JFAサポーター契約を締結　オフィシャルチームバスで、勝利への「移動」を支援！

日の丸自動車興業株式会社

日の丸自動車興業株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：富田哲史、以下「日の丸自動車興業」）は、公益財団法人日本サッカー協会（所在地：東京都文京区、会長：宮本恒靖、以下「JFA」)と、JFAサポーター契約を締結いたしました。本契約に基づき、弊社は「SAMURAI BLUE（日本代表）」や「なでしこジャパン（日本女子代表）」をはじめとする全カテゴリーの日本代表チームが国内活動で使用する「オフィシャルチームバス」の運行を全面的に担います。

■公益財団法人日本サッカー協会(JFA)宮本恒靖会長よりコメント

日本を代表して戦う「SAMURAI BLUE」が、「日の丸」の名を掲げる日の丸自動車興業様に支えていただけることを、大変心強く感じています。

選手たちにとって、移動は単なる“移動”ではありません。試合に向けて集中力を高めること。チームメートと言葉を交わし、気持ちを一つにしていくこと。バスで過ごす時間もまた、世界と戦うための大切な準備の時間です。だからこそ、安心して身を預けられる環境があることは、チームにとって非常に大きな意味を持ちます。選手たちは、バスを降りた瞬間から、それぞれの覚悟を背負ってピッチへ向かいます。その時間をともに支えていただけることに、心より感謝しています。これからも最高の準備を積み重ね、日本中の皆さんとともに、‘‘最高の景色”を目指していきたいと思います。

■日の丸自動車興業株式会社代表取締役社長富田哲史よりコメント

このたび、日本代表チームとのサポート契約を締結できましたことを、大変光栄に思います。当社は創業以来、『腕よりも心で運転』の社是のもと、お客様を安全に目的地へお送りすることにとどまらず、移動を通じて安心・感動・快適な時間を提供することを使命としてまいりました。日本代表チームが掲げる、挑戦を続けながら多くの人々に夢や勇気を 届ける姿勢には深く共感しており、このたびのご縁を大変うれしく感じております。

日本代表チームの移動を支えることは、単なる輸送業務ではなく、最高のパフォーマンスを発揮していただくための環境づくりの一端を担う責任ある役割だと考えております。安全・安心を第一に、長年培ってきた運行品質とホスピタリティを通じて、チーム関係者の皆様を支えてまいります。

また、本パートナーシップを通じて、スポーツ振興や地域社会への貢献、そして次世代を担う子どもたちに夢や希望を届ける活動にも積極的に取り組んでまいります。日本代表チームの更なるご活躍を心より応援するとともに、当社としても社会に必要とされる企業を目指し、挑戦を続けてまいります。

～“試合は移動から始まる”～

世界の頂点を目指すアスリートにとって、スタジアムやトレーニング施設への移動は、単なる「手段」ではありません。それは心身のコンディションを整え、戦術を共有し、集中力を極限まで高めるための極めて重要な準備の時間です。私たちは2021年より、日本代表チームの輸送に携わる中で、移動空間の質がパフォーマンスに直結するという確信を深めてまいりました。車内は単なる移動手段ではなく、「高機能なコンディショニング空間」であり、「戦いへと向かう最後の調整の場」であるべきだと考えています。このたびの契約締結により、日本サッカー協会との連携を一層強化し、選手・スタッフがピッチに立つその瞬間まで、最高のコンディションを維持できる環境を提供してまいります。

私たちは輸送のプロフェッショナルとして、「勝利に資する移動価値」の創出に挑み続けます。