『株式会社ちいかわ』で理想の経営組織図を作るなら！？『令和の虎』出演の榊󠄀原清一がガチ考案した動画がSNSにて累計70万再生突破！CEOにラッコさん、COOにハチワレ！？

株式会社EMOLVA

SNSマーケティング及びSNS採用の総合コンサルティングを手がける株式会社EMOLVA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：榊󠄀原清一）は、代表・榊󠄀原の各公式SNSアカウント（TikTok、X、Instagram、YouTube）にて配信した新企画「アニメキャラで会社組織を作ったら」シリーズが、全プラットフォーム累計で70万回再生を突破したことをお知らせいたします。

本企画では、YouTubeの人気番組『人財版 令和の虎』などで“虎（投資家・審査員）”として活躍する榊󠄀原清一が、ビジネス・採用市場のプロフェッショナルとしての知見を活かし、大人気アニメ『ちいかわ』のキャラクターたちを企業の役職（CXO）に当てはめた「理想の適材適所組織」を考案。

エンタメ性と実用的なビジネスノウハウが融合した内容が、Z世代からマネジメント層まで幅広い層の共感を呼び、大きな話題となっています。

▼対象の動画コンテンツはこちら

TikTok：https://www.tiktok.com/@seiichi_s

■ 企画背景：なぜ今「アニメから学ぶ組織論」が求められるのか

現在、企業の採用市場では「求職者とのミスマッチ」や「エンゲージメント低下」が大きな課題となっています。株式会社EMOLVAでは、これまでに500社以上のSNSマーケティングを支援し、自社でもSNSを起点に1.8万人以上の入社希望者を集めてきました。

今回の新企画は、「難解になりがちな『適材適所の組織構築』や『役職ごとの役割（CXOの定義）』を、誰もが親しめるアニメキャラクターを通じて分かりやすく解説する」ことを目的にスタート。

単なるキャラクター紹介に留まらず、現代ビジネスにおける「理想のリーダーシップ」や「企業のガバナンス」を鋭く紐解いたことで、多くのビジネスパーソンの関心を集めました。

■ 榊󠄀原清一がガチ考案！『株式会社ちいかわ』の役員構成

動画内では、ちいかわに登場する主要キャラクターの特性を、企業の経営資源である「ヒト・モノ・カネ・情報」のマネジメント視点から分析し、以下の7つの役職へ最適に配置しています。

1. 代表取締役社長（CEO）：ラッコさん

組織のトップに不可欠な、実力に裏打ちされた「象徴」としてのカリスマ性を評価。

「上位ランカー」として全住民の尊敬と憧れを集める圧倒的なパフォーマンスと、後進を時に厳しく、時に温かく指導する教育的視点を兼ね備えたリーダーシップは、弱肉強食のビジネス界を生き抜く社長として申し分ない存在です。

2. 最高執行責任者（COO）：ハチワレさん

ビジョンを具体的な実務に落とし込み、組織内外を繋ぐ「翻訳者」としての能力を高く評価。言葉の少ないメンバーの意図を汲み取り言語化する卓越したコミュニケーション能力を持ち、「草むしり検定」の勉強を主導するほどの目標設定・実行支援のプロ。社長の掲げる高い目標を現場が理解できるレベルまで咀嚼し実行に移す、実務の要です。

3. 営業本部長（CSO）：シーサーさん

顧客との信頼関係を築く対人スキルと、結果へのコミットメント力を評価。ラーメン屋「郎」での高い接客スキルに加え、「スーパーアルバイター」という高難度資格を取得し、お酒の資格まで勉強する圧倒的な学習意欲を兼ね備えた叩き上げ型セールスとして、組織に売上をもたらす存在です。

4. 経理・財務部長（CFO）：カニちゃん

数字を厳格に管理する幾帳面さと、組織の資金を守る責任感を評価。古本屋の運営（仕入れ・販売・在庫管理）を一人でこなす商売人であり、資金の循環を深く理解しています。周囲への面倒見の良さも持ち合わせ、資金管理能力と人間性を兼ね備えた「組織のお金を守る最後の砦」です。

5. 技術・開発部長（CTO）：ポシェットの鎧さん

独自の技術力（クリエイティビティ）で他社との差別化を図る技術責任者。パジャマやポシェットを自ら手作りし、市場（ちいかわ達）に熱狂的に受け入れられるプロダクト開発力を持つ。ユーザーの喜びを第一に考える視点は、R&D（研究開発）部門のトップとして組織の競争力の源泉となります。

6. 人事・総務部長（CHRO）：ちいかわさん

組織のチームワークとメンタルヘルスケアを担う潤滑油。非常に感受性が高く、他者の小さな変化や異変に誰よりも早く気づくことができます。社員の孤独や不満を早期に察知し、多種多様な個性が集まる職場のチームワークを守る存在として最適です。

7. 監査役：くりまんじゅうさん

コンプライアンスの遵守と、組織のルールを正しく運用するための監視役。難関資格「お酒の資格」の保持者であり、自らもルールを遵守する立場。不適切な行動を見逃さない芯の強さと「ルール遵守の意識」を兼ね備え、ガバナンスの番人として機能します。

榊󠄀原は総評として「適材適所の組織が完成した」と評価する一方、重大なリスクを指摘します。

それは「業務中のコミュニケーション」です。

社長は寡黙、経理は無言、人事は「ワッ……」「アッ……」、監査役は「ハァーッ」。

会議室で行われている議論の内容を、ハチワレ副社長（COO）以外の誰も翻訳できないため、「ハチワレ副社長が1日不在になれば、組織全体が機能停止に陥る構造である」という、リアルな組織マネジメントの落とし穴を突いた考察が、多くの経営者や人事担当者の間で「深い」「リアルすぎる」と大きな反響を呼びました。

■ 株式会社EMOLVAの今後の展望

SNSは単なる「認知拡大のツール」から、企業の「経営基盤（採用・売上・組織ブランディング）を支えるインフラ」へとシフトしています。株式会社EMOLVAは、今後もショート動画をはじめとする全プラットフォームのアルゴリズムをハックし、エンタメを通じてビジネスの本質を伝えるコンテンツを発信し続けるとともに、企業のSNSマーケティング・SNS採用の成功を総合的に支援してまいります。

■ 株式会社EMOLVA 代表取締役 榊󠄀原清一プロフィール■

【経歴】

静岡県浜松市出身。

東京理科大学に入学、 その後、 東京理科大学院 理工学研究科機械工学専攻に進学、材料力学領域においてWebを活用する研究を行う。

2009年 / 新卒としてサイバーエージェントにインフラエンジニアとして入社。 その後、ソーシャルゲームのWebアナリストを経験。企業SNSの運用代行コンサルや、インフルエンサーのキャスティングPRなどを行う。

2015年 / SNSマーケティング商社「株式会社EMOLVA 」を設立、 代表取締役社長を務める。

【実績】

●自身も50万人以上のフォロワーを持つインフルエンサーとして活躍、毎月100件以上のリード獲得をしている。

●500社以上の企業にSNSマーケティングサービスを提供しており、顧客はベンチャー企業から中小企業、大手企業、地方自治体、さらには国まで多岐にわたる。

●採用においても、SNSを活用して1.2万人以上の入社希望者を集めた実績を持つ。

●インフルエンサーマーケティングにも注力し、140万人のインフルエンサーおよび1万人以上の一般モニターと提携。各種芸能事務所・タレントとも連携し、総合的なマーケティングを展開している。

【活動内容】

●2021年 / 公益社団法人東京⻘年会議所に入所。

・渋谷区委員会 広報幹事 - 渋谷区 Xアカウント運用責任者 -

・広報戦略委員会 副委員長

・会員拡大委員会 総括幹事

・東京ブロック協議会 広報・ブランディング委員会 副委員長副委員長

●2024年 / 東京韓国青年商工会に入所。

●YouTube番組「年収オークション」、「人財版 令和の虎」「令和の虎」「青い令和の虎」にて虎として出演中。

【SNS】

・X(旧Twitter)：https://x.com/sakakibara_sns

・Instagram：https://www.instagram.com/seiichi_sakakibara

・TikTok：https://www.tiktok.com/@seiichi_s

・YouTube：https://www.youtube.com/@anime-sakakibara

■株式会社EMOLVA

・HP：https://emolva.tokyo/

・事業内容：企業のInstagram、TikTok、X(旧Twitter)、YouTubeなどのSNSアカウント運用代行や、インフルエンサーを活用したプロモーションを含む、SNSマーケティングの総合的な戦略立案から実行までを手がけている。

・榊󠄀原清一：講師・登壇・PRご依頼フォーム

https://forms.gle/jtTPwg5PfRy3zHAj7