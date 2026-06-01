高校教員向け公開講座「修成建設アカデミア」を2026年8月21日（金）に開催

学校法人修成学園

修成建設専門学校（大阪市西淀川区、学校長：見邨 佳朗）は、高等学校および日本語学校の教員を対象とした体験型公開講座「修成建設アカデミア」を2026年8月21日（金）に本校にて開催します。本講座は「建設」を切り口に、探究学習の新テーマ発掘やキャリア教育のアップデートを支援するプログラムで、申込受付は2026年6月1日（月）より開始します。

■ 背景・目的

近年、高校教育における「総合的な探究の時間」の充実や、SDGs・デジタル人材育成の観点から、建設・土木・デザイン分野への社会的注目が高まっています。しかしながら、多くの高校教員にとってこれらの業界は身近ではなく、進路指導やキャリア教育での活用が十分に進んでいないのが現状です。

本講座は、建設・土木・造園・デザイン業界の「今」を、体験を通じて理解していただくことで、先生方の授業実践と進路指導の質向上に貢献することを目的としています

■ 開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/62656/table/8_1_80b8d8829bce12118869ba8304a949a9.jpg?v=202606020251 ]



■ 本講座の3つのポイント

「探究学習」のヒントに 社会課題や最新技術をテーマにした授業ネタをお持ち帰りいただけます。

「キャリア教育」のアップデートに 建設・土木・造園・デザイン業界の「今」を知り、よりリアルな進路アドバイスが可能になります。

専門知識不要・どなたでも参加可能 文系・理系・担当教科を問いません。先生ご自身がまず体験者として楽しんでいただけます。

■ プログラム一覧

午前・午後の部からそれぞれ1講座を選択（どちらか一方のみの参加も可）

【午前の部】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/62656/table/8_2_cf72600475fecc191e772929c45136b7.jpg?v=202606020251 ]

【午後の部】

PDFパンフレットはコチラ

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/62656/table/8_3_dfc6d859c7273ea9035f6f6f31c1dd7f.jpg?v=202606020251 ]https://prtimes.jp/a/?f=d62656-8-394aeb1efdf03854e3d8d55128462bb1.pdf

■ 学校法人修成学園 修成建設専門学校について

1963年創立。大阪を拠点に建築・土木・ガーデンデザイン・デジタルデザインを専門とする建設系総合専門学校です。建築学科・土木工学科・ガーデンデザイン学科・建築デジタルデザイン学科など多彩な学科を擁し、業界直結の実践教育で多数の有資格者・即戦力人材を輩出しています。

