保護者の「7つの不安」を解消する小児矯正LP｜かすもりおしむら歯科・矯正歯科・口腔機能クリニック様 制作実績

制作の背景｜小児矯正への関心はあるのに、なぜ問い合わせが来ないのか

株式会社ITreat

株式会社ITreatは、名古屋市中村区に拠点を構えるかすもりおしむら歯科・矯正歯科・口腔機能クリニック様より、小児矯正に特化したランディングページ（LP）(https://lp.kasumori-oshimura.com/kids-orthodontics/)の制作を受注し、この度公開いたしました。

矯正治療に関心を持つ保護者は多いものの、「費用が高そう」「子どもが痛みに耐えられるか不安」「装置が目立つのでは」といった先入観から、一歩を踏み出せない保護者は少なくありません。

また、保険診療を矯正治療に適用できるという同院ならではの強みが、既存のサイトでは十分に伝わっていないという課題もありました。この強みをしっかりと伝えることで費用面の不安を払拭し、より多くのご家族に小児矯正という選択肢を届けたい--それが今回のLP制作のスタートラインでした。

課題解決のアプローチ｜保護者の「7つの不安」を一つひとつ解消する構成設計

制作にあたってまず取り組んだのは、同院のペルソナである30代の保護者が抱えるリアルな不安の言語化です。

- 費用はどのくらいかかるのか- 治療期間はどれくらい必要か- 子どもが痛みを感じないか- 装置の取り外しは子ども自身でできるか- 固定式の装置になってしまうのか- スポーツや日常生活に支障は出ないか- 虫歯が心配な子どもへの予防ケアにも対応しているか

これらの疑問に対してページが順番に答えていく構成とすることで、読み進めるごとに不安が解消され、最終的に「ここなら安心して相談できる」という信頼感へとつながるストーリーラインを設計しました。

デザインへのこだわり｜子育て世代に響く、親しみやすくポップなビジュアル

全体のデザインは、子育て世代の保護者に親しみやすく、かつ安心感を与えるビジュアルを意識しました。明るいブルーとイエローを基調としたポップで清潔感のある配色に、子どもや家族の自然な写真・イラストを随所に配置し、治療シーンをイメージしやすい雰囲気に仕上げています。

装置の種類や費用の比較表は視覚的に整理し、直感的に理解できるレイアウトを採用。スマートフォンでの閲覧を主軸に据えたレスポンシブデザインとし、あらゆる環境で情報がストレスなく届く設計としました。

コンテンツ設計｜スクロールするたびに不安が解消される導線づくり

「保険適用でできる矯正治療」という同院の訴求ポイントをファーストビュー付近に配置し、スクロールするたびに疑問が解消されていく構成を採用しています。装置別の比較表、治療の流れ、よくある質問、院長プロフィール、アクセス情報まで、保護者が「問い合わせる前に知りたいこと」をすべて網羅しました。

また、ページの複数箇所にWEB予約へのCTA（行動喚起ボタン）を設置し、「気持ちが固まったその瞬間」に離脱させない設計としています。将来的なリスティング広告の着地面としても機能するLP設計となっており、広告運用まで含めた一貫したサポートにも対応しています。

株式会社ITreatについて

当社は「医療現場の“困った”をITの力で解決する」をミッションに、Webサイト制作やシステム開発、学会事務局代行などを行っています。

岐阜県を拠点に、日本全国の医療・福祉業界の皆さまを支援しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/159384/table/38_1_54ac4bedd6a15b52863cceed96180135.jpg?v=202606020251 ]