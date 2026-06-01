【世界初！】石垣島に地球の未来を変えるテーマパークが誕生

合同会社縄文企画

持続可能な循環型社会の実現を目指す環境・社会貢献型企業、合同会社縄文企画（本社：沖縄県石垣市）は、世界に先駆けた「拾ったゴミが通貨に変わる」テーマパーク『EARTH GARDEN』を、2026年5月30日（ゴミゼロの日）に石垣市にプレオープンしました。

ネイチャーリゾート「THE UBUFURU ISHIGAKI（ジ・ウブフル石垣）」との連携による圧倒的なロケーションから、地球規模の課題である海洋プラスチック問題に対する「世界初のソリューション」をグローバルに提示し “新しい旅の始まり” を提供してまいります。

■ 世界初、入場料は「あなたが拾った海洋ゴミ」

『EARTH GARDEN』が目指すのは、「地球貢献型の観光体験」の確立です。最大の特徴は、本施設の入場料が「自らが拾った海洋ゴミ」であるという点にあります。

本施設は、縄文企画が推進する、誰もが気軽に地球環境へ貢献できるプロジェクト「ISHIGAKI NICECLEAN PROJECT」の直営フラッグシップ・回収ステーションとしての機能を内包しています。 来場者は、石垣島の息をのむような美しい大自然を堪能した後、自らの手で海洋ゴミを拾い、その行動の証（拾い集めた海洋ゴミ）を入場通貨として施設へ訪れます。

義務感としての環境活動ではなく「体験」を通じ、楽しみながら海洋プラスチック問題をジブンゴト化できる”世界初のテーマパーク”です。

ISHIGAKI NICECLEAN PROJECT とは？

「ISHIGAKI NICECLEAN PROJECT」は、パンフレットに付属のピンクバッグでビーチクリーンに気軽に参加できる地球にやさしいプロジェクト。拾ったゴミは島内の回収ステーションに持ち込むことができ、感謝状と島のデザイナーズステッカー、デジタルクーポンを獲得。海洋ごみ問題を「ジブンゴト」として楽しみながら学べる観光客・島人・地球が共に喜ぶWINWINWINな新しい“観光体験”プロジェクトです。

・公式ホームページ

https://ishigaki.nicecleanproject.com/

プロジェクトポスター■ パーク内のコンテンツ

パーク内には、海洋プラスチック問題に関する展示や「海洋漂着博物館・図書館」をはじめ、サステナブル領域を牽引する先進的な取り組みを紹介する展示ブース、地球に優しいライフスタイルを体感するワークショップ、アップサイクルアーティストによる作品の展示など、好奇心を刺激するコンテンツを順次展開してまいります。

施設内には将来的に「アップサイクル工房」を併設する計画をしており EARTH GARDEN への入場料として回収された廃プラスチックをキーホルダー等の小物からインテリアアイテム、アート作品、そしてテーマパーク全体へと循環させます。

海洋プラスチックが単なる「廃棄物」ではなく、人々のクリエイティビティによって新たな経済的価値を纏って社会へ還元される、そのドラマチックな瞬間を、来場者がリアルタイムで目撃・体感できる循環型イノベーションプラットフォームへと進化させてまいります。

■ 拠点になるのは極上のネイチャーリゾート

本テーマパークは、石垣空港と市街地を結ぶ要衝に位置し、宮良川の畔に佇むリゾート施設「THE UBUFURU ISHIGAKI」の全面的なバックアップのもと、その広大な敷地内に誕生します。

同ホテルは、全室130平方メートルを超える圧倒的なスケールを誇るスイートルームに、ハイエンドなキッチンや洗濯乾燥機を完備した、「暮らすように贅沢を愉しむ」極上のネイチャーリゾートです。眼前に広がるのは、国の天然記念物にも指定されている壮大なマングローブの森と、どこまでも穏やかな紺碧の海。 この地球の息吹をダイレクトに感じる最高のロケーションより、石垣島から世界に向けて「海洋プラスチック問題」の解決に向けたムーブメントを力強く発信してまいります。

・「THE UBUFURU ISHIGAKI（ジ・ウブフル石垣）」

https://theubufuruishigaki.com/

■ 施設概要

名称： EARTH GARDEN

プレオープン日時： 2026年5月30日（ゴミゼロの日） 15:30（ゴミゼロ）

ロケーション： THE UBUFURU ISHIGAKI(https://theubufuruishigaki.com/)（ジ ウブフル イシガキ）内

沖縄県石垣市宮良1053番地4

展開コンテンツ（予定）： 「ISHIGAKI NICECLEAN PROJECT」直営回収ステーション、海洋漂着博物館＆図書館、サステナブル企業先進事例エキシビション、アースグッドな体験型ワークショップ、アップサイクル工房（順次展開）

■ 合同会社縄文企画について

「過去の豊かさを、未来へ。」をミッションに掲げ、持続可能な社会の実現に向けて、循環型社会の構築、エシカルプロダクトの開発、そして地域経済の活性化を統合的に推進する環境・社会貢献型のイノベーション企業です。「NICECLEAN PROJECT」を軸に、旅行者、地域社会、そして地球環境の三方が真に豊かになる未来の創造に挑戦しています。

コーポレートサイト： https://jomonkikaku.com

所在地： 沖縄県石垣市浜崎町1－2－6 7F

■ 本件に関するお問い合わせ先

合同会社縄文企画

広報担当 E-mail：info@jomonkikaku.com

プロジェクトサイト：https://ishigaki.nicecleanproject.com/