江井ヶ嶋酒造のシングルモルトウイスキー「シングルモルトあかし」が6月1日よりリニューアル発売

江井ヶ嶋酒造株式会社

江井ヶ嶋酒造株式会社（本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：上田晶人）は、

2026年6月1日よりフラッグシップモデルとなるシングルモルトウイスキー「シングルモルトあかし」（500ml／税込4,070円）をリニューアルし、発売いたします。

シングルモルトあかしオンラインショップ :https://shop.ei-sake.jp/view/item/000000000112

兵庫・明石の海辺に佇む蒸留所で造られる「シングルモルトあかし」は、潮風を感じる穏やかな熟成環境の中で育まれた、江井ヶ嶋酒造を代表するシングルモルトウイスキーです。

今回のリニューアルでは、従来の味わいを大切にしながら、より果実感と余韻を感じられる酒質へと進化。

ブレンド比率を見直し、異なるシェリー樽原酒を複数加えることで、重厚感のある果実味と静かに広がる余韻を感じられるウイスキーに仕上げました。

その一方で、江井ヶ嶋酒造が大切にしてきた「毎日の一杯として楽しめる、上質なウイスキーを届けたい。」という想いのもと、アルコール度数を見直すことで、より親しみやすく、手に取りやすい価格帯を実現。

ウイスキーを飲み慣れている方はもちろん、これからウイスキーを楽しみたい方にも寄り添う一本を目指しました。

- 味わいだけでなく、新たな装いへ。

ラベルデザインは、従来の緑を基調とした印象を継承しながら、味わいの深さと複雑に広がる香味を表現した深緑へと刷新。

さらに、瀬戸内海の穏やかな波や潮の流れを思わせるしなやかな曲線を取り入れることで、「シングルモルトあかし」が持つ静けさと奥行きを表現しました。

- テイスティングノート

香り

チョコレートやオークを思わせる落ち着いたアロマに、カシスのニュアンス。

その後、バナナやリンゴのような果実香とバニラの甘さが広がり、黒コショウを感じさせるスパイスが全体を引き締めます。

味わい

まろやかな口当たりと、麦芽由来の上品な甘み。

チョコレートを思わせるほろ苦さに、軽やかなコクが重なり、わずかにドライな余韻が静かに続きます。

- 商品概要

ホワイトオーク シングルモルトあかし

500ml/化粧箱入

原材料名 モルト

アルコール度数 43％

価格 4,070円（税込）

製造者 江井ヶ嶋酒造株式会社（兵庫県明石市）

販売場所 全国の酒販店

および江井ヶ嶋酒造オンラインショップ

（https://shop.ei-sake.jp/

※同製品の200mlも同じくリニューアルとなります。

- 江井ヶ嶋蒸留所

江井ヶ嶋蒸留所は、1980年代の地ウイスキーブームを経て製造を続けている、日本で数少ない老舗蒸留所の一つです。その出発点は1919年のウイスキー製造免許取得にあり、長きにわたって設備・技術を継承し続けてきました。

代表ブランドである『あかし』は国内・海外ともに幅広く出荷しています。2019年にホワイトオーク蒸留所から社名の江井ヶ嶋蒸留所に名称を変更。2022年よりブレンダーによるヴァッティングシングルモルトウイスキーシリーズ「EIGASHIMA」を発売、2025年からは樽にフォーカスした新たなブランド「香掬」をリリースし国内外のウイスキー品評会で金賞を受賞するなど、品質の高さを評価されています。

【会社概要】

社名：江井ヶ嶋酒造株式会社

本社所在地：兵庫県明石市大久保町西島919(見学は事前予約制)

代表取締役：上田晶人

設立：1888年5月

事業内容：日本酒・ウイスキーなど酒類製造

HP：http://ei-sake.jp/

ECサイト：https://shop.ei-sake.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/Akashi.Kamitaka/

X(旧Twitter)：https://twitter.com/AkashiKamitaka/

蒸留所 Instagram：https://www.instagram.com/eiga.whisky/