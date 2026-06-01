ドラッグストア・薬局で買える「アフターピル」の情報ページと無料配布チラシを公開

NPO法人ぷるすあるは

メンタルヘルスに関する情報発信を行うNPO法人ぷるすあるは（さいたま市、代表理事 北野陽子）は、「アフターピル（緊急避妊薬）」について、若者や支援者向けの情報ページとチラシを公開しました。

2026年から、一部の薬局・ドラッグストアでアフターピル（緊急避妊薬）を購入できるようになりました。しかし、利用方法や購入できる場所などの情報は、まだ十分に知られていません。

今回公開したページでは、ドラッグストア・薬局で買う方法、病院で処方を受ける方法、費用の目安、安全性、相談先などを整理しました。あわせて、支援者が若者へ配布できるチラシ（PDF）も公開しています。

ページ：

「アフターピル（緊急避妊薬）」をドラッグストア・薬局で買う方法（チラシあり）(https://kidsinfost.net/2026/04/28/after-pill/)

ぷるすあるはが運営するサイト「子ども情報ステーション」内

「知っておく」ための情報として

今回の情報ページとチラシは、「今すぐ必要な人」だけでなく、学校、居場所、支援機関などで、平時から若者へ自然に配布できることを意識して制作しました。

チラシでは、以下の内容を、簡潔に整理しています。

- アフターピル（緊急避妊薬）の服用と効果について- ドラッグストア・薬局で買う方法- 病院・オンライン診療について- 費用の目安- 年齢・保護者同意について- 性暴力被害、妊娠についての相談先- WHO（世界保健機関）が示している安全性情報

また、「ノルレボ」「レソエル72」など、実際に店頭や検索で見かける商品名も掲載しています。

チラシ（PDF）

2つのサイズで公開しており、PDFを無料ダウンロードできます。

ページ1,2：A4×2枚版 両面印刷して折ってA5サイズで使用できます

ページ3,4,5,6：A4×4枚版 大きくて見やすいもの、片面印刷して掲示してもよいです

》チラシPDF(https://kidsinfost.net/wp-content/uploads/2026/05/After_pill_pulusu.pdf)

ページ、チラシの情報が少しでも役立てば幸いです。

団体概要

NPO法人ぷるすあるは

イラストを担当する精神科の看護師：細尾と、医師：北野を中心としたプロジェクトチーム。

心理教育絵本や支援ツールの制作、情報サイトの運営を通して、メンタルヘルスに関して、幅広く情報発信を行っています。精神疾患をかかえる親とその子どもを主なテーマに活動しています。

運営しているサイト

子ども情報ステーション(https://kidsinfost.net/)

法人サイト

NPO法人ぷるすあるは(https://pulusualuha.or.jp/)

https://prtimes.jp/a/?f=d94291-13-f6e295c2ebb87aa6111105ed301d01dc.pdf