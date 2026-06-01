LPOをAIにまかせて改善が進む！スワイプ型LPツール「LPcats」、AI分析機能「AIアナリスト」をリリース

株式会社エフカフェ

株式会社エフカフェ（大阪市淀川区、代表取締役：江上 周平）が提供するスワイプ型LPツール「LPcats」は、2026年6月1日にAI分析機能「AIアナリスト」をリリースしました。

LPの分析は、レポートを見るだけの時代から、AIが改善を提案する時代へ。

LPcatsコンサルタントの実務知見と、LPの分析データを学習したAIが、分析レポートを読み解き「何を、どう改善すべきか」をAIによって自動提示します。これまでコンサルタントが担ってきた分析・改善提案の工程を、誰でも・すぐに・高速で回せるようになります。

■「LPcats」について

LPcatsは、InstagramやTikTokのようなスワイプ体験をそのままLPに実装できる、スワイプ型LPツールです。

読み飛ばされる縦長LPとは一線を画し、ユーザーが「思わず先へ進んでしまう」スワイプ型の導線設計でCVRを改善。スワイプ専用のABテスト機能や詳細な分析レポートを搭載し、「作って終わり」ではなく「作って継続改善する」というLPの改善文化を支えてきました。

■「AIアナリスト」機能について

「分析レポートは見るが、どこをどのように改善すれば良いか、わからない。」

このお悩みを抱えるマーケター・運用担当者の方に、朗報です。

LPcatsの「AIアナリスト」は、LPcatsコンサルタントの実務知見とLPの分析データをAIに学習させることで、分析レポートの各指標を自動で読み解き、LP改善の具体的なアドバイスを提示します。

汎用的な「当たり障りのない答え」ではなく、スワイプ型LPに特化した実践的なアドバイスだから、そのまま改善アクションに落とし込める。経験豊富なコンサルタントが隣にいるような感覚で、LP改善のPDCAを高速で回すことが可能になります。

【AIアナリスト機能の3つのポイント】

POINT 01 数値の「意味」を自動で読み解く

離脱率・ステップ到達率・平均滞在時間など、各指標をスワイプ型LPのベンチマークと自動比較。「この数値は良いのか、悪いのか」が一目でわかります。

POINT 02 次のアクションを具体的に提示

「〇〇ステップの離脱率が高い→ファーストビューの訴求を見直すことを推奨」など、改善の方向性をピンポイントで提案。仮説立てにかかる時間を大幅に削減します。

POINT 03 LP改善サイクルが圧倒的に速くなる

分析→仮説立て→改善案の検討という一連の工程をAIがサポート。コンサルタントなしでも、高速でPDCAを回せる体制が整います。

■ 同時リリース：「ルート分析機能」

ユーザーがLP内のどのステップをどの順番で閲覧したかを「ルート」として可視化する機能も同時リリース。CV発生・離脱につながる上位ルートをカード形式で一覧表示し、各ステップの滞在時間や経由点（waypoint）も確認可能。「なぜここで離脱するのか」の仮説立てが一段と精度を上げ、AI分析との組み合わせで改善サイクルが加速します。