“数字”を着ける時代へ。ジュエリーブランド『No.』(ナンバードット)期間限定ストア

株式会社No.

数字モチーフのジュエリーブランド『No.（ナンバードット）』は、2026年6月3日(水)～9日(火)の期間、阪急メンズ東京に初出店いたします。

No.(ナンバードット)は、数字をモチーフにしたジュエリーブランドです。

ラッキーナンバーや誕生日、大切な記念日などそれぞれの数字に想いや価値観を重ね、自分だけの意味を持つジュエリーとしてお楽しみいただけます。

夏に向けて、装いが軽くなる季節。

手元や首元にさりげなく個性を添えるNo.のジュエリーは、日常のスタイルにも自然に馴染むアイテムです。誕生日・記念日・大切な人にまつわるナンバーなど数字は、誰もが自由に意味を重ねられる小さなシンボルです。

ジュエリーを普段身に着けない方でも取り入れやすく、ファッションやライフスタイルを問わず自然に馴染みます。

今回、阪急メンズ東京では初めてのご紹介。 メジャーリーグで活躍中の日本人選手が着用していることで話題の「18 シリーズ」を含め、フルラインナップをご覧いただけます。

サイズ感や輝きも、ぜひ店頭でお確かめください。

新作2桁モデルの詳細はこちら(https://number-dot.com/pages/18-special?_gl=1*9ml2n7*_gcl_au*OTczNDQxMzg2LjE3NTYzNjA4MDU.*_ga*MTgwODcyNjg1MC4xNzU2MzYwODA2*_ga_P1CF6SVZ1E*czE3NTgwNjg4MDkkbzIkZzEkdDE3NTgwNjg4MDckajU5JGwwJGgw)

また、期間中に商品をご購入いただいたお客様へ数量限定のオリジナルポストカード（非売品）をプレゼントいたします。※なくなり次第終了となります。

【期間限定出店詳細】

■会期

2026年6月3日(水)～9日(火)

平日：12:00～20:00

土・日・祝：11: 00～20:00

■場所

阪急メンズ東京1階 イベントスペース

100-8488 東京都千代田区有楽町２丁目５－１

MAP(https://www.google.com/maps/place/%E9%98%AA%E6%80%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BA%E6%9D%B1%E4%BA%AC/@35.6736199,139.7624562,16z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x60188be562c880b5:0x79e943ae780264d4!8m2!3d35.6736199!4d139.7624562!16s%2Fg%2F1ywqfy1ln?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUwNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)

【No.(ナンバードット)とは】

No.は、「数字」という誰もが持つ世界共通の言語に着目したジュエリーブランド。ラッキーナンバーを身に着けることで、自分を愛すること、大切にする気持ちが後押しされます。"HAPPY TO BE ME（私に生まれてよかった）" をブランドテーマに掲げ、自分自身を愛し、他者と幸せを分かち合う世界を目指しています。

公式サイト： https://number-dot.com(https://number-dot.com/)

Instagram： @numberdot_official(https://www.instagram.com/numberdot_official/)



【支援先パートナー】

・パンジ財団

2018年にノーベル平和賞を受賞したデニ・ムクウェゲ博士によってコンゴ民主共和国に設立。性暴力被害者の医療、心理的サポート、生活再建を支援しています。

・ノーベル平和賞受賞者世界サミット

歴代のノーベル平和賞受賞者を中心に、世界中の平和と人権について議論する国際フォーラム。未来の平和を担う若いリーダーを育てる、グローバルな取り組みです。

【お問い合わせ】

No.事務局

メール：info@number-dot.com