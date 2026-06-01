第15弾イベたま「暑さ対策バッチリ！快適Summerキャンペーン」実施中！
「イベたま」とは？
「イベたま」は、パッケージやパック内のカードのQRコードを読み取ることで、
2ヶ月ごとに変わるプレゼント企画に応募できる、お客様へ「ときめき」をお届けするたまごです。
第15弾キャンペーンでは、季節感とプチ贅沢を堪能してほしいという思いから、
抽選で合計200名様に、3種類から選べる豪華景品をプレゼントいたします！
詳細は、以下イベたま特集ページをご覧ください。
https://www.tandc.inc/special/tandc_ibetama/
皆さまのご応募を心よりお待ちしております。
これからもたまご＆カンパニーは、「イベたま」を通して、
皆さまにワクワクとたまごのある幸せをお届けしていきます。
次回のキャンペーンもお楽しみに！
※キャンペーン期間や景品・内容は予告なく変更になる可能性がございます。
※『QRコード』は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
＜応募方法＞
１.「イベたま」を購入し、QRコードを読み取り応募フォームへアクセスします。
２. パックの中のシリアルコードを取り出します。
３. シリアルコードなど必要事項を記入したら応募完了です。
＜応募期間(第15弾キャンペーン)＞
2026年6月1日(月)～2026年7月31日(金)
＜景品＞
Aコース (30名様) ：くるくる楽しい！アイスシェーバー
Bコース (70名様) ：たまみる柄2WAYハンディファン（カラビナ付き）
Cコース (100名様) ：giftee Cafe Box 500円分（デジタルギフト）
＜お知らせ＞
「イベたま」のキャンペーン内容と当選結果が
たまご&カンパニー公式LINEアカウントからも見られるようになりました！
たまご&カンパニー公式LINEアカウントはこちら
▶︎https://lin.ee/RtmxBB1
・キャンペーン詳細や当選結果は、友だち登録後、
「メニュー」＞「キャンペーン」からご確認いただけます。
・第15弾の当選結果は、2026年8月中旬頃にご確認いただけます。
報道関係各位
たまご＆カンパニー株式会社
イベたま特集ページ：https://www.tandc.inc/special/tandc_ibetama/
たまご＆カンパニー株式会社のプレスリリース一覧
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/125098