる40代こそ、人生を切り拓く生涯の相棒に出逢うタイミング。そんな人生の節目にふさわしい、ジュエリー＆ウォッチがぎゅっと詰まった1冊です。

〈TOPIC３.〉STORY夏の家電大賞2026

年々過酷になる日本の猛暑。暑さ対策は、今やただ冷やすだけではありません。外出からキッチン、リビング、快眠まで、暮らしのすみずみを“ちょっとした発想の転換”と涼家電で整えるだけで、快適さはグッと変わります。気付けば全身汗だく…な夏を解消すべく、家電賢者たちがいま本当に頼れる一台を厳選しました。

〈TOPIC４.〉「超絶男子図鑑DX」には、宮舘涼太さんが登場

舘様の愛称で親しまれ、そのロイヤルを身に纏ったキャラクターでバラエティ番組などでも大人気のSnow Man・宮舘涼太さん。時には優雅に、時にはお茶目に、さまざまなシーンでギャップを見せてくれる彼に、今話題のドラマについてお話を伺いました。

【雑誌詳細】

『STORY』2026年7月号

発売:光文社

発売日:2026年6月1日(月)

価格：特別定価1,060円（税込み）

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