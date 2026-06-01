消せない広告のあの「モヤモヤ」にチルくんが爽快にアプローチ！「CHILL OUT」が「秒で消せるバナー広告」を展開

日本コカ・コーラ株式会社

コカ・コーラシステムは、リラクゼーションドリンクブランド「CHILL OUT（チルアウト）」より、「閉じるボタン」や「×印」の位置を一目でわかるようにデザインした「秒で消せるバナー広告」を、2026年6月1日（月）より展開します。さらに、2026年6月17日（水）から6月30日（火）までの期間限定で、コカ・コーラ公式アプリ「Coke ON」にて、次々に表示されるバナー広告を消して遊べるゲーム「バナー広告バスター」を配信します。

■一瞬でバナー広告を消去する爽快感をお届け！

“WEBブラウザ上に「閉じるボタン」や「×印」「closeマーク」が乱立し見つけにくい”という現代人のモヤモヤに着目。「閉じるボタン」が一目でわかるようデザイン・開発しました。「閉じるボタン」の位置をあえて指し示すことで、バナー広告をクリックしてもらうのではなく、一瞬で消去してもらうという爽快な体験を提供します。 本施策に関して、公式キャラクターであるチルくんも並々ならぬ思いがあるようです。チルくんのコメントもご参照ください。

「秒で消せるバナー広告」特別解説動画：https://youtu.be/AIyOJQFMgao

■ブランド公式キャラクター「チルくん」のコメント

■次から次へと大量発生するバナー広告を消しまくるゲームも配信！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=AIyOJQFMgao ]「秒で消せるバナー広告」ブラウザ上の掲載イメージ

コカ・コーラ公式アプリ「Coke ON」にて、バナー広告を消しまくって遊べるゲーム「バナー広告バスター」を、2026年6月17日（水）から6月30日（火）まで期間限定で配信します。次から次へと大量発生するバナー広告を制限時間以内に消しまくる、スッキリ爽快なゲームです。楽しく遊んでいるだけで、さまざまなバナー広告のパターンを学習し、見つけにくいバナー広告に出会っても一瞬で対処できるようになることを目指しています。ゲームをクリアすると「Coke ON」スタンプを獲得できます。

コカ・コーラ公式アプリ「Coke ON」 のダウンロードはこちら：https://c.cocacola.co.jp/app/

■「チルアウト ストレス＆疲労感ケア」について

「バナー広告バスター」プレイ画面イメージ

一時的なストレスと疲労感の軽減をサポートするGABAを配合した機能性表示食品です。 微炭酸によるシュワっと爽やかな心地よさとフルーティな味わいが特徴です。

届出番号：I1081

機能性関与成分および含有量：GABA 28mg

摂取の方法：1日1本を目安にお召し上がりください。

<機能性表示> 本品にはGABAが含まれています。GABAには、仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を軽減する機能があることが報告されています。

食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

本品は、医薬品ではありません。

本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦（妊娠を計画している者を含む。）及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。

疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に摂取について相談してください。

体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。

本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。

「チルアウト」に関する最新情報は、下記アカウントをご参照ください。

公式サイト ：https://www.coca-cola.com/jp/ja/brands/chillout

公式X ：https://x.com/chillout_01

公式Instagram：https://www.instagram.com/chillout_official/