工場跡地の土壌汚染対策工事が完工　グループ連携による一貫施工体制を確立

株式会社永賢組

株式会社永賢組（以下、当社）環境ソリューション事業部は、2026年5月31日、工場跡地における土壌汚染対策工事を完工しました。本工事は、グループ会社と連携した施工体制のもと、調査から対策工事までを一貫して対応したものです。当社のワンストップ体制とグループ連携を活かし、複合的な対策工事を確実に完遂しました。

バックホウによる掘削と作業員による現場作業の様子

本工事は、工場跡地の敷地内で実施された自主対策工事であり、当社は現場管理業務全般（安全管理・施工管理・データ管理・施工）を担いました。

また本件では、グループ会社と連携した施工体制を構築している点も特長の一つです。施工管理は大脇建設株式会社、環境分析は環境理化株式会社が担当し、それぞれの専門性を活かしながら、各工程を連携して推進しました。グループ内で完結できる体制により、工程間の連携を円滑にし、安定した施工品質の確保につなげています。

工事は、汚染土壌の掘削除去と、残留汚染に対する原位置浄化の二つの工程で構成されました。掘削工事ではバックホウによる掘削・搬出を行い、原位置浄化では薬液注入による地盤内の浄化を並行して実施しました。複数の工法を組み合わせることで、状況に応じた対応を行う工事となっています。

施工にあたっては、安全を最優先に、場内作業員の安全チョッキ着用を徹底するとともに、作業エリアをコーンバーや単管バリケードで明確に区画しました。また、関係者間での情報共有を密に行い、安全かつ円滑な施工体制を維持しました。

当社は今後も、安全・品質・工程の三位一体の管理のもと、各種工事の確実な完遂に取り組んでまいります。

株式会社永賢組について

永賢組は1955年に愛知県春日井市で創業。『新しいこと、デカデカと。』をコーポレートメッセージとして掲げ、建設業界の枠を超えて大胆な発想と着実な実行力で、まだない景色をつくることを目指します。事業内容は、建築・土木・不動産事業をはじめとし、各分野のスペシャリストが集まっております。建築事業では商業・医療・福祉施設から集合住宅まで幅広く、土木事業では公共工事を中心に、不動産事業では土地探しからアフターフォロー(リフォーム等)まで全ての工程を社内でサポートしております。

会社名 ：株式会社永賢組（ながけんぐみ）

代表者 ：代表取締役 永草 孝憲（ながくさ たかのり）

所在地 ：愛知県春日井市堀ノ内町4丁目1-20

創業 ：1955年3月

資本金 ：1億5千万円

事業内容：建築事業・工場、商業施設、倉庫、教育施設、医療／福祉施設などの建築、リフォーム

土木事業・造成開発、外構工事など

不動産事業・売買、仲介、開発

社会貢献活動・『100万人のクラシックライブ』東海支部運営、春日井市への寄付活動など

URL ：https://www.nagaken.com/ (https://www.nagaken.com/)

＜グループ会社＞

・株式会社DESIGNLINKS

・環境理化株式会社

・株式会社デイジー

・株式会社山建重機

・大脇建設株式会社

【お問い合わせ先】

株式会社永賢組 広報担当：加藤（かとう）m-kato@nagaken.com／080-9002-1639