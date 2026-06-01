「ちょっと先のおもしろい未来（ちょもろー）2026」開催

ちょっと先のおもしろい未来 実行委員会

ちょっと先のおもしろい未来実行委員会（幹事：一般社団法人CiP協議会）は、11月7日（土）、8日（日）の2日間、ポップとテックが集積する都市型フェスティバル「ちょっと先のおもしろい未来（略称：ちょもろー）2026」を開催いたします。

「ちょっと先のおもしろい未来（ちょもろー）」は、先進的なテクノロジーに彩られた少し未来の社会や生活、新しい取り組みのポップカルチャーを体験することで、大人も子どもも楽しめるイベントです。2021年に開催を開始し、本年の開催で6回目を迎えます。昨年11月の開催では、新たな関心領域であるニューロダイバーシティを扱った集合展示「みんなの脳世界」や、子ども向けワークショップの集積イベント「ワークショップコレクション」、竹芝にサテライトを置く慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科やiU（情報経営イノベーション専門職大学）の展示等、180のコンテンツを集め、延べ約30,000名が参加しました。

本年の開催では、音楽イベントやトークセッションイベント等の充実と拡大を図っており、より幅広い方々にご参加いただけるイベントを目指します。

開催概要

名称：「ちょっと先のおもしろい未来 ~Change tomorrow~（ちょもろー）2026」

主催：ちょっと先のおもしろい未来実行委員会

公式サイト：https://www.change-tomorrow.tokyo/(https://www.change-tomorrow.tokyo/)

開催日時：2026年11月7日（土）、8日（日）

入場料：無料（一部有料のコンテンツを含みます）

会場：東京ポートシティ竹芝 オフィスタワー、ウォーターズ竹芝、他竹芝地域各所

アクセス：

浜松町駅（JR 山手線・京浜東北線・東京モノレール）徒歩4分

竹芝駅（ゆりかもめ）西口 徒歩2分

大門駅（都営地下鉄浅草線・大江戸線）B1・B2 出口 徒歩5分





主なコンテンツ

● みんなの脳世界/ ニューロダイバーシティプロジェクト

私たちの脳はとても多様で、誰もが特徴を持っており、特徴を理由に生きづらさを感じている人たちが存在します。本展示では最新技術を用いたさまざまな体験を通して、技術や環境の変化によって生きづらさや弱みが、生きやすさや強みに変わることを知る機会を提供します。多様な世界、多彩な五感、個の拡張、環境の調整、社会の創造の5つのエリアにて体験型コンテンツが盛りだくさん！





● ワークショップコレクション in ちょもろー/ちょっと先のおもしろい未来実行委員会・CANVAS

「ワークショップコレクション」は、CANVASが2004年から実施しているこどもたちの創造力・表現力を刺激するクリエイティブ・ワークショップの全国普及と発展を目的としたプロジェクトです。

ロボット・プログラミング・環境問題など、未就学児から小・中学生まで楽しめる未来について考えるワークショップが盛りだくさん！





● 超人スポーツ体験/ 超人スポーツプロジェクト

超人スポーツプロジェクトは、テクノロジー・スポーツ・教育・エンターテインメントを融

合した次世代型スポーツ体験イベントを開催します。車椅子型全方向移動体によるドリフト

体験や巨大ロボット操縦など、多彩なコンテンツを通じて、年齢・身体能力・競技経験を問

わず誰もが参加できる“未来のスポーツ体験”を提供します。

※実施コンテンツは調整中です。

競技一覧(https://superhuman-sports.org/sports/)





● KMD Forum/ KMD（慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科）

「×KMD」というテーマに込めた意味

KMD Forum 2026のテーマ「×KMD」は、今年度より新しくスタートする新しいKMD 2.0の意気込みを表現しています。KMD2.0では、Design by Actionをスローガンとして、「人・アイデア・技術・ 視点を“プラス”することによって、新たな価値創出を実現する」ことを目指しています。そのKMD2.0にとって、目標の加速にとどまらず、さらにその先をはるかに超えていくこと、そのような実現の意志を込めています。KMDでは、技術・デザイン・政策・経営を横断する14のリアルプロジェクトを中心に、社会の 課題に対して実践的なアプローチを行っています。本フォーラムでは、14のリアルプロジェクトと企業や自治体、地域コミュニティとの連携を強化し、現実社会とつながる対話と実装の場を広げていきます。 展示者、参加者、来場者のあいだに生まれる偶発的な出会いや議論の積み重ねが、新しいアイデアとインパクトを育てる場になることを目指しています。





● iUtopia/ iU（情報経営イノベーション専門職大学）

卒業までに全員が起業に挑戦する大学、iU。 iUtopiaでは、そのような大学での活動の中心となるプロジェクトや起業についてご紹介。 e-sportsを活用したちょっと先の教育、学生が起業したちょっと先の会社などちょっと先のおもしろい未来が体験できるコンテンツが集結！ ちょっと先のおもしろい大学を体験しよう。





● ともだちロボットワールド/ ともだちロボットプロジェクト

ロボットが“ともだち”として人間の生活に溶け込む可能性を探り、そのアイデアを国内外に発信するプロジェクトです。今年の「ちょもろー2026」では、昨年の「ともだちロボットワールド」からさらに進化し、企業と個人クリエイターの垣根を越えた多彩な企画を実施します！シャープ、ソニーグループ、MIXI、ユカイ工学、ソフトバンクといった各企業のロボットや、個人開発のユニークなロボットが一堂に会し、メーカーの垣根を越えたコラボレーション企画を展開します。もちろん、ロボットと一緒に来場するオーナーの方々が楽しめる交流コンテンツも盛りだくさんです。多様なロボットたちと過ごす「ちょっと先のおもしろい未来」を、ぜひ会場で体感してください！

●変態ガジェット

デジタルガジェットの中でも際立って変態な「変態ガジェット」を愛する人たちのためのイベント。

買える。語れる。そして試せる。

来場は、自由ですので当日ぜひいらしてください。

※コンテンツについては現在調整中

他にも様々なコンテンツを調整中です。決定次第情報共有して参りますので、

詳細は公式サイト（https://www.change-tomorrow.tokyo/）をご覧ください。



