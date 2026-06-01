【BOSS E・ZO FUKUOKA】6/27最大120名参加の街コンイベント第2回を開催！

福岡ソフトバンクホークス株式会社

みずほPayPayドームに隣接するエンターテインメントビル「BOSS E・ZO FUKUOKA（ボスイーゾフクオカ）」3F「MLB cafe FUKUOKA」で今年の2月に実施した大好評街コンイベント「MATCH NIGHT Fukuoka」の第2回を6月27日（土）に開催します！！自然と会話が生まれる盛り上がり様々な企画をご用意♪参加者全員にMLB cafe FUKUOKAの食事券や当日イベント後の二次会に使えるBOSS E・ZO FUKUOKA 3F「The FOOD HALL」で使えるワンドリンク券をプレゼント！出会いも楽しさも欲張りたい方におすすめの特別な一夜です。ぜひこの機会にE・ZOで恋活しよう！

イベント概要

会場「MLB cafe FUKUOKA」

イベント名：MATCH NIGHT Fukuoka

開催日時：2026年6月27日（土）17:00～19:00

※受付は開始時間の30分前より始めます。イベントは約2時間を予定しています。

会場：BOSS E・ZO FUKUOKA 3F 「MLB cafe FUKUOKA」

形式：立席

内容：アルコール飲み放題＋軽食付、レクリエーション系イベント

最小催行人数：男性30名 女性30名

※イベント詳細については後日発表

参加条件：25～39歳の未婚の男女

※当日は氏名・年齢が確認できる身分証明書（免許証、保険証、マイナンバーカードなど）のご提示をお願いいたします。

参加費：【女性】4,500円 【男性】6,000円

☆☆ペア割☆☆2名で参加すると500円OFF♪

【女性】通常9,000円→割引後8,500円【男性】通常12,000円→割引後11,500円

※価格は税込みです ※ペア割は同性のお申込みでの適用となります

参加特典：

・MLB cafe FUKUOKA 500円割引券（使用期限：12月31日（木））

・イベント後当日限定で利用可能なThe FOODHALLワンドリンク券

チケット購入方法

購入方法：E・ZO公式サイトにて先着順販売

販売期間：2026年6月1日（月）12:00～完売まで

【女性】チケット購入はこちら :https://ticket.e-zofukuoka.com/?_gl=1*ce7x55*_ga*MTQ2Mjc4NDUxOC4xNzI1MzI0NjM2*_ga_98VS3CH9S7*czE3ODAyODQ5ODckbzI0MiRnMSR0MTc4MDI4NTAzMyRqMTQkbDAkaDA.#/?product_tab=tickets_select_13_woman【男性】チケット購入はこちら :https://ticket.e-zofukuoka.com/?_gl=1*ddfjtm*_ga*MTQ2Mjc4NDUxOC4xNzI1MzI0NjM2*_ga_98VS3CH9S7*czE3ODAyODQ5ODckbzI0MiRnMSR0MTc4MDI4NTA1MSRqNTckbDAkaDA.#/?product_tab=tickets_select_12_man

注意事項等など、詳しくはBOSS E・ZO FUKUOKA公式HP(https://e-zofukuoka.com/news/mlbcafe-fukuoka/2026052336383/)をご確認下さい。

●BOSS E・ZO FUKUOKA（ボスイーゾフクオカ）とは

2020年7月にみずほPayPayドーム横にオープンした複合エンターテインメントビル。最新デジタルアート「チームラボフォレスト 福岡 - SBI証券」や日本初登場を含む「絶景3兄弟 SMBC日興証券」などが楽しめる。

●「BOSS E・ZO FUKUOKA」概要

所在地：福岡県福岡市中央区地行浜2-2-6 みずほPayPayドーム隣（Google map(https://www.google.com/maps/place/MLB+cafe+FUKUOKA/@33.5946439,130.3637841,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3541931565fd5f33:0xdc40ce4898d1b773!8m2!3d33.5946439!4d130.3637841!16s%2Fg%2F11hk34tvb4?entry=tts&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=c496b3db-d77c-4af7-abc1-3c9da89daef5)）

アクセス：福岡市営地下鉄空港線「唐人町」駅下車徒歩15分西鉄バス「みずほPayPayドーム」下車徒歩5分

営業時間：平日11:00～20:00 土日祝10:00～20:00※コンテンツやイベント状況によって営業時間が異なりますので、詳細は公式サイトをご確認ください。

お客様問い合わせ先：TEL：092-400-0515（10:00～17:00）

公式サイトURL：https://e-zofukuoka.com/