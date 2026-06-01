『MILGRAM -ミルグラム-』の描き下ろし 6th Anniversary ver. トレーディングアクリルスタンドなどの受注を開始！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『MILGRAM -ミルグラム-』の商品13種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『MILGRAM -ミルグラム-』の商品の受注を5月7日（木）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/522?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

エス、ジャッカロープ、ハルカ、ユノ、フータ、ムウ、シドウ、マヒル、カズイ、アマネ、ミコト、コトコの描き下ろしイラストをメインにデザインしました。

▼描き下ろし 6th Anniversary ver. トレーディングアクリルスタンド

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \10,560(税込)

種類 ：全12種

サイズ：本体：（最大約）70×28mm以内 台座：（約）直径40mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 6th Anniversary ver. トレーディングアクリルカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \8,580(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 6th Anniversary ver. トレーディングホログラム缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし エス&ジャッカロープ 6th Anniversary ver. ホログラム缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \7,260(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし 6th Anniversary ver. トレーディンググリッター缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 集合 B 6th Anniversary ver. 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \7,260(税込)

種類 ：全12種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし 6th Anniversary ver. トレーディングクリアダイカットステッカー

コーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \550(税込), BOX \6,600(税込)

種類 ：全12種

サイズ：本体：（最大約）58×56mm以内

素材 ：PET、PP

▼描き下ろし 6th Anniversary ver. トレーディングブロマイド

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \6,325(税込)

種類 ：全23種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼描き下ろし 6th Anniversary ver. トレーディングイラストカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \6,050(税込)

種類 ：全22種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼描き下ろし 6th Anniversary ver. 特大アクリルスタンド

※画像は「描き下ろし エス&ジャッカロープ 6th Anniversary ver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。



お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,300(税込)

種類 ：全11種（エス&ジャッカロープ、ハルカ、ユノ、フータ、ムウ、シドウ、マヒル、カズイ、アマネ、ミコト、コトコ）

サイズ：本体：（約）24.7×12cm 台座：（約）直径7.8cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 6th Anniversary ver. A5アクリルパネル

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\3,278(税込)

サイズ：（約）21×14.8cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 6th Anniversary ver. BIGアクリルスタンド

※画像は「描き下ろし エス&ジャッカロープ 6th Anniversary ver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。



お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全11種（エス&ジャッカロープ、ハルカ、ユノ、フータ、ムウ、シドウ、マヒル、カズイ、アマネ、ミコト、コトコ）

サイズ：本体：（約）17.3×8.4cm 台座：（約）7×3cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 6th Anniversary ver. 100mm缶バッジ

※画像は「描き下ろし エス&ジャッカロープ 6th Anniversary ver. 100mm缶バッジ」を使用しております。



カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \715(税込)

種類 ：全11種（エス&ジャッカロープ、ハルカ、ユノ、フータ、ムウ、シドウ、マヒル、カズイ、アマネ、ミコト、コトコ）

サイズ：（約）直径10cm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし 5th Anniversary ver. トレーディングホログラム缶バッジ

エス、ジャッカロープ、ハルカ、ユノ、フータ、ムウ、シドウ、マヒル、カズイ、アマネ、ミコト、コトコの描き下ろしイラストをホログラム加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 集合 A 5th Anniversary ver. 75mmホログラム缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \7,260(税込)

種類 ：全12種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし バースデーver.&休息中ver. トレーディンググリッター缶バッジ

エス、ジャッカロープ、ハルカ、ユノ、フータ、ムウ、シドウ、マヒル、カズイ、アマネ、ミコト、コトコの描き下ろしイラストをグリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし エス＆ジャッカロープ 休息中ver. 56mmグリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \6,655(税込)

種類 ：全11種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/522?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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