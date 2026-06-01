更にシミケアを追求するこだわり派へ。シミ対策の医薬品ブライトエイジ ホワイトから「金のプレミアム」新発売

第一三共ヘルスケアダイレクト株式会社

第一三共ヘルスケアダイレクト株式会社（本社：東京都中央区、社長：八重樫 宏志）は「ブライトエイジ ホワイト プレミアム」を2026年6月11日（木）に発売します。「ブライトエイジ ホワイト」は第一三共ヘルスケアがシミ・そばかすの根本原因と向き合い、17年間のシミ対策医薬品研究から誕生した第３類医薬品です。自社ECサイト、Amazonや楽天公式ショップなどオンラインを中心に発売いたします。

開発背景

ブライトエイジ ホワイト プレミアム［第３類医薬品］124錠 通常価格5,500円（税込）（左）ブライトエイジ ホワイト プレミアム （右）ブライトエイジ ホワイト 共に第３類医薬品

2020年に発売された「ブライトエイジ ホワイト」［第３類医薬品］は、ブランド全体の成長を牽引する人気商品に成長し、老若男女問わずご愛用者が増えています。ご愛用者様が増えるなかで、「シミ対策を更に本格的に取り組みたい」「より満足度の高い製品を求めている」というお声を数多く頂きました。そこで、有効成分数を８つに増やし、更に、基準内最大量*¹配合の有効成分数の増加にも挑戦。ブライトエイジ ホワイト史上、最も有効成分が高配合となる「ブライトエイジ ホワイト プレミアム」［第３類医薬品］を発売いたします。

製品特長

■抑制・無色化・排出の3つの働きが、シミに総合力でアプローチ

シミが発生するメカニズムに着目し、飲んで内側から効かせることで今ある黒色メラニンの「無色化」から「排出」までを狙えます。顔はもちろん、手の甲やデコルテなど全身のシミも緩和します。

しみの元となるメラニンにアプローチする独自処方

■2種のシミ対策有効成分配合

［L-システイン基準内最大量*¹240mg］、［ビタミンＣ1,000mg］

■肌活力*²に着目し、シミ対策をサポートする成分配合

年齢と共に遅くなりがちな肌の代謝（ターンオーバー）のサポートし、滞留しやすい黒色メラニンの排出にアプローチします。

［ビタミンＥ基準内最大量*¹100mg｜血行促進］［ビタミンB2基準内最大量*¹12mg｜代謝促進］［ビタミンB₆30ｍｇ｜代謝促進］［パントテン酸Ｃａ基準内最大量*¹30ｍｇ｜肌活力*²サポート］［ニコチン酸アミド（ビタミンB₃40ｍｇ）｜肌活力*²サポート］［ビオチン最大量0.5mg｜肌活力*²サポート］

*¹：ビタミンC主薬製剤の製造販売承認基準（厚生労働省が承認事務効率化のために定めた医薬品の範囲）最大量

*²：すこやかな肌を保つこと

製品概要

ブライトエイジについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53475/table/55_1_c535542190a38dd5d11333d3f94ec78c.jpg?v=202606020251 ]

BRIGHTAGE（ブライトエイジ）は、エイジングの一因である「年齢肌炎症*³」研究に正面から向き合うことを原点に、皮膚科学発想活かして誕生したエイジングケア*⁴ブランドです。

ブライトエイジ公式サイト：https://brightage.jp/

ブライトエイジ公式Instagram: https://www.instagram.com/brightage_japan/

*³年齢肌とは、加齢に伴い、シミ・ハリ不足・乾燥・肌あれなどの肌トラブルが現れやすくなった肌のことであり、年齢肌炎症とは、肌トラブルの原因の1つとなる（日常的に起こっている）微弱な炎症状態のこと

*⁴年齢に応じたお手入れのこと

本件に関するお問い合わせ

第一三共ヘルスケアダイレクト株式会社 PR担当 im_pr@daiichisankyo-hcdr.com

第一三共ヘルスケアダイレクト株式会社

第一三共ヘルスケアグループの一員として、医薬品・化粧品・機能性表示食品の通信販売事業を展開しています。「美しさと健やかさをもっと近くに、ずっと未来に。」をスローガンに掲げ、お客様一人ひとりに寄り添ったものづくりと、科学的根拠に基づく確かな品質を追求。機能性スキンケア「ブライトエイジ」「ライスフォース」、指定医薬部外品を含む「リゲイン」などの提供を通じ、前向きに年齢を重ねる方々の一番身近なパートナーとして、健やかな毎日と豊かな未来を応援します。