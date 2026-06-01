「ABEMA」発のオリジナルアニメ作品の創出を目指す「Project PRISMation」、初のリアルイベント「PRISMation Film Fes. 2026」を開催　＜イベント事後レポート＞

株式会社AbemaTV※（左）第1部、（右）第2部

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、次世代アニメクリエイターとともにオリジナルアニメ作品の創出を目指すプロジェクト「Project PRISMation（プロジェクト プリズメーション）」において、初のリアルイベント「PRISMation Film Fes. 2026」を、2026年5月17日（日）にユナイテッド・シネマ豊洲にて開催いたしました。

本イベントでは、『Poppin-Play Kitchen』『Gluttomy』『ザ・ホラーズ・ホラー・ホーム』といった「Project PRISMation」発の作品をはじめ、『彼女と彼女の猫』（新海誠）、『フミコの告白』（石田祐康）、『マイリトルゴート』（見里朝希）、『PUPARIA』（玉川真吾）、『LUCA』（藍にいな）など、インディーズアニメシーンを彩ってきた名作・話題作全23作品を劇場の巨大スクリーンで上映。さらに、『PUI PUI モルカー』（原案・監督）などを手掛ける見里朝希氏、『PUPARIA』で国内外から高い評価を得る玉川真吾氏、YOASOBIやAdoらのミュージックビデオを手掛ける藍にいな氏らクリエイター陣によるスペシャルトークセッションも実施。各クリエイターがインスピレーションを受けた作品や、自身の作品に込めた思い、制作の裏側について語ったほか、インディーズアニメだからこそできる表現や制作上の苦労、商業アニメとの違いなど、クリエイター視点ならではの深いトークが展開されました。

■インディーズアニメシーンを牽引するクリエイター陣が、“自主制作アニメを作る理由”を語る

クリエイター陣によるトークでは、作品に込めた思いや制作背景、インディーズアニメならではの表現や創作上の苦労など、多岐にわたるトークが繰り広げられるなか、商業作品にも携わるクリエイターたちが、それでも自主制作アニメを作り続ける理由についても話題にあがりました。

『PUPARIA』の玉川真吾氏は、「インディーズアニメって、基本的には誰にも求められていないので、それを勝手に作るっていうのは個人的な道義があるのかなと思う」とコメントし、自主制作ならではの自由さや、誰にも求められていないものを生み出すことへの覚悟を語りました。

また、『LUCA』を手掛けた藍にいな氏は、商業作品の制作と並行して自主制作アニメを手掛けた理由について、「ずっと作りたい気持ちが溜まっていって、今これを作らないと人生後悔すると思って作った」と当時を振り返り、さらに「『LUCA』は本当に自分のための作品だったので、自分がどう生きていきたいかすごく答えが出たというか、自分にとっては大事な時間になりました」とコメント。自主制作アニメだからこそ向き合える創作への思いが語られると、クリエイター陣からも共感の声が上がりました。

※玉川真吾氏※藍にいな氏※見里朝希氏

さらに、『マイリトルゴート』を手掛けた見里朝希氏は、自主制作アニメを作りたいと思ったきっかけについて、「石田祐康監督の『フミコの告白』に、短尺で観客の心を動かす表現として衝撃を受けた」と語り、自身が手掛けた『マイリトルゴート』や『PUI PUI モルカー』にもその精神的な影響があるとコメント。また、インディーズアニメの発信方法について聞かれると、「映画祭って個人的にはかなり重要な存在だなと思う」と語り、「そのつながりでお仕事をいただいたりしているので、映画祭に応募していなかったら『PUI PUI モルカー』も作れていなかったし、監督として今ここにいなかったかもしれない」と、自身のキャリアを振り返りました。

■『Poppin-Play Kitchen』続編制作決定を発表！声優・山本和臣がアフレコ秘話を語る

さらに、第1部では『Poppin-Play Kitchen』にてPちゃん役を務めた声優・山本和臣がスペシャルゲストとして登場。アフレコ時の裏話や役作りについて語ったほか、イベント内では『Poppin-Play Kitchen』続編制作決定を発表いたしました。

山本は、「収録のときは（続編は）決まってなかった。『Poppin-Play Kitchen』が第1弾作品ということで、これをきっかけにどんどん次に繋がってほしいと思います」と喜びをコメント。さらに、監督・Zemyataからのメッセージ紹介に加え、描き下ろしの新規ビジュアルも解禁されると、「続編がどんなお話になるのか僕も把握していないのですが、きっとこの中にヒントがあるんではないかと僕は思っております。細かくヒントを拾っていきたいと思います」と語り、会場を盛り上げました。

■「Project PRISMation」初の企画公募を開始 クリエイター陣が次世代へエール

またイベント内では、「Project PRISMation」初となる企画公募の開始も発表。募集するのは「短編オリジナルアニメの企画」と、その先の未来を描く「展開案」で、応募資格はプロ・アマチュア、年齢、性別、国籍を問わず応募可能。「ABEMA」による厳正な審査を経て選ばれた企画には、短編オリジナルアニメの制作支援のほか、プロモーションや商業展開まで作品を世界へ届けるための包括的なサポートが提供されます。

これに見里氏は、「学生の頃だったら絶対応募したいなと思う。羨ましいです」とコメント。玉川氏も、「これを機会に暴れてもらったら。やるからには、普通とは違うものをやった方がいいと思います」と、次世代クリエイターへエールを送りました。

応募〆切：2026年8月31日（月）23:59（日本時間）

公募要項：https://project-prismation.com/pitchguidelines/

なお、「ABEMA」を提供するサイバーエージェントグループでは、アニメ業界に新たな価値を提供することを目指す中で、“良いIPはクリエイターの情熱と創造性から生まれる”という思いから、「クリエイターファースト」という考え方を大事にしています。本プロジェクトの参加クリエイターを応援することはもちろん、視聴者の皆さまにとって新たなアニメ作品との出会いのきっかけにつながる取り組みを今後も積極的に行ってまいります。

■「PRISMation Film Fes. 2026」開催概要

◆日程

2026年5月17日（日）

【第1部】開場14時30分／開演15時

【第2部】開場18時15分／開演18時45分

◆登壇者（敬称略）

【第1部】

見里朝希（『マイリトルゴート』監督）

伊藤瑞希（『高野交差点』監督）

吉武薫（『PROMETIC KNIGHT』監督）

うぐいす工房 森山瑠潮（『ザ・ホラーズ・ホラー・ホーム』監督）

山本和臣（スペシャルゲスト／『Poppin-Play Kitchen』Pちゃん役）

徳井青空（MC）

【第2部】

玉川真吾（『PUPARIA』監督）

伊藤瑞希（『高野交差点』監督）

吉武 薫（『PROMETIC KNIGHT』監督）

藍にいな（『LUCA』監督）

徳井青空（MC）

◆イベントサイト ※上映作品などの詳細はこちらをご覧ください。

https://project-prismation.com/filmfes2026/

■「Project PRISMation」概要

公式HP（日本語）：https://project-prismation.com/

公式HP（英語）：https://project-prismation.com/en/

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@ProjectPRISMation_ABEMA

公式Xアカウント：https://x.com/PRISMationABEMA

公式TikTokアカウント：https://www.tiktok.com/@prismation_abema

■「Project PRISMation」第1弾公開作品・クリエイター紹介

◇『Poppin-Play Kitchen』（原案・監督・脚本・制作：Zemyata）

https://www.youtube.com/watch?v=NFhaUF5gElQ

「皆さん、おかえりなさい！ポッピン・プレイ・キッチンの時間です。」

まるでドールハウスのような、カラフルでキュートなセットで繰り広げられるクッキングショー。

司会のPちゃん・Cちゃん・Uちゃんが、かつてない料理の冒険へとあなたを誘います。

3人は、舞台裏に潜む謎の存在を楽しませながら、この奇妙なショーを無事乗り切ることができるのか？

...それとも、プレッシャーに押しつぶされ「ポッピン」してしまうのか？

それではスリリングなクッキングショーの幕開けです。Let’ get cooking!

◇Zemyata

アニメーター、監督、そしてあらゆる恐ろしいものを愛する者！

タイを拠点に、インディークリエイターとして「アニメーションミーム(※)」からアニメーション活動を開始。(※)既存の音楽を活用した短いアニメーションMV

その後、主に日本のアーティストとタッグを組んだフル尺MVへと活動の幅を広げる。代表作に、Eve『夜は仄か』MV、Alice Schach and the Magic Orchestra『QUEEN FLY』MVなど。

◇『Gluttomy』（原案・監督・脚本・制作：rapitus）

https://www.youtube.com/watch?v=4zHAu9REWZc

エリート私立高校に特待生として入学した努力家の"アペル"。

新たな学園生活に胸を躍らせる彼を待ち受けていたのは、全く予想外の波乱だった。

アペルに異様な興味を示す、謎めいたピンク髪の双子 "グリスタ"と"グライド"。

優しく明るいオーラとは裏腹に、2人はアペルの生活をじわじわと侵食していく。

静かだった日常が腐敗する前に、アペルは双子の本性を暴くことができるのか？

興味と狂気は紙一重、リンゴの中心にはすでにイモ虫が巣喰っている-

◇rapitus

最近卒業したばかりの2人のリーダーと、そのクリエイティブな仲間たちによって結成されたアニメーション制作集団。小さな独立した実験から始まり、アイデアを試しながら学び、最初の共同プロジェクト『Children Under the Reed Field』（YouTubeで視聴可能）へと発展。それ以来さまざまなスタイルを探求しながら短編コンテンツを制作し、何が効果的かを模索中。

◇『ザ・ホラーズ・ホラー・ホーム』（原案・制作：うぐいす工房、監督：森山瑠潮、脚本：松崎悠弥）

https://www.youtube.com/watch?v=ui3QWrnrj_w

人の血をすすり数百年を生きる吸血鬼と、テレビを介し呪いを広げる現代日本の怨霊。

二人の怪異が洋の東西を越えて愛の盟約を結び、やがてその血と恐怖を受け継いだ娘を授かった…

吸血鬼のパパ……ドラキュール！

怨霊のお母様……サヤコ！

そして二人の娘……アリス！

（謎の猫、ダークマターもいる！）

これは、そんなホラーズ一家による

戦戦慄慄、阿鼻叫喚のホームドラマである

◇うぐいす工房

武蔵野美術大学映像学科卒のメンバーを中心に結成されたアニメーション制作集団。

クラシカルなカートゥーンスタイルを出発点に、在学中から自主制作を継続。卒業後も、それぞれのメンバーがアニメ、ゲーム、映像の各業界で経験を積みながら、オルタナティブで個性ある作品づくりを行っている。代表作に、『マルコと銀河竜』（カートゥーンアニメ）、NHKみんなのうた『チャンチャンコ～KANREKI60～』（作詞・作曲・うた：ピコ太郎）など。

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■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/