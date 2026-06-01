CVCの投資判断前のPoC経費補助コースを新設します！

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東京都


東京都では、CVC（コーポレート・ベンチャー・キャピタル）投資を活性化し、より多くの資金調達により中小企業・スタートアップの成長を促進しています。CVCによるスタートアップ（創業から10年未満の企業）へのさらなる投資促進に向けて、令和8年度から新たな補助メニューを開始します。


※PoC（Proof of Concept：概念実証）とは…CVCが投資判断前に仮説検証を行うため、中小企業・スタートアップが開発したい製品やサービスについて簡易版の作成や市場性の調査等を行う事業



詳細・応募方法については募集要領をご確認ください


（下記事業ウェブサイトからダウンロード）


https://business-next.metro.tokyo.lg.jp


■事業の概要

　CVCがスタートアップに委託して行うPoCの経費に対し、都が必要かつ適切と認めるものについて補助金を交付します。


[表: https://prtimes.jp/data/corp/52467/table/6642_1_38574856e4f8edf3e1f36030cc8a0cfb.jpg?v=202606020251 ]


■スケジュール



本件は、「2050東京戦略」を推進する取組です。


戦略13　産業 「成長産業への参入・投資を促進」



【問い合わせ先】


＜事業全般について＞
　産業労働局 産業・エネルギー政策部　計画課　


＜支援内容について＞
　運営事務局　メール：tokyo_cvc_matching@tohmatsu.co.jp



※本事業は、東京都がデロイト トーマツ ベンチャーサポート株式会社に委託して実施しています。