第24回中学生作文コンクール募集開始について

公益財団法人イオンワンパーセントクラブ

当財団は、2026年6月1日より全国の中学生を対象に、第2４回中学生作文コンクールの募集を開始します。

当財団は、2003年より中学生が環境に関する社会問題をテーマに自分自身の考えをまとめ、書く力を養うことを目的に中学生作文コンクールを開催しております。

本年は、「地域とともにつくる サステナブルな未来」をテーマに、優秀作品には「文部科学大臣賞」、

「環境大臣賞」、「イオンワンパーセントクラブ賞」等を授与します。

2026年11月28日に、横浜にて表彰式を開催しその翌日には環境への理解を深めるためのエコツアーにご招待します。

当財団は、本コンクールを通じて中学生一人ひとりが地域や環境について主体的に考え、自らの言葉で

未来への想いを発信する機会を提供し、今後も次代を担う青少年の健全な育成に取り組んでまいります。

＜概要＞

・テーマ

地域とともにつくる サステナブルな未来

・募集期間

2026年6月１日(月)～9月5日(土) 当日消印有効

・応募資格

日本在住の中学生

・応募方法

個人応募または学校より応募

専用の応募用紙 URL： 中学生作文コンクール 募集要項 | イオン1％クラブ(https://aeon1p.or.jp/1p/youth/sakubun/boshuu/)

・賞

文部科学大臣賞 1作品 賞状、副賞(図書カード 10万円)

環境大臣賞（予定） 1作品 賞状、副賞(図書カード 10万円)

イオンワンパーセントクラブ賞 1作品 賞状、副賞(図書カード 10万円)

優秀賞 7作品 賞状、副賞(図書カード 5万円)

入賞 ２０作品 賞状、副賞(図書カード 1万円)

※応募者全員に参加賞を進呈します

・主催

公益財団法人イオンワンパーセントクラブ

・後援

文部科学省、株式会社朝日新聞社、朝日中高生新聞、

公益社団法人日本図書館協会、公益社団法人全国学校図書館協議会

＜審査＞

一次審査、二次審査、最終審査を経て受賞者を決定し、11月上旬に受賞者宛にメールにて通知いたします。

＜表彰式＞

日程： 2026年11月2８日(土) 表彰式、11月29日(日) 環境エコツアー

※受賞者とその保護者1名を表彰式および環境エコツアーに招待します。

表彰式・環境エコツアーにご参加いただく交通旅費は当財団が負担いたします。

場所： 横浜市内を予定

受賞者と審査員による記念撮影文部科学大臣賞受賞者による作文朗読環境エコツアーにてSDGｓを啓発するポスターを作成公益財団法人イオンワンパーセントクラブ

公益財団法人イオンワンパーセントクラブは、「お客さまを原点に平和を追求し、人間を尊重し、地域社会に貢献する」というイオングループの基本理念を具体的な行動に移し、社会的責任を果たすことを目的に、1990年に設立されました。以来35年以上にわたり、お客さまにイオングループをご利用いただいて生まれた利益の１％相当額をもとに、「青少年の健全な育成」「諸外国との友好親善」「地域社会の発展への貢献」「災害復興支援」を主な事業領域とし、環境・社会貢献活動に取り組んでいます。





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