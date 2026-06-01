7月16日(木)「ポリプロピレン（PP）樹脂の基本とマテリアルリサイクル　～プラスチックの劣化・安定化とPPのポテンシャル～」Zoomセミナーを開講予定

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）はR&D開発支援の一環として「ポリプロピレン(PP)」の「構造物性から改質方法」について解説します。

プラスチックの劣化・安定化とPPのポテンシャルについて解説します！

プラスチックの廃棄物による海洋汚染が問題になっています。鉄や古紙のような資源循環の仕組みがあれば、廃棄されるプラスチックはなくなるはずです。

本講座では、ポリプロピレンを事例として、高分子の製造、加工、構造、物性の全般を説明し、その上で、何故リサイクルできなかったのか、これからどのような将来になるのかを説明します。

Live配信・WEBセミナー講習会 概要

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テーマ：ポリプロピレン（PP）樹脂の基本とマテリアルリサイクル ～プラスチックの劣化・安定化とPPのポテンシャル～

開催日時：2026年07月16日(木) 12:30-16:30

参加費：45,100円（税込） ※ 電子にて資料配布予定

URL：https://andtech.co.jp/seminars/1f11c491-d7e6-6204-87e8-064fb9a95405

WEB配信形式：

WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。

詳細は、お申し込み後お伝えいたします。

セミナー講習会内容構成

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SPE日本支部 理事／(元)出光興産／(元)山形大学・産学連携教授：小林 豊 氏

本セミナーで学べる知識や解決できる技術課題

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１.ポリプロピレンを事例としてプラスチック全般が分かる

２.プラスチックの劣化と安定化

３.サーキュラーエコノミーに向けたプラスチックの動向

下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）

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【講演のポイント】

本講座では、PPを取り巻く環境問題を踏まえて、PPの基本的な構造物性から、改質方法までを幅広く説明します。

【プログラム】

1. 身の周りのマテリアルリサイクル

1.1 回収した古紙が紙製品に戻る理由

1.2 回収した鉄くずが鉄製品に戻る理由

1.3 プラスチックリサイクルが進まなかった歴史

1.4 現在のプラスチックリサイクルの技術開発

2. 劣化したポリプロピレン(PP)の状態

2.1 劣化の原因

2.2 射出成形を事例とした履歴の説明

2.3 せん断履歴を最小にした射出成形の事例

2.4 化学的変化を主とした劣化の説明

2.4.1 PP分子鎖の劣化因子

2.4.2 PPの熱劣化

2.4.3 PPの光劣化

2.4.4 PPに含まれる添加剤とその影響

2.4.5 劣化に関する周辺技術

2.4.7 循環型経済における劣化について

3. 希釈処理とPPのポテンシャル

3.1 分子量と分子量分布の制御範囲

3.2 立体規則性の制御範囲

3.3 Hetero-phasic Copolymer PP(HCPP)の制御範囲

3.4 ランダムPPの制御範囲

4. 複合化処理とPPのポテンシャル

4.1 物理的な補強

4.1.1 巨視的な見方: 複合則

4.1.2 微視的な見方: 高次構造・界面構造

4.2 補強材

4.2.1 ナノスケールの補強材

4.2.2 ミクロンスケールの補強材

4.2.3 ミリスケールの補強材

5. 改質剤と異物の混和

5.1 ポリマーブレンドによるコアシェル構造について

5.2 異物の相容化に向けた取り組み

6 . 機械的な混合による再生

6.1 自動車用途PPを事例とした混練機によるコンパウンド

6.2 リアクターブレンド

7. マテリアルリサイクルに向けた動き

株式会社AndTechについて

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化学、素材、エレクトロニクス、自動車、エネルギー、医療機器、食品包装、建材など、幅広い分野のR&Dを担うクライアントのために情報を提供する研究開発支援サービスを提供しております。

弊社は一流の講師陣をそろえ、「技術講習会・セミナー」に始まり「講師派遣」「出版」「コンサルタント派遣」「市場動向調査」「ビジネスマッチング」「事業開発コンサル」といった様々なサービスを提供しております。

クライアントの声に耳を傾け、希望する新規事業領域・市場に進出するために効果的な支援を提供しております。

https://andtech.co.jp/

株式会社AndTech 技術講習会一覧

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一流の講師のＷＥＢ講座セミナーを毎月多数開催しております。

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選りすぐりのテーマから、ニーズの高いものを選び、書籍を発行しております。

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経験実績豊富な専門性の高い技術コンサルタントを派遣します。

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本件に関するお問い合わせ

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株式会社AndTech 広報PR担当 青木

メールアドレス：pr●andtech.co.jp（●を@に変更しご連絡ください）

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＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上