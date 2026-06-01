次のキャリアを共につくる。東京デジタルアカデミー 若手エンジニアコース 令和８年度受講者募集開始

東京都

東京都と一般財団法人GovTech東京（以下「GovTech東京」）は、令和６年度に、民間の若手技術者を対象とした、「東京デジタルアカデミー 若手エンジニアコース」を開講しました。

このコースでは、若者のキャリアアップと収入アップを実現するとともに、最新技術を身に着けた即戦力のDX人材を都内に輩出することを目指しています。

このたび、今年度の若手エンジニアコースの受講者募集を開始しますので、お知らせします。

若手エンジニアコースの概要

・市場価値の高い技術を短期間で習得できる「アプリ開発」「クラウドインフラ」「AI・機械学習」の３分野のリスキリングプログラムを提供

・専任のコンシェルジュが日々の学習における疑問解消からキャリアに関する悩みまで、受講者の希望に応じて、キャリアアップの実現までサポート

・受講者の学びから実践、キャリア形成まで後押しするスキルアップ機会を提供

・リスキリングプログラム修了後、30万円を上限に助成

受講対象者

以下の（１）から（４）に該当する方が対象となります。

（１）平成３年４月２日以降に生まれた方

（２）IT関連の職種に従事した経験があり、引き続きIT関連の職種に従事する意思がある方

（３）就業・転職によるキャリアアップを成し遂げる意思がある方

（４）以下の１.から３.のいずれかに該当する方（本事業への申込時点）

１.東京都内に居住している方

２.東京都内で就業しており、本事業への参加後も引き続き東京都内で就業する意思がある方

３.東京都内で就業していないが、本事業への参加後に東京都内で就業する意思がある方

募集人数

500人程度 ※選考により受講者を決定

若手エンジニアコースの内容

リスキリングプログラム

市場ニーズの高い「アプリ開発」、「クラウドインフラ」及び「AI・機械学習」の３つの分野があります。

受講者の経験やスキル、キャリア志向等を踏まえ、デジタル技術の専門家集団であるGovTech東京が以下のとおり、リスキリングプログラムを選定しています。

１. アプリ開発

Webアプリの設計・開発に必要なフロントエンドやバックエンドの基礎から実践的な技術を学びます。Webアプリケーション開発に関するスキルを体系的に整理・強化したい方、実務経験を踏まえつつ、オリジナルの成果物作成を通じて開発力を高めたい方におすすめです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/52467/table/6643_1_853f0e961477cd714a3bd739e0108154.jpg?v=202606020251 ]

２. クラウドインフラ

クラウドサービスを活用したシステムの構成理解・設計・構築に関する基礎から実践的な内容を学びます。基礎知識の整理を行うコースと、実際の業務を想定した設計・構築・要件整理を行うコースを用意しています。

クラウドインフラに関する知識を体系的に整理し、理解を深めたい方やインフラ構築や設計に関する実務イメージを身につけたい方におすすめです。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/52467/table/6643_2_5d8181a14efc47a60f5812fc0018b528.jpg?v=202606020251 ]

３. AI・機械学習

Pythonを用いたデータ分析や機械学習の基礎から実践的な活用までを学びます。

AI・機械学習分野に関する知識を体系的に整理し、理解を深めたい方やPythonを用いたデータ分析や機械学習に関心がある方におすすめです。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/52467/table/6643_3_d87061cf0b46011f455695c9af7bb38c.jpg?v=202606020251 ]

受講費用に対する助成

受講者が支払ったリスキリング講座の受講費用について、リスキリングプログラム修了後に30万円を上限に助成します。

※助成金の交付申請から交付までは１～２か月程度要します。

＜イメージ＞

コンシェルジュによる伴走支援

各受講者に専任のコンシェルジュがつき、キャリアアップが滞りなく進められるようサポートします。

日々の学習における疑問解消からキャリアに関する悩みまで、受講期間中のあらゆるシーンを支援するとともに、受講者の希望に応じて、書類添削や面接対策、ポートフォリオ作成のアドバイス等を行い、キャリアアップの実現まで伴走します。

スキルアップ機会の提供

受講者の学びから実践、キャリア形成まで後押しするイベントを開催します。

１. スタートダッシュイベント

・IT企業のエンジニア等から、スキルアップの実践ノウハウを学べる講演やワークショップを実施

・受講者同士が学び合い、切磋琢磨できるコミュニティの場を提供

２. マッチングイベント

・求人企業が事業紹介や求人内容の説明を実施

・質疑応答や個別相談の時間もあり、受講者と企業のマッチングの機会を創出

３. ピッチイベント

・受講者がポートフォリオを発表し、求人企業からフィードバックを受けられる機会を提供

・評価やアドバイスを通じて、スキルのアピールや改善点を明確にし、キャリアアップにつなげる

就業支援

コンシェルジュが各受講者の経験やスキル、キャリアの希望をもとに、就職・転職活動の設計をサポートします。また、学習や就職・転職活動の進捗確認や不安・悩みの相談対応を行い、プログラム完走に向けて継続的にサポートします。

さらに、就業先企業に対し、受講修了者が即戦力として活躍するために、外部研修等の受講や資格取得させるための費用として20万円を上限に助成します。

申込期間・方法

申込期間

令和８年６月１日（月）から同年８月31日（月）まで

申込方法

選考の結果は、ご登録いただいたメールアドレス宛に通知します。

実施内容や申込方法の詳細は、事業ウェブサイト(https://digi-careerup.metro.tokyo.lg.jp/)をご確認ください。

URL: https://digi-careerup.metro.tokyo.lg.jp/

オンライン説明会

▲事業ウェブサイト

６月上旬から８月下旬までの間、オンライン説明会を実施します。

詳細は事業ウェブサイト内の「オンライン説明会(https://digi-careerup.metro.tokyo.lg.jp/#online-setsumeikai)」の項目をご確認ください。

URL： https://digi-careerup.metro.tokyo.lg.jp/#online-setsumeikai

▲オンライン説明会

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。

戦略11 デジタル「都政のQOSを更に高める構造改革の推進」

▲2050東京戦略【問合せ先】東京都デジタルサービス局

デジタルサービス局総務部デジタル人材戦略課

電話：03-5388-2038

メールアドレス：S1100104(at)section.metro.tokyo.jp

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