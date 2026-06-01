令和８年度「かながわ認定観光案内人」養成講座受講生を募集します！
神奈川県
「かながわ認定観光案内人」養成講座
県では、自然、歴史、食、文化等の観光コンテンツに高い専門性を有する通訳ガイドを育成し、認定する「かながわ認定観光案内人（Official Kanagawa Tour Guide）」認定事業を行っています。このたび、令和８年度「かながわ認定観光案内人」養成講座の受講生を募集しますので、お知らせします。
「かながわ認定観光案内人」養成講座
（１）受講生募集期間 令和８年６月８日（月曜日）10時から７月２日（木曜日）17時
（２）受講生の主な応募要件
・県内でガイド活動に従事できる方（県外在住者も可）
・語学が堪能である方。在留外国人は、日本語に堪能な方
・外国語でガイドや通訳等の経験のある方
・体験型ツアーを造成してＯＴＡ（オンライン・トラベル・エージェント）で販売し、
ガイドに従事したい方
・認定後に県のプロモーション等の観光事業に協力いただける方
（３）募集人数 20名 （注記）専門家による書類審査の上、選出
（４）講座実施時期 令和８年８月から令和９年１月
（５）講座内容
座学９回（インバウンド観光の基礎知識、体験ツアーの造成・販売方法等）と、
体験講座２回（鎌倉ウォーキングツアー、漆の研ぎ出し体験）の計11回
（６）認定
講座を受講し、ＯＴＡでツアーを販売開始した方を、県が審査した上で認定
養成講座の詳細・申込みは、県ホームページをご確認ください。
URL https://www.pref.kanagawa.jp/docs/b6m/cnt/guide2026.html
問合せ先
神奈川県文化スポーツ観光局観光課海外プロモーショングループ
電話 045-285-0812