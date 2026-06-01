ヘアケアブランド「SN repair スンリペア」が、本音のコスメ批評誌「LDK the Beauty」シャンプー＆トリートメント部門でＡ評価を受賞！

株式会社ネオグラフィック

株式会社ネオグラフィック（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：工藤 正樹）はヘアケアブランド「 SN repair（スン リペア）」の「エクソソーム×NMN シャンプーRich Moist」「エクソソーム×NMN トリートメント Rich Moist」が、コスメを本音で評価する人気美容情報誌「LDK the Beauty」（2026年5月21日発売 7月号）にてシャンプー＆トリートメント部門でA評価を受賞いたしました。

70年のサロン用開発技術を結集した独自の髪と頭皮のWケア「3層リペアテクノロジー」が、忖度なしの第三者評価でも高く評価された一品です。

年齢による髪のうねり・広がり・パサつきにアプローチし、洗うたびに、まっすぐ美しい“すん髪”へ導きます。

「LDK the Beauty」と受賞内容について

LDK the Beauty（株式会社晋遊舎）は、広告・タイアップ一切なし！編集部と専門家があらゆるコスメやスキンケア製品を“使う人目線”で徹底検証し、製品の実力を忖度なく評価をすることが特長の人気美容情報誌です。

【受賞内容】

LDK the Beauty 7月号

「シャンプー＆トリートメント部門」A評価受賞

■受賞商品詳細

うねり・広がりを構造から補修する、サロン品質の髪質改整※ヘアケア。まっすぐ美しい“すん髪”へ。

SN repair

エクソソーム×NMN シャンプー Rich Moist

エクソソーム×NMN トリートメント Rich Moist

400ｍL / 400ℊ 各4,980円（税込）

POINT 1｜最大97%*が美容液処方の「洗い流す美容液」

シャンプーは85%*、トリートメント・ヘアオイルは97%*が美容成分。

毛髪科学から生まれた贅沢な処方で、洗うたびにうるおいを貯蔵します。

POINT 2｜サロンの「酸熱技術」に着想したSN独自の3層*¹リペアテクノロジー

70年のプロ用開発技術を結集し、髪の「内層*²・表層*³・頭皮層」を全方位ケア。

トステア(R)*⁴・レブリン酸*⁵・ジマレイン酸*⁶・ファイバーハンス(TM)*⁷の4成分が連携し、ダメージで切れた結合にアプローチします。

POINT 3｜ドライヤーの熱を味方にする「ヒートメモリーロック処方」

熱に反応する補修成分がキューティクルと結合。

湿気に左右されにくく、1回の使用でうねり・広がりを約27%抑制*⁸する試験結果も。

雨の日でもまとまる髪が続きます。

POINT 4｜話題の先端美容成分「エクソソーム*⁹×NMN*¹⁰」を頭皮ケアに配合

美容医療でも注目のエクソソーム*⁹とNMN誘導体*¹⁰を採用。

年齢で変化しがちな頭皮環境を整え、健やかでハリのある髪を土台から育みます。

※広がった髪をおさめること * 水を含む *1 内層・表層・頭皮層のこと *2 コルテックス *3 キューティクル *4 アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム(補修成分) *5 補修成分 *6 ジマレイン酸プロピレンジアンモニウム(補修成分) *7 ヒドロキシプロピルグルコナミド(補修成分)、グルコン酸ヒドロキシプロピルアンモニウム(補修成分) *8 SN repair シャンプー＋トリートメント＋ヘアオイル使用 処理方法：ブリーチ2回処理毛。水洗（10秒）→シャンプー（1分、0.3ｇ）→水洗（30秒）→トリートメント（ 1分、0.3ｇ）→水洗（30秒）→タオルドライ→アウトバスオイル（0.1ｇ）→ドライヤー ＊9 ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム（保湿成分）＊10 ジヒドロナイアシンアミドリボシドアセチルトリ-t-ブチルトリプトファン（保湿成分）

SN repair エクソソーム×NMN シャンプー Rich Moist (400mL) / 4,980円（税込）

SN repair エクソソーム×NMN トリートメント Rich Moist (400g) / 4,980円（税込）

SN repair エクソソーム×NMN ヘアオイル Rich Moist (100mL) / 3,975円（税込）

SN repair エクソソーム×NMN シャンプー Rich Moist (1000mL) / 8,980円（税込）

SN repair エクソソーム×NMN トリートメント Rich Moist (1000g) / 8,980円（税込）

SN repair 4日分お試しセット Rich Moist / 2,490円（税込）

SN repair Hairコーム / 1,680円（税込）

ブランドコンセプト

美の構造を、整える。

年齢による変化は、劣化ではなく「構造のゆるみ」。SN repairは、内側から「構造の補修（repair）」。目指したのは、自宅で完結するプロフェッショナル・クオリティ。

サロン帰りの感動を365日続き、昨日よりも強くて美しい私へと導きます。

SN repairについて

・SN repair楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/snrepair/

・Instagram：https://www.instagram.com/snrepair_official/

・X：https://x.com/snrepair_

・TikTok：https://www.tiktok.com/@snrepair_

会社概要

【株式会社ネオグラフィック】

設立 ：2006年8月

代表取締役社長 ：工藤 正樹

本社所在地 ：大阪市中央区南久宝寺町四丁目1番2号 御堂筋ダイビル6F

事業内容 ：Eコマース事業・製造・小売事業

ホームページ：https://neographic.jp/