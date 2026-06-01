第15弾イベたま「暑さ対策バッチリ！快適Summerキャンペーン」実施中！

たまご＆カンパニー株式会社

「イベたま」とは？

「イベたま」は、パッケージやパック内のカードのQRコードを読み取ることで、

2ヶ月ごとに変わるプレゼント企画に応募できる、お客様へ「ときめき」をお届けするたまごです。

第15弾キャンペーンでは、季節感とプチ贅沢を堪能してほしいという思いから、

抽選で合計200名様に、3種類から選べる豪華景品をプレゼントいたします！

詳細は、以下イベたま特集ページをご覧ください。

https://www.tandc.inc/special/tandc_ibetama/

皆さまのご応募を心よりお待ちしております。

これからもたまご＆カンパニーは、「イベたま」を通して、

皆さまにワクワクとたまごのある幸せをお届けしていきます。

次回のキャンペーンもお楽しみに！

※キャンペーン期間や景品・内容は予告なく変更になる可能性がございます。

※『QRコード』は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

＜応募方法＞

１.「イベたま」を購入し、QRコードを読み取り応募フォームへアクセスします。

２. パックの中のシリアルコードを取り出します。

３. シリアルコードなど必要事項を記入したら応募完了です。

＜応募期間(第15弾キャンペーン)＞

2026年6月1日(月)～2026年7月31日(金)

＜景品＞

Aコース (30名様) ：くるくる楽しい！アイスシェーバー

Bコース (70名様) ：たまみる柄2WAYハンディファン（カラビナ付き）

Cコース (100名様) ：giftee Cafe Box 500円分（デジタルギフト）

＜お知らせ＞

「イベたま」のキャンペーン内容と当選結果が

たまご&カンパニー公式LINEアカウントからも見られるようになりました！



たまご&カンパニー公式LINEアカウントはこちら

▶︎https://lin.ee/RtmxBB1

・キャンペーン詳細や当選結果は、友だち登録後、

「メニュー」＞「キャンペーン」からご確認いただけます。

・第15弾の当選結果は、2026年8月中旬頃にご確認いただけます。

報道関係各位

たまご＆カンパニー株式会社

イベたま特集ページ：https://www.tandc.inc/special/tandc_ibetama/

たまご＆カンパニー株式会社のプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/125098