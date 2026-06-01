ドラッグストア・薬局で買える「アフターピル」の情報ページと無料配布チラシを公開
メンタルヘルスに関する情報発信を行うNPO法人ぷるすあるは（さいたま市、代表理事 北野陽子）は、「アフターピル（緊急避妊薬）」について、若者や支援者向けの情報ページとチラシを公開しました。
2026年から、一部の薬局・ドラッグストアでアフターピル（緊急避妊薬）を購入できるようになりました。しかし、利用方法や購入できる場所などの情報は、まだ十分に知られていません。
今回公開したページでは、ドラッグストア・薬局で買う方法、病院で処方を受ける方法、費用の目安、安全性、相談先などを整理しました。あわせて、支援者が若者へ配布できるチラシ（PDF）も公開しています。
ページ：
「アフターピル（緊急避妊薬）」をドラッグストア・薬局で買う方法（チラシあり）(https://kidsinfost.net/2026/04/28/after-pill/)
ぷるすあるはが運営するサイト「子ども情報ステーション」内
「知っておく」ための情報として
今回の情報ページとチラシは、「今すぐ必要な人」だけでなく、学校、居場所、支援機関などで、平時から若者へ自然に配布できることを意識して制作しました。
チラシでは、以下の内容を、簡潔に整理しています。
- アフターピル（緊急避妊薬）の服用と効果について
- ドラッグストア・薬局で買う方法
- 病院・オンライン診療について
- 費用の目安
- 年齢・保護者同意について
- 性暴力被害、妊娠についての相談先
- WHO（世界保健機関）が示している安全性情報
また、「ノルレボ」「レソエル72」など、実際に店頭や検索で見かける商品名も掲載しています。
チラシ（PDF）
2つのサイズで公開しており、PDFを無料ダウンロードできます。
ページ1,2：A4×2枚版 両面印刷して折ってA5サイズで使用できます
ページ3,4,5,6：A4×4枚版 大きくて見やすいもの、片面印刷して掲示してもよいです
》チラシPDF(https://kidsinfost.net/wp-content/uploads/2026/05/After_pill_pulusu.pdf)
ページ、チラシの情報が少しでも役立てば幸いです。
団体概要
NPO法人ぷるすあるは
イラストを担当する精神科の看護師：細尾と、医師：北野を中心としたプロジェクトチーム。
心理教育絵本や支援ツールの制作、情報サイトの運営を通して、メンタルヘルスに関して、幅広く情報発信を行っています。精神疾患をかかえる親とその子どもを主なテーマに活動しています。
運営しているサイト
子ども情報ステーション(https://kidsinfost.net/)
法人サイト
NPO法人ぷるすあるは(https://pulusualuha.or.jp/)
https://prtimes.jp/a/?f=d94291-13-f6e295c2ebb87aa6111105ed301d01dc.pdf