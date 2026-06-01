【開催報告】宝石商 櫻井彩子 ジェイアール名古屋タカシマヤでの期間限定ショップが 高い購買率を記録

M&A jewelry

宝石商 櫻井彩子（所在地：東京都文京区、以下：当ブランド）は、2026年4月1日～5日、ジェイアール名古屋タカシマヤ（名古屋市中村区）3階ローズパティオにて期間限定ショップを開催いたしました。会期中は約250名が来場し、高い購買率と客単価を実現。また、新規顧客の獲得にもつながり、認知から購買までを一貫して実現した初めての取り組みとなりました。

”購入目的の来場”が中心となり 高い購買率を達成

ジェイアール名古屋タカシマヤにて開催した、宝石商 櫻井彩子による期間限定ショップは、多くのお客様にご来場いただき、盛況のうちに終了いたしました。

■会期中の約250名が来場し、高い購買率と客単価を実現。来場者一人ひとりの関心の高さがうかがえる結果となりました。

■来場者には母娘でのご来店が多く見られ、他地域の催事にはない特徴的な傾向となりました。そこからは、名古屋をはじめ東海地方ならではの“良いものを長く受け継いでいく”という価値観や、文化の深さが感じられました。さらに、私たちが大切にしている宝石本来の希少性や優れたデザイン性を、母娘で共有し、共に楽しむ姿が印象的であり、その価値が次の世代へと受け継がれていく可能性と広がりを感じられたことは、大きな喜びとなりました。

■「実物を見て購入したい」と、過去のポップアップ以降オンラインでの購入を控え、本イベントを心待ちにしていたという声も多く寄せられました。また、商品の特性上、“購入意向の高いお客様のみが来場する”という特徴も見られました。

■販売面では特定の商品への偏りはなく、幅広いラインアップがバランスよく支持される結果となりました。さらに本イベントでは、当ブランドを初めて知る新規顧客の来場・購入にもつながり、期間限定ショップにおいて「認知から購買まで」が実現した初の成功事例となりました。

本イベントを通じて、厳選されたジュエリーの品質に加え、一人ひとりに寄り添う“プライベートジュエラー”としてのお見立てが、名古屋エリアの顧客ニーズに適合したことが示唆されます。今後も、ご縁のあったお客様と長く関係を育みながら、価値あるジュエリーをご提案してまいります。

次回開催予定 外商体験イベント概要

AYAKO SAKURAIオリジナルデザイン「エリプス」シリーズ※写真はイメージです

宝石商 櫻井彩子は、2026年6月19日（金）、大阪・梅田のザ・リッツ・カールトン大阪にて完全予約制の外商体験イベントを開催いたします。本イベントは、従来の個別外商よりも気軽にご参加いただける“グループ外商体験”として、少人数制で実施いたします。当日は、展示されたジュエリーを自由にご覧いただきながら、ご希望に応じて外商のようなパーソナルなお見立ても体験可能。ポップアップと外商の魅力を融合させた、特別な機会となっています。 また、事前予約にて櫻井彩子本人の指名も可能です。「まずは実物を見てみたい」「外商は少しハードルが高いと感じている」といった方にもご参加いただきやすく、購入前提ではなく見学のみでの来場も歓迎しております。

■開催概要

- 日程：2026年6月19日（金）- 時間：各回60分（完全予約制） １.12:00～13:00 ２.13:30～14:30 ３.15:00～16:00４.16:30～17:30５.18:00～19:00- 会場：ザ・リッツ・カールトン大阪（大阪市北区梅田2-5-25）- 対象：どなたでも参加可能（見学のみも可）

■特徴

少人数制のプライベート空間でゆったりとAYAKO SAKURAIとA Jewelry BOXのジュエリーをご覧いただけます。 外商のようなお見立てサービスを気軽に体験することができます。 購入前提ではなく、初心者にも開かれたイベントとなっています。

■参加方法

Googleフォームよりお申込みください。

お申込みフォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSGSs_9a7f3b4zxbG-V0F7kq3haIhTwjn8tga1usRYlynwXw/viewform

櫻井彩子 公式サイト :https://ayakosakurai.com/※詳細はこちらからご覧ください

■宝石商櫻井彩子について

母親から継いだ仕入れルートと審美眼を背景に、2019年からSNSでジュエリーに関する情報発信を開始。「宝石には、ハイブランド以外にもさまざまな購入方法がある」という新しい選択肢をInstagramで初めて提示し、今では“インスタで宝石商”と名乗る人々が増える流れの源流をつくった存在でもあります。テーマは『宝石選びの自由が広がる時代へ』。

対面販売（櫻井流“コンサルティング接客”）・インスタ販売（2022年開始）・会員制EC「A JEWELRY BOX」の三位一体で、『誰から買うか』を重視したお見立て体験を提供し続けています。

運営は、ビジネスパートナーでもある夫と、高校時代からの親友を含む少数精鋭チーム。Instagramフォロワーは2.5万人超。日々の配信で、石選びの視点と装いの解像度を高めるヒントを発信。自身で広告塔を務め、2023年2月には初著書『宝石にブランド料はいりません』を出版。毎回違った世界観を創出する期間限定ショップでは、高額帯～手の届く価格帯までを横断し、渋谷スクランブルスクエアではスクスク期間限定ショップ史上過去最高となる1.7億円（3日間）を記録。“コンサルティング接客”を味わえる導線を整えることで、お客様に高い満足度を提供。サイズ・色味・既存ジュエリーとの相性まで伴走することで『一生の相棒になるジュエリーを、あなたらしく選べる』力をそっと拓きます。

（写真左から）夫、宝石商櫻井彩子、高校時代からの親友

公式Instagram :https://www.instagram.com/ayakosakurai__jewelry?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==

会員制EC「A JEWELRY BOX」 :https://a-jewelrybox.com/※閲覧・購入には会員登録が必要です。