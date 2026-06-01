“自分を楽しむ わたしのアンサー” 新ブランド「Ansa」、Makuakeにて『Beyond Nostalgic』先行販売開始

株式会社SAKURA-link

株式会社SAKURA-link（本社：東京都品川区）は、2026年6月8日より、応援購入サービス「Makuake」にて、新ブランド「Ansa（アンサ）」のファーストコレクション『Beyond Nostalgic』の先行販売を開始いたします。

気負わずに着よう、普段着だから。

『Beyond Nostalgic』は、“普段着のように和を纏う”をコンセプトにした新コレクションです。

日常に自然と馴染みながらも、どこか引っかかる“ひと癖”のあるデザインを提案。

和の空気感を大切にしながら、「纏うこと」そのものを楽しめる一着を目指しました。

近所へのちょっとした買い物やカフェ、お友達や大切な人とのおでかけなど、シーンを限定せず自由に楽しめる新しいスタイルとして設計しています。

メッシュ素材と融合した 風を感じる【涼灯】

ペールピンクとブラウンベージュの２色展開

画像右：ペールピンク 画像左：ブラウンベージュ鈴灯 -suzuakari-

さらりとした肌触りの生地を採用。

汗ばむ季節でもムレやベタつきを軽減し、快適に着用できます。

透け感のある肩口は、合わせるインナーによって異なる表情を楽しめるデザインに仕上げました。

デニム×フードで魅せる スタイリッシュな【青月】

インディゴとブラックの２色展開

肩口から袖まで広がる通気性の良いメッシュ素材。切り替えにはレースをあしらっています。画像右：インディゴ 画像左：ブラック青月 -aotsuki-

デニム風素材を使用した、現代的な普段着着物。

柔らかく肌触りの良い生地を使用することで、重く硬いデニムのイメージを覆す軽やかな着心地を実現しました。

着脱可能なフードを組み合わせることで、従来の和装にはない新しいスタイルを楽しめます。

軽くて装着簡単 帯風リボン【楽結い】

ベージュ・水玉ベージュ・グレー・水玉グレーの４色展開

楽結い -rakuyui-

腰に結ぶ帯風のリボンアイテム。

両端には軽量素材を採用しているため、巻いたり結んだりしやすく、帯に慣れていない方でも気軽に楽しめます。

背面部分は、お太鼓風のポケットポーチ仕様となっており、小物の収納も可能です。

Makuakeで先行販売を実施

背面部分はポケットになっているのでスマホやお財布を収納できます。

今回のMakuakeプロジェクトでは、一般販売に先駆けた先行販売を実施いたします。

Makuake限定価格や数量限定プランも用意し、ブランド立ち上げ初期を共に応援してくださるサポーターを募集します。

Ansaは単なる商品販売ではなく、

“自分を楽しむ”という感覚を提案するブランドとして展開していきます。

Makuakeプロジェクト概要

プロジェクト名

「日常に馴染む、新しい【和のスタイル】普段着着物を楽しもう！」

開始日時：2026年6月8日

掲載先：https://www.makuake.com/project/ansa-beyondnostalgic/

ブランド名：Ansa（アンサ）

ブランド概要

Ansa（アンサ）

“その先の新しい基準へ”

“自分を楽しむ わたしのアンサー”

日常に溶け込みながらも、

どこかに引っかかる。

Ansaは、そんな“ひと癖”を大切にしています。

服を選ぶことで、

「自分でいる」ことを楽しめる。

あなたの感性が、新しい基準になるようなファッションを提案します。

Ansa公式ホームページ https://www.ansa-newstandard.com/

Ansa Instagram https://www.instagram.com/ansa_beyondnostalgic

Ansa X https://x.com/Ansa_new (https://x.com/Ansa_new)

Ansa Makuake https://www.makuake.com/project/ansa-beyondnostalgic/ (https://www.makuake.com/project/ansa-beyondnostalgic/)