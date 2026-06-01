ダークトレース・ジャパン株式会社

2026年6月1日

<<報道資料>>

ダークトレース・ジャパン株式会社



AIサイバーセキュリティ(https://www.darktrace.com/cyber-ai)の世界的リーダーであるダークトレース(https://www.darktrace.com/ja)（本社：英国ケンブリッジ、CEO: エド・ジェニングス）は本日、Gartner(R) Network Detection and Response（NDR）部門のMagic Quadrant(TM)レポートにおいて2年連続でLeaderの1社に位置付けられたことを発表しました。

ダークトレースは2025年と2026年のGartner(R) ネットワーク検知および対応（NDR）部門のMagic Quadrant(TM)レポートにおいてLeaderの1社と認められるとともに、2025年に同分野のCustomers’ Choice(https://www.darktrace.com/ja/news/darktrace-recognized-as-the-only-customers-choice-in-the-2025-gartner-peer-insights-for-ndr)に選ばれている唯一のベンダーです。この評価は、変化を続けるNDR市場においてダークトレースが示している安定した実行力、適応力が反映されたものであり、成果をもたらす能力、および多様な環境に対する組織の脅威検知、調査、対応を支援するダークトレースのアプローチに対する持続的な信頼を表すものであると当社は確信しています。

ダークトレースはNDR(https://www.darktrace.com/ja/products/network)に対する独自のアプローチにより、Self-Learning AI(TM)を使ってそれぞれの組織のアクティビティの正常なパターンを継続的に学習し、逸脱をリアルタイムに検知します。これにより、よりプロアクティブで先制的なネットワークセキュリティモデルを実現することができ、セキュリティチームがリスクの初期兆候を特定するのに役立ちます。たとえば脆弱性が公開される前に悪意あるアクティビティを検知(https://www.darktrace.com/ja/blog/pre-cve-threat-detection-10-examples-identifying-malicious-activity-prior-to-public-disclosure-of-a-vulnerability)することにより、脅威が拡大する前に対応することができます。

DarktraceのNDR機能は革新を続けており、AIの支援による新たな脅威の検知、理解、対応の方法を進化させています。最近のイノベーションには、DarktraceのCyber AI Analyst(TM)(https://www.darktrace.com/ja/cyber-ai-analyst)で使用される新しい機械学習モデル、DIGEST(https://www.darktrace.com/ja/news/darktrace-unveils-new-ai-models-in-cyber-ai-analyst-tm-to-enhance-proactive-security-operations)が含まれています。このモデルは100万以上の匿名化されたインシデントグラフでトレーニングされ、どのインシデントが最もエスカレートする可能性が高いかを予測することができます。DIGESTは、インシデントの構造を解釈するグラフニューラルネットワーク（GNN）と、インシデントが時間とともにどのように進展するかを分析するリカレントニューラルネットワーク（RNN）を組み合わせ、リスクの高い脅威を最も早い段階で確実に特定するのに役立ちます。これは未知およびゼロデイの脅威を検知するDarktraceの能力において重要な要素となります。今回の評価は、2013年に初めて導入された、ダークトレース独自の多層的なAIアプローチの強さを裏付けるものであると当社は考えています。このアプローチは、教師付きおよび教師なし機械学習、ビヘイビア分析、自律的な調査および対応を組み合わせることにより、従来のツールでは見逃されがちな進化する脅威に対して組織が先手を打てるよう支援します。

今回のNDR部門のMagic Quadrant(TM)レポートにおけるDarktraceへの評価は、2025年Gartner(R) Peer Insights(TM)のネットワーク検知および対応（NDR）部門のVoice of the Customerレポートにおいて、Darktrace（ NETWORK(TM)）が唯一のCustomers’ Choice(https://www.darktrace.com/ja/news/darktrace-recognized-as-the-only-customers-choice-in-the-2025-gartner-peer-insights-for-ndr)として認められたことに続くものです。Darktraceは、2026年5月20日時点で612件の実際の顧客レビューにより評価4.8（5点満点中）を得ている、Gartner(R) Peer Insights(TM)のNetwork Detection and Response部門において最もレビュー数の多いNDRソリューションです。

お客様コメント：

- “The product excels at detecting anomalous network behavior using AI-driven models and provides real-time visibility into inbound/outbound traffic. The real advantage is the autonomous response feature, helping contain threats without manual intervention. The dashboards are intuitive and offer clear visualization of network activities.” [語字修正済]- ITセキュリティ&リスク管理担当者、ソフトウェア業界(https://www.gartner.com/reviews/market/network-detection-and-response/vendor/darktrace/product/darktrace-network/review/view/6512928)- “The system learns our network behavior and identifies unusual patterns without relying solely on predefined signatures. This gives us confidence in identifying emerging threats early.” [語字修正済]- ITセキュリティおよびリスク管理マネージャー、小売業界(https://www.gartner.com/reviews/market/network-detection-and-response/vendor/darktrace/product/darktrace-network/review/view/6506924)- “Darktrace NDR has excellent model-based detection capabilities across various MITRE attack scenarios and support with many third-party integrations. It has assisted with proactive detection of real-world threats to ensure prompt incident response actions.” - サイバーオペレーション主任、メディア業界(https://www.gartner.com/reviews/market/network-detection-and-response/vendor/darktrace/product/darktrace-network/review/view/6379050)- “Darktrace Network provides strong visibility and protection across the entire network, using AI-driven analysis to detect anomalous and abnormal behaviours and potential threats in real time. Its ability to adapt dynamically makes it a powerful solution for defending against both known and unknown attacks.” - サイバーセキュリティスペシャリスト、ITサービス業界(https://www.gartner.com/reviews/market/network-detection-and-response/vendor/darktrace/product/darktrace-network/review/view/5274936)

ダークトレースの最高マーケティング責任者、クリス・コザップ（Chris Kozup）は次のように述べています。「AIの導入が加速する中、組織はアイデンティティ、SaaSアプリケーション、クラウドサービスとネットワークアクティビティがこれまで以上に相互に連携する、ますます複雑な環境を保護しなければなりません。Darktraceは、各組織固有のビジネスを学習し、既知および未知の脅威を特定し、インシデントが拡大する前に自律的に対応することで、セキュリティチームが受動的な検知の先へ進むことを支援します。今回Gartner社より2年連続でNDR部門のMagic Quadrant(TM)にてLeaderの1社との評価を受けたことを私たちは誇りに思っており、この地位は当社の継続したAIイノベーション、および世界中のお客様とパートナーに対してセキュリティの成果を提供してきた実績が反映されたものであると確信しています」

Darktraceは昨年もGartner社より数々の評価を得ており、2025年Gartner(R) Email Security部門のMagic Quadrant(TM) においてLeaderの1社(https://www.darktrace.com/ja/news/darktrace-named-a-leader-in-the-2025-gartner-r-magic-quadrant-tm-for-email-security-platforms)との評価を受け、また2025年Gartner(R) Peer Insights(TM) Email Security Platforms部門においてCustomers’ Choiceの１社(https://www.darktrace.com/ja/news/darktrace-recognized-as-the-only-customers-choice-in-the-2025-gartner-peer-insights-for-ndr)に選出されたベンダーです。さらに、Darktraceは2026年Gartner(R) CPS（Cyber-Physical Systems）Protection Platforms部門のMagic Quadrant(TM) レポートにおいて唯一のVisionary(https://www.darktrace.com/ja/blog/darktrace-recognized-as-the-only-visionary-in-the-2025-gartner-r-magic-quadrant-tm-for-cps-protection-platforms#:~:text=Darktrace%20Recognized%20as%20the%20Only%20Visionary%20in,Read%20the%20blog%20to%20find%20out%20why!)の評価を受けたベンダーです。

- その他のリソース- 2026 Gartner(R) Magic Quadrant(TM) for Network Detection and Responseのコピーはここ(https://www.darktrace.com/ja/resources/darktrace-named-a-leader-in-the-2026-gartner-r-magic-quadrant-tm-for-ndr)からダウンロードすることができます。

出典

Gartner(R) Magic Quadrant(TM) for Network Detection and Response (NDR), Thomas Lintemuth, Charanpal Bhogal, Nahim Fazal, 18 May 2026.

Gartner(R) Peer Insights(TM) Voice of the Customer for Network Detection and Response, Peer Community Contributor, 30 October 2025

Gartner(R), Magic Quadrant(TM) for Email Security, Max Taggett et al., 1 December 2025

Gartner(R), Magic Quadrant(TM) for CPS Protection Platforms, Katell Thielemann et al., 3 March 2026

Gartner(R) Peer Insights(TM) Voice of the Customer for Email Security Platforms

Gartner(R), Peer Insights(TM), Darktrace in Network Detection and Response, https://www.gartner.com/reviews/market/network-detection-and-response/vendor/darktrace

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- ダークトレースについて

ダークトレースはAIサイバーセキュリティのグローバルリーダーであり、日々変化する脅威ランドスケープに立ち向かう組織を支援しています。2013年に設立されたダークトレースは、それぞれの顧客固有の生活パターンからリアルタイムに学習する独自のAIを使用して未知の脅威から組織を保護する、必要不可欠なサイバーセキュリティプラットフォームを提供しています。Darktrace ActiveAI Security Platform(TM) はサイバーレジリエンスに対するプロアクティブなアプローチを提供し、ネットワークからクラウド、Eメールに至るまでデジタルエステート全体でビジネスを守ります。顧客のセキュリティ体制に対する先制的可視性を提供し、Cyber AI Analyst(TM)でオペレーションを変革し、脅威を検知しリアルタイムに自律遮断します。英国のケンブリッジおよびオランダのハーグに所在するR&Dチームが生み出す画期的イノベーションにより、200件以上の特許申請がなされています。ダークトレースのプラットフォームおよびサービスは世界で2,300名を超える従業員により支えられ、世界でおよそ10,000社の主要なすべての産業分野にわたる組織を保護しています。詳細はhttps://www.darktrace.com/jaをご覧ください。(https://www.darktrace.com/ja%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)

以上