北陸環境サービスが、関東で産業廃棄物および特別管理産業廃棄物の収集運搬を手掛けるエコロジャパン（東京都足立区）のM&Aを実施

株式会社北陸環境サービス

株式会社北陸環境サービス（本社：福井県福井市、取締役社長：木下祐貴）は、2026年5月29日付で、エコロジャパン株式会社（東京都足立区）のM&Aを実施いたしました。

■ エコロジャパン株式会社（譲渡企業）について

エコロジャパンは、関東一円で産業廃棄物および特別管理産業廃棄物の収集運搬を行う企業として、迅速な対応力と柔軟な運行体制を強みとしています。

＜会社概要＞

・本社：東京都足立区舎人2-7-15

・設立：2009年3月4日

・事業内容：産業廃棄物の収集運搬、特別管理産業廃棄物の収集運搬

・WEBサイト：https://ecolojapan.jimdofree.com/

■株式会社北陸環境サービス（譲受企業）について

北陸環境サービスは、産業廃棄物の収集運搬、選別及び破砕処理、焼却処理、最終処分を一貫対応し、福井県はもとより関東圏・中部圏・関西圏と広範囲に展開しています。

本買収により、当社グループは関東圏における産業廃棄物収集運搬の事業領域を拡大し、既存の中間処理・最終処分事業との連携を強化することで、環境保全と循環型社会の実現に向けた取り組みを加速してまいります。

＜会社概要＞

・社名： 株式会社北陸環境サービス

・本社： 福井県福井市

・代表： 取締役社長 木下祐貴（32歳）

・事業内容： 産業廃棄物の収集運搬、処理業

・従業員： 約120名（グループ全体）

・WEBサイト： https://www.eco-club.co.jp/

■北陸環境サービスによるM&A後の成長支援

今後、北陸環境サービスとエコロジャパンは、両社が持つ強み・経営資源を生かし、事業シナジーの創出に取り組んで参ります。主な取り組みは、下記の通りです。

１．営業支援（新規取引先の開拓）

北陸環境サービスには、たった7名の営業人員で、グループ売上高65億円を創出する「強い営業チームと営業ノウハウ」があります。当社の営業チームは、関西・中部・関東地方を中心に、広域な営業活動を日々展開しており、これまでに4000社以上との取引実績があります。当社の営業チームが、エコロジャパンの営業を全面支援することで、新規取引先を開拓して参ります。

２．人材採用・人材育成・人材交流（組織の活性化）

北陸環境サービスは、社員が活躍・成長できる組織づくりに力を入れており、「人材採用や人材育成の経験・ノウハウ」があります。それをエコロジャパンの組織づくりにも生かして参ります。また、両社間で人材交流を行い、社員一人ひとりの適性や希望に応じた活躍・成長できる機会を創出して参ります。

３．福利厚生の充実、給料が上がる仕組みづくり（働きがいの向上）

北陸環境サービスは、社員の声を聞きながら、福利厚生の充実化を図っています。また、給料が上がる仕組みづくりにも力を入れています。これらの経験を生かし、エコロジャパンにおいても、社員の皆様がやりがいをもって働ける福利厚生制度や給与制度を充実させて参ります。

■お問い合わせ・ご相談

産業廃棄物および一般廃棄物の収集運搬業、中間処理業で、事業承継・事業譲渡・売却を検討されている企業およびM&A仲介会社からのお問い合わせ・ご相談を承っております。

【M&A方針】 https://www.eco-club.co.jp/manda/

【お問い合わせフォーム】 https://www.eco-club.co.jp/contact/