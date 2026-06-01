初夏に味わいたい、抹茶スイーツ約３０種が勢ぞろい！　抹茶スイーツフェア

株式会社大丸松坂屋百貨店

大丸東京店では、６月１０日（水）から６月３０日（火）までの期間、「抹茶スイーツフェア」を開催いたします。初夏に味わいたい、見た目にも涼やかな抹茶スイーツが一堂に揃います。期間中は、新たにオープンする〈菓匠 清閑院〉〈浅草梅園〉をはじめ、各人気ブランドや期間限定ショップから抹茶スイーツ約３０種が登場します。香り高い抹茶を使用した和洋さまざまなスイーツが並び、多彩なラインアップで初夏のひとときを彩ります。

６月１５日（月） ＯＰＥＮ！ＮＥＷ ＳＨＯＰ

〈菓匠 清閑院〉

京都にルーツを持つ和菓子ブランド。四季を映した「あん」にこだわり、素材の持ち味を活かした上質な和菓子を展開しています。

〈菓匠 清閑院〉宇治抹茶エンガディナー茶み（３個入） ８６４円／地階

※６／１５（月）～

色合いもあざやかな宇治抹茶を練り込んだキャラメルにくるみをぎっしりと。 バターを使用し、さっくりほろりとした食感に仕上げた生地で挟んだ、風味香ばしく香り豊かな焼き菓子です。

〈浅草梅園〉

江戸・浅草に創業した老舗の和菓子ブランド。あんみつやぜんざいなどをはじめとする甘味で親しまれ、昔ながらの製法を大切にしながら、世代を超えて愛される和の味わいを守り続けています。

〈浅草梅園〉抹茶あんみつ １個 ６４８円／地階

※６／１５（月）～

食感の良い抹茶入り寒天に濃厚抹茶蜜と相性抜群のつぶ餡と白玉を添えました。渋みの効いた抹茶蜜は大人の味わいです。

〈モンブランＴＨＥ珀山〉ＴＨＥモンブランケーキ 抹茶 ４個入 １,２９６円／１階

とろける生食感の抹茶和栗クリームを贅沢な厚みでしぼった焼きモンブラン。大丸東京店限定の夏季限定商品。

〈マサヒコオズミパリ〉モンブランジャポネ抹茶 １個 ９６０円／１階

なめらかな和栗のモンブランムースの中に、濃厚な抹茶ガナッシュを忍ばせ、抹茶生地と香ばしい抹茶サブレが心地よいアクセントを添えます。

〈鶴屋吉信〉つばらつばら 抹茶１個 ２９１円／１階

※６月下旬まで

鶴屋吉信の人気銘菓『つばらつばら』の抹茶味。香り高い抹茶あんを、抹茶を込めたもっちり・しっとりとした自慢の焼皮で挟んだ抹茶づくしのスイーツ。

〈銀座たまや〉抹茶たまご 薫る宇治抹茶 ５個入 １,２９６円／１階

ダークチョコのビター感と練乳ペーストのやさしい甘さに、厳選した宇治抹茶の甘くほろ苦い風味が調和した上品な味わい。

〈ＫＡＳＨＯ ＳＡＮＺＥＮ〉萩の調 釉 日本茶 ５個入 １ ,２９６円／１階

市松模様のショコラクッキーのセンターに、日本茶の特製ソースを仕込み、その上から釉のかかりを想わせる 緑茶のラング・ド・シャをあしらいました。

〈源吉兆庵〉福渡せんべい抹茶 ６枚入 １ ,２５２円／１階

香ばしく波打つ歯ざわりのよい抹茶風味の生地で、ほろ苦く濃厚な抹茶クリームを挟みました。

〈共楽堂〉日本抹茶ちょこら １個 ２３７円／地階

控えめな甘さのチョコレートと抹茶の濃厚な香りが特徴のちょっぴり大人のお菓子です。

〈豆源〉抹茶 １００ｇ ４８６円／地階

豆を包む衣には抹茶をふんだんに使用しました。和三盆糖の上品な甘さの中にほんのり抹茶の苦みが感じられる一品です。

〈豊島屋〉涼果（水羊羹（抹茶・黒豆））抹茶・黒豆 各１個入 １ ,２９６円／１階

夏の暑さのおしのぎに、喉越しが良く、なめらかな口あたりの水羊羹。

〈浅くさ中村屋 花の辻〉草加煎餅 抹茶 １枚 ９０円、５枚入 ４５３円／地階

抹茶と砂糖でたっぷり味付け。食べた後に独特のお茶の渋みが残る、上品な甘さのお煎餅です。

〈モンロワール〉ラヴィアンショコラ抹茶 １６０ｇ １,３８２円／地階

ドライ小豆と焙煎玄米をちりばめた和をイメージした抹茶チョコレート。

〈パパブブレ〉抹茶ミックス ４０ｇ ７８０円／地階

抹茶そのものの旨みを感じられる味わいと、まろやかな抹茶ミルクの味わい。二つの美味しさを楽しんでいただけます。

期間限定ショップからも抹茶スイーツが続々登場！

〈七里香〉抹茶のモンブラン １個 ４３２円／１階ウィークリーセレクトスイーツ

※６月１０日（水）～６月１６日（火）

栗のペーストを焼き上げて、その上部を抹茶でコーティングしました。

〈京都グランマーブル〉パルタージェ 抹茶たべくらべ ４枚入 １,１８８円／１階ウィークリーセレクトスイーツ２

※６月１７日（水）～６月３０日（火）

京都三色、祇園辻利抹茶あん、祇園辻利抹茶ショコラ、祇園辻利抹茶くろみつ の４種類（各１枚）です。

〈京都 北山 マールブランシュ〉お濃茶ラングドシャ「茶の菓うすやき」 ８枚入 １,２００円／１階ＭＶＰスイーツ

※６月１７日（水）～６月３０日（火）

お濃茶の甘みと苦味をストレートに味わえる、薄く焼き上げたラングドシャ。パリッと軽やかな食感とともに、お濃茶の香りがふわりと広がります。

関東エリア初出品

〈京 嵯峨野 竹路庵〉京都濃厚抹茶ぜりぃ １カップ ４９６円／１階ウィークリーセレクトスイーツ

※６月１７日（水）～６月２３日（火）

茶処、京都宇治のお茶をふんだんに使用した濃いお味の抹茶ぜりぃ。北海道小豆粒あんと柔らかなお団子をトッピング。

〈つぶら乃〉抹茶どらわらび ３個入 １,３８０円／１階ウィークリーセレクトスイーツ

※６月２４日（水）～６月３０日（火）

京都・宇治抹茶を使用したもちもち生地のどら焼きです。中にはあんこ、クリームに加えわらび餅を入れた新感覚の和菓子です。

※価格は全て税込です。

【特設ページ】https://www.daimaru.co.jp/tokyo/topics/matchafair.html