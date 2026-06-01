第15弾イベたま「暑さ対策バッチリ！快適Summerキャンペーン」実施中！

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たまご＆カンパニー株式会社




「イベたま」とは？


「イベたま」は、パッケージやパック内のカードのQRコードを読み取ることで、


2ヶ月ごとに変わるプレゼント企画に応募できる、お客様へ「ときめき」をお届けするたまごです。



第15弾キャンペーンでは、季節感とプチ贅沢を堪能してほしいという思いから、


抽選で合計200名様に、3種類から選べる豪華景品をプレゼントいたします！



詳細は、以下イベたま特集ページをご覧ください。


https://www.tandc.inc/special/tandc_ibetama/


皆さまのご応募を心よりお待ちしております。



これからもたまご＆カンパニーは、「イベたま」を通して、


皆さまにワクワクとたまごのある幸せをお届けしていきます。


次回のキャンペーンもお楽しみに！



※キャンペーン期間や景品・内容は予告なく変更になる可能性がございます。


※『QRコード』は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



＜応募方法＞


１.「イベたま」を購入し、QRコードを読み取り応募フォームへアクセスします。


２. パックの中のシリアルコードを取り出します。


３. シリアルコードなど必要事項を記入したら応募完了です。



＜応募期間(第15弾キャンペーン)＞


2026年6月1日(月)～2026年7月31日(金)



＜景品＞


Aコース (30名様) ：くるくる楽しい！アイスシェーバー


Bコース (70名様) ：たまみる柄2WAYハンディファン（カラビナ付き）


Cコース (100名様) ：giftee Cafe Box 500円分（デジタルギフト）



＜お知らせ＞


「イベたま」のキャンペーン内容と当選結果が


たまご&カンパニー公式LINEアカウントからも見られるようになりました！

たまご&カンパニー公式LINEアカウントはこちら
▶︎https://lin.ee/RtmxBB1
・キャンペーン詳細や当選結果は、友だち登録後、


「メニュー」＞「キャンペーン」からご確認いただけます。


・第15弾の当選結果は、2026年8月中旬頃にご確認いただけます。


報道関係各位


たまご＆カンパニー株式会社


イベたま特集ページ：https://www.tandc.inc/special/tandc_ibetama/


たまご＆カンパニー株式会社のプレスリリース一覧


https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/125098