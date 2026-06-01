「第1回 奈良ウルトラマラソン」開催

株式会社ランナーズ・ウェルネス

2026年5月31日（日）、奈良県橿原市の藤原宮跡を発着会場として、「第1回 奈良ウルトラマラソン」を開催しました。記念すべき初開催となった本大会は、エントリー開始後直後に3,000名の募集枠が埋まり、多くのランナーから注目を集めました。

ウルトラマラソン初挑戦の方から経験豊富なベテランランナーまで、全国各地から集まったランナーが奈良の歴史や自然を感じながら、それぞれの100kmへ挑戦しました。

世界遺産や歴史的景観、里山の風景など、奈良ならではの魅力を感じられるコースは本大会の大きな特徴のひとつ。全国から多くのランナーを迎え、新たなウルトラマラソンの舞台として産声を上げました。

また、本大会の完走率は80.17%を記録。国内主要ウルトラマラソン大会では完走率60～70%台となる大会も多い中、初開催ながら非常に高い完走率となりました。

アップダウンの厳しさだけでなく、エイド運営や暑熱対策、走りやすい導線設計など、大会全体で“完走しやすさ”を意識した運営を行ったことも高完走率につながった要因のひとつと考えています。

ウルトラマラソンとは、フルマラソン（42.195km）を超える距離を走る競技です。

奈良ウルトラマラソンは、日本のはじまりの地ともいわれる奈良県を舞台に、歴史・文化・自然を体感しながら100kmを走る大会として誕生しました。

今大会には約3,000名がエントリーし、全国42都道府県および海外8の国と地域からエントリーが集まりました。

■奈良ならではのおもてなしでランナーを応援

大会ホームページはこちら :https://www.r-wellness.com/nara/

コース上のエイドステーションでは、奈良ならではの食文化を感じられる給食を提供しました。

3種類の柿の葉寿司をはじめ、そうめんや葛饅頭、冷凍あすかルビーなど、地域の特色を活かしたメニューが並び、ランナーたちをサポート。

柿の葉寿司はエイドごとに異なる種類が提供され、「次はどの味に出会えるのか」と楽しみながらコースを進むランナーの姿も見られました。

長い距離への挑戦を支えるだけでなく、奈良の魅力を味わう機会としても、多くの参加者に親しまれました。

■若い世代の挑戦を後押しする「U25」

25歳以下を対象とした「U25」カテゴリーにも、多くの若いランナーが参加しました。

今大会のU25参加者数は47名。100km男子U25は小川晴斗選手が8時間42分06秒で優勝。女子U25は渡邉千晴選手が9時間23分22秒で優勝しました。

初開催となった奈良ウルトラマラソンには、若い世代からの挑戦も多く見られました。

■上位入賞者について

初開催となった奈良ウルトラマラソンでは、男子・女子ともにハイレベルなレースが展開されました。

100km男子では、廣谷優一選手が7時間19分16秒で優勝。2位に浜田浩佑選手、3位に水島彰宏選手が続きました。100km女子では、山口遥選手が9時間03分50秒で優勝。2位に杉本有紀選手、3位に山田志穂選手が入りました。

初開催とは思えないレベルの高いレースが展開され、奈良ウルトラマラソン初代王者の座を懸けた熱戦となりました。

■大会からのメッセージ

速報記録はこちら :https://www.r-wellness.com/nara/news/0601

マラソン大会の開催には、地域との綿密な連携や長期間にわたる準備が欠かせません。

奈良ウルトラマラソンも、多くの関係者の皆さまのご協力のもと、ようやく第1回大会を開催することができました。大会発表後から多くのランナーの皆さまに関心を寄せていただき、無事に大会当日を迎えられたことを大変うれしく思います。また、大会を支えてくださった地域の皆さま、ボランティアの皆さまのご協力なくして、この大会の実現はありませんでした。

奈良ウルトラマラソンは、ようやく産声を上げたばかりの大会です。今後も地域とともに歩みながら、多くのランナーに挑戦と交流の機会を提供していきたいと考えています。

またこの奈良の地で、皆さまとお会いできる日を楽しみにしています。

【大会公式サイト】

https://www.r-wellness.com/nobeyama/

≪ランナーズ・ウェルネス≫

「湘南国際マラソン」「横浜マラソン」「チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン」等、年間を通じてさまざまなマラソン大会を企画・運営。また、「24時間テレビ マラソン企画」などのテレビ番組制作コーディネート、スポーツやエンターテインメントにまつわる企業・商品・アスリートのPR協力、“ウェルネス”を理念とした健康クリニック事業を手掛けています。

公式サイト https://www.r-wellness.com/