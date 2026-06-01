スパイスファクトリー、6/11（木）日経BP主催「未来をつくるテクノロジー展 日経クロステックNEXT 関西 2026」に代表・高木広之介が登壇

スパイスファクトリー株式会社

デジタル・トランスフォーメーションを支援するスパイスファクトリー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：高木 広之介、以下「当社」）は、株式会社日経BPが主催する「未来をつくるテクノロジー展 日経クロステックNEXT 関西 2026」（会期：2026年6月11日～12日、会場：グランフロント大阪 コングレコンベンションセンター）内の専門展「AIリーダーズEXPO 関西 2026」に、2026年6月11日（木）登壇いたします。

本セッションは2部構成で、前半は日経クロステック／日経コンピュータ シニアエディター・森山 徹 氏によるITモダナイズの戦略的アプローチ解説です。当社代表・高木は、6月11日（木）に開催される「ITレガシー問題特別講演」（D会場、10:30～11:30）の後半パート（11:00～11:30）に登壇します。講演タイトルは【AIで完遂するシステム刷新におけるプロセス、ツール、人材の三位一体改革】。

「動いているから」という理由で放置されてきた業務システムをAIで刷新する方法を、実例をもとに解説します。AIモダナイゼーション・AI駆動開発・AIイネーブルメントの三位一体による新たな刷新の方法論を、具体的なプロセス・ツール・人材の観点から紐解きます。

■特別講演概要

特別講演申し込みはこちら（無料） :https://ers.nikkeibp.co.jp/user/contents/2026x0611xtnkan/index.html#X_X-10D

登壇日時：2026年6月11日（木）11:00～11:30

イベント名：未来をつくるテクノロジー展 日経クロステックNEXT 関西 2026(https://events.nikkeibp.co.jp/xtechnext/2026kan/)

登壇専門展示：AIリーダーズEXPO

会期：2026年6月11日（木）～12日（金）

会場：グランフロント大阪 コングレコンベンションセンター (https://www.congre-cc.jp/access/)

主催：日経BP

形式：リアル開催

参加方法：【事前登録制】イベント全体参加登録はこちら（無料）(https://ers.nikkeibp.co.jp/user/2026x0611xtnkan?seminarId=1007908)

＜特別講演＞

日時：6月11日（木）10:30～11:30

会場：D会場

セッション名：ITレガシー問題特別講演

本セッションは、前半・後半の2部構成です。

【前半】10:30～11:00

【ITレガシー問題特別講演１.】ITモダナイズの戦略的アプローチ～富士通ホスト対策、ラスボス移行、生成AI活用

登壇：日経クロステック／日経コンピュータ

シニアエディター 森山 徹 氏

企業でIT活用が進むなか、ITモダナイズが課題として顕在化してきています。肥大化・複雑化したレガシーシステムは、企業のDXを阻む要因の一つです。本講演では、富士通ホストの保守サポートが終了する2035年度末を見据え、生成AIを活用しながらITモダナイズを完遂するための戦略的アプローチが解説されます。

【後半】11:00～11:30

【ITレガシー問題特別講演２.】AIで完遂するシステム刷新におけるプロセス、ツール、人材の三位一体改革

登壇：スパイスファクトリー株式会社

代表取締役CEO 高木 広之介

「動いているから」を理由に放置されてきた業務システムを、AIで再生する方法を実例をもとにお話しします。AIモダナイゼーション・AI駆動開発・AIイネーブルメントの三位一体改革に加え、実証中の新サービスのプロトタイプも初公開予定です。



【本講演の3つの論点】

・AIモダナイゼーション：現状分析と投資対効果の可視化を、人手中心の調査から、AIによる迅速かつ網羅的な分析へと転換する手法

・AI駆動開発：生成AIを開発プロセスに組み込み、システムリプレースのコスト・期間構造を見直す実装アプローチ

・AIイネーブルメント：ツール導入で終わらせず、組織内に付加価値人材を育てていく仕組みづくり

※本セッションは聴講特典付きのセッションです。

講演終了後、着席のうえ聴講いただいた方にギフトカード500円分が進呈されます。途中退席・立ち見・途中入場での受講は対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

■登壇者プロフィール

特別講演申し込みはこちら（無料） :https://ers.nikkeibp.co.jp/user/contents/2026x0611xtnkan/index.html#X_X-10D＜こんな方におすすめ＞- 自社へのAI導入を検討している意思決定者- 最新ソリューション動向を調査している、ユーザー企業の担当者

スパイスファクトリー株式会社 代表取締役CEO 高木 広之介

2016年にスパイスファクトリー株式会社を創業、代表取締役CEOに就任。「革新の触媒 “The Spice Of Innovation”」をミッションに、教育・医療介護・公共自治体など多様な業界のDX推進を支援。現在は、生成AIを前提とした新しいシステム刷新の方法論の確立と、社会実装に注力している。

【登壇の背景】

日本企業の多くが、レガシー化した業務システムの刷新に踏み切れず、基幹領域の更新が後回しになっている現状があります。一方、生成AIの実用段階入りにより、システム刷新の前提条件そのものが書き換わりつつあります。

スパイスファクトリーは、教育・医療・自治体・製造業など多様な業界でDX支援を重ねる中で、「AIをどのプロセスに、どのツールで、どの人材体制で組み込むか」を一体で設計しない限り、AI活用は一過性に終わるという課題認識を持ってきました。本講演では、その実践知を、企業のAI導入を検討されている皆様と共有します。

■スパイスファクトリーのAI関連サービス

スパイスファクトリーでは、企業のAI活用を「人材・組織・基盤」の3軸で支援する各種サービスを提供しています。

・AI駆動組織診断（無料）

組織のAI活用成熟度を診断し、次に取るべき打ち手を可視化する無料の診断ツール。

診断はこちら：https://ai-enabling.spice-factory.co.jp/(https://ai-enabling.spice-factory.co.jp/)

・Spice AIイネーブルメント

企業の生成AI自走を支援するサービス。AI成熟度モデルに基づくAI人材育成、AIイネーブリングコンサルティングによる組織課題の特定と仕組みづくり、AIデータ基盤・ツールの構築まで、人材・組織・基盤の3軸を一気通貫で支援します。

詳細：https://spice-factory.co.jp/news/20217/

・AIモダナイゼーション支援

既存システムの現状分析・投資対効果の可視化から、AIを活用したリプレース設計までを支援するサービス。

詳細：https://spice-factory.co.jp/ai-modernization-service/

■「未来をつくるテクノロジー展 日経クロステックNEXT 関西 2026」とは

日経BPの専門メディアによる取材力や編集力を生かした展示やセミナーを通じて、技術動向の把握にとどまらず、自社の課題解決や新たなビジネス創出につながるヒントを得ることができます。会場では、AIエージェントをはじめとする最新ソリューションの展示やデモンストレーションを多数実施。実際に動作する製品・サービスを間近に見る体験を通じて、導入後の活用イメージを描くことができます。基調講演や編集企画講演などのセミナーでは、日経BPの記者や有識者、先進企業のキーパーソンが登壇し、技術やビジネスの実践例などを紹介します。



本イベントは、次の成長戦略やDX推進策を検討する経営層・管理職、施策を実行する実務担当者にとって、最新動向を把握し、ソリューション選択の指針を得る機会となります。「次に取るべきアクション」を見極めるため、ぜひご来場ください。

引用：株式会社日経BPプレスリリースより「未来をつくるテクノロジー展 日経クロステックNEXT 関西 2026」開催 AIエージェントから量子コンピューターまで、注目の最新技術が集結(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000302.000041279.html)

スパイスファクトリー株式会社

スパイスファクトリーは、DXを加速させるアジャイルマインドで企業や行政機関のデジタル変革を引き起こす"触媒（スパイス）"となるDX支援企業です。

これまでに、教育、医療、自治体、一次産業、物流、製造、エンタメなど様々な業界のDXに関わり、アジャイル開発のアプローチで迅速な価値創造を実現し、社会と顧客の課題解決に取り組み、事業の成長を支援してきました。

経営課題から現場の事業課題解決まで全方位で関わり、デジタル領域の課題に幅広く対応します。事業サービス構想の支援、システム開発、UI/UX、マーケティング支援など、一気通貫でサポートします。

同時に、従来の受託開発の枠組みを超え、ユーザー中心の設計を軸に顧客企業や行政機関と連携し、変化への対応力と俊敏性を高めながら、伴走して解決策を導き出します。

私たちのMissionは「革新の触媒」であり、Purposeは「1ピクセルずつ、世界をより良いものにする。」ことです。社会課題解決を追求し、新たなビジネスやイノベーション創出に貢献します。



会社名：スパイスファクトリー株式会社(Spice Factory Inc.)

代表：代表取締役CEO 高木 広之介

設立： 2016年3月

資本金：307,008,000円(資本準備金を含む)

東京本社：東京都港区台場二丁目3番1号 トレードピアお台場 20階南

関西拠点：大阪府大阪市中央区本町一丁目6番17号 THE VILLAGE OSAKA 10階

福岡拠点：福岡県福岡市中央区大名2-6-11 Fukuoka Growth Next

事業内容：360° Intelligence Firm



公式Webサイト ：https://spice-factory.co.jp

公式MAGAZINE ：https://spice-factory.co.jp/allspice/

Linkedin ：https://www.linkedin.com/company/spice-factory

note ：https://note.com/spice_factory/

Facebook ：https://www.facebook.com/spicefactoryinc/

X ：https://twitter.com/spicefactory310

ラジオ：https://open.spotify.com/show/3fMJ4IWtgPej5oGVTRW1kf