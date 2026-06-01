CVCの投資判断前のPoC経費補助コースを新設します！

東京都

東京都では、CVC（コーポレート・ベンチャー・キャピタル）投資を活性化し、より多くの資金調達により中小企業・スタートアップの成長を促進しています。CVCによるスタートアップ（創業から10年未満の企業）へのさらなる投資促進に向けて、令和8年度から新たな補助メニューを開始します。

※PoC（Proof of Concept：概念実証）とは…CVCが投資判断前に仮説検証を行うため、中小企業・スタートアップが開発したい製品やサービスについて簡易版の作成や市場性の調査等を行う事業

詳細・応募方法については募集要領をご確認ください

（下記事業ウェブサイトからダウンロード）

https://business-next.metro.tokyo.lg.jp

■事業の概要

CVCがスタートアップに委託して行うPoCの経費に対し、都が必要かつ適切と認めるものについて補助金を交付します。

■スケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52467/table/6642_1_38574856e4f8edf3e1f36030cc8a0cfb.jpg?v=202606020251 ]

本件は、「2050東京戦略」を推進する取組です。

戦略13 産業 「成長産業への参入・投資を促進」

【問い合わせ先】

＜事業全般について＞

産業労働局 産業・エネルギー政策部 計画課

＜支援内容について＞

運営事務局 メール：tokyo_cvc_matching@tohmatsu.co.jp

※本事業は、東京都がデロイト トーマツ ベンチャーサポート株式会社に委託して実施しています。