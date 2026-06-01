クリスマスに楽しむ「くるみ割り人形」、年末年始に観る「白鳥の湖」チャイコフスキー・バレエ劇場が来日公演開催決定！6月３日（水）一般発売開始

株式会社光藍社

「チャイコフスキー・バレエ劇場」が、2026年12月から2027年1月にかけて、約１ケ月半に及ぶ全国来日公演ツアーを開催。６月３日(水)より公演チケットの一般発売を開始いたします。

上演するのは、世界中で愛されてきたチャイコフスキーの名作バレエ2作品。クリスマスシーズンにぴったりの「くるみ割り人形」と、古典バレエの最高傑作「白鳥の湖」をお届けします。舞台に広がるのは、幻想的にきらめくクリスマスの世界、そして儚くも美しい“白鳥”の物語。時代を超えて支持されてきた名作バレエを、本場ロシアで研鑽を積んだ実力派ダンサーたちが、情感豊かにお届けします。

「チャイコフスキー・バレエ劇場」は、チャイコフスキー作曲の傑作バレエを日本全国の皆さまにお届けし、バレエ鑑賞文化をさらに広げていきたいという思いから誕生したプロジェクトです。『白鳥の湖』『くるみ割り人形』『眠れる森の美女』などの一度は観たい珠玉の作品を、本場で活躍しているダンサーたちがお贈りいたします。今回は、ロシア・バレエの伝統を受け継ぐ「モスクワ・クラシック・バレエ劇場」が来日。35年以上にわたり世界各国で古典作品を上演し続け、多くの観客を魅了してきた名門バレエ団です。初めてバレエをご覧になる方でも親しみやすく、お子さまから大人まで楽しめる特別な冬の舞台。大切な人と過ごすクリスマスや年末年始に、心温まる名作バレエを、ぜひ劇場でお楽しみください。

チャイコフスキー・バレエ劇場「くるみ割り人形」「白鳥の湖」

■公演日程

2026年12月2日(水)～2027年1月11日(月・祝) 全国28公演

■公演地

東京､大阪､愛知ほか 東北､関東､東海､近畿､四国､九州各地

■主な会場

東京国際フォーラムA､めぐろパーシモンホール､フェスティバルホール(大阪)､愛知芸術劇場 ほか

■予定演目

「くるみ割り人形」全２幕、「白鳥の湖」全2幕4場

■出演予定

D. スミレフスキー(ゲスト：ボリショイ・バレエ)※12/20公演

O.ボンダレワ(ゲスト：元マリンスキー・バレエ)※1/4､5､6､8､9､10公演

Ｍ.ポチヴァロワ､Ｎ.ピヴキナ､Ｍ.コチェルガ､Ｓ.コシギン､Ｍ.アスラノフ ほか

■料金

【全国公演】S席11,000円～B席 6,000円(特別録音音源) ※料金は公演地により異なります

【オーケストラ演奏公演(東京・大阪のみ)】SS席22,000円～B席9,000円 ※料金は公演地により異なります

指揮：井田勝大､稲垣宏樹 演奏：シアター オーケストラ トウキョウ、大阪交響楽団

※18歳以下対象「子供無料チケット」あり

■チケット発売

一般発売開始：2026年6月3日(水) ※一部異なる会場あり

■公演詳細､チケット情報

https://www.koransha.com/ballet/tchaikovsky/

■お問合せ

光藍社チケットセンター 050-3776-6184 (12:00～15:00/土日祝､12/29～1/4休業)

■備考

※「くるみ割り人形」は4歳から入場可

※「白鳥の湖」は未就学児入場不可(小学生から入場可)

※12/20､1/3､8,11公演を除き、演奏は特別録音音源を使用いたします

くるみ割り人形くるみ割り人形くるみ割り人形白鳥の湖白鳥の湖白鳥の湖

≪来日予定ソリスト≫

D.スミレフスキーO.ボンダレワＭ.ポチヴァロワＮ.ピヴキナＭ.コチェルガＳ.コシギン

※出演者は変更になる場合がございます。予めご了承ください。

モスクワ・クラシック・バレエ劇場

モスクワ・クラシック・バレエ劇場（Moscow Ballet “La Classique”）は、1990年ソ連崩壊直前の経済危機の中、才能あるダンサーを支えるため、ソ連演劇人同盟により設立されました。創立から現在までディレクター兼芸術監督を務めるのはエリク・メリコフ。同バレエ団は35年以上にわたり、ロシア・バレエの伝統を受け継ぐ古典作品を世界各国で上演しています。リュドミラ・セメニヤカ、ナデージダ・パヴロワ、リュボーフィ・クナコーワ、アレクサンドル・ボガティリョフなどスターダンサーたちとの共演や、名教師たちの指導のもとで磨かれたその舞台は、様式美と華やかさにあふれ、今もなお多くの観客を魅了しています。

○各地料金の詳細

【12/20,1/3東京公演、1/8堺公演、1/11大阪公演】

SS席22,000円 S席16,000円 A席12,000円 B席9,000円 ※1/11公演のSS席はBOX席です

（堺公演のみ：SS席18,000円S席14,000円 A席10,000円 B席7,000円）

指揮：稲垣宏樹(12/20公演)、井田勝大(1/3,8,11公演)

管弦楽：シアター オーケストラ トウキョウ(12/20,1/3公演)、大阪交響楽団(1/8,11公演)

【上記以外の公演】※演奏は特別録音音源を使用

S席11,000円 A席8,000円 B席6,000円

（目黒公演のみ：S席12,000円A席9,000円 B席7,000円）

会場により18歳以下を対象とした「子供無料チケット」あり

※詳細お申込み方法は光藍社WEBをご覧ください

https://www.koransha.com/contents/news/20260331/

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