「じゃらんふるさと納税クーポン」「さとふる」と提携し、今秋より『じゃらんnet』にて提供開始

株式会社リクルート

株式会社リクルート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：牛田 圭一、以下当社）が運営する旅行情報サイト『じゃらんnet』(https://www.jalan.net/)は、ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」を運営する株式会社さとふる（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：藤井 宏明）と提携して、寄付先の自治体が指定した地域内の宿泊施設で利用できるお礼品「じゃらんふるさと納税クーポン」を今秋より提供開始することをお知らせします。

提携の背景

当社の旅行事業領域では、これまでもユーザーと地域をつなげる取り組みを行ってまいりました。

今回の提携による「じゃらんふるさと納税クーポン」は、「モノ」の返礼品と異なり、直接地域への来訪を促し、地域の本質的な価値に触れるきっかけになることを目指します。

ふるさと納税サイト認知度No.1＊の「さとふる」と提携し、より多くのユーザーが手軽に「じゃらんふるさと納税クーポン」を利用できる環境を整えることで、ユーザーが「まだ訪れていない地域と出会う」「訪れた地域と継続的につながる」新たな入口を提供してまいります。

また、両社がこれまで集客や業務支援を通じて全国の自治体をサポートしてきた知見を活かし、多くの自治体にとって導入しやすく、共に地域活性化に取り組めるサービス設計を進めてまいります。

＊2026年1月時点 調査実施機関：株式会社インテージ

https://www.satofull.jp/static/research/no1_2026.php

サービス概要

「じゃらんふるさと納税クーポン」は、宿泊予約サイト『じゃらんnet』での宿泊予約に利用できる旅行クーポンのお礼品です。 『じゃらんnet』で対象の宿に宿泊予約をする際に割引クーポンとしてご利用できます。

『じゃらんnet』では、「じゃらんふるさと納税クーポン」を利用できる宿やプランを簡単に検索できます。また、『じゃらんnet』で対象の宿やプランを予約済みの場合でも、後から「じゃらんふるさと納税クーポン」を適用することができます。

寄付者は、『じゃらんnet』と「さとふる」間をシームレスに遷移できるサービス設計となっています。

【『じゃらんnet』から「じゃらんふるさと納税クーポン」を申し込む場合の流れ】

1.『じゃらんnet』で対象宿・プランを探す

2.『じゃらんnet』の対象宿・プランを選び、寄付金額を決定

3.「さとふる」画面上で寄付を完了

4.『じゃらんnet』で「じゃらんふるさと納税クーポン」を選択し予約を完了

【「さとふる」から「じゃらんふるさと納税クーポン」を申し込む場合の流れ】

1. 「さとふる」のお礼品画面からクーポンを申し込んで決済完了

2. 「さとふる」の寄付履歴画面から『じゃらんnet』に遷移し、クーポンを適用して宿の予約を完了

≪『じゃらんnet』上での「じゃらんふるさと納税クーポン」掲載イメージ≫※検討中・開発中の内容になるため、今後変更になる可能性があります。

今後のスケジュール（予定）

2026年秋：『じゃらんnet』および「さとふる」にてサービス連携・提供開始

■『じゃらんnet』について

『じゃらんnet』は、国内最大級の旅行予約サイトです。全国の宿・ホテルのなかから、自分好みの宿・ホテル、オリジナルプランを予約できます。旬のイチオシ特集をはじめ、旅行者の口コミ情報を基にした「宿ランキング」や、宿泊と交通（飛行機・新幹線・特急）を自由に組み合わせて予約できる「じゃらんパック」、レジャー体験を予約できる「遊び・体験予約」、観光スポットのコメントを投稿できる「観光ガイド」など、コンテンツも充実。無料の会員登録をするとポイントが還元されたり、通常価格よりお得な会員限定プランを利用できるのも特徴です。

■株式会社さとふるについて

株式会社さとふるは、ふるさと納税（自治体への寄付）を通して地域活性化を推進しています。「ふるさとの元気を“フル”にする、ふるさとの魅力が“フル”に集まる ふるさと応援、ふるさと納税ポータルサイト」をコンセプトに、寄付者向けに「さとふる」で寄付先の自治体やお礼品の選定、寄付の申し込み、寄付金の支払いなどができるサービスを提供しています。自治体向けには寄付の募集や申し込み受け付け、寄付金の収納、お礼品の在庫管理や配送など、ふるさと納税の運営に必要な業務を一括代行するサービスを提供しています。また、ふるさと納税を活用した地域活性化の取り組みを掲載する、地域情報サイト「ふるさとこづち」を運営しています。

▼リクルートについて

https://www.recruit.co.jp/

▼本件に関するお問い合わせ先

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