BioPhenolics、NEDO「DTSU支援事業 GX STS枠」に採択

BioPhenolics株式会社

BioPhenolics株式会社（本社：茨城県つくば市、代表取締役：貫井 憲之）は、このたび国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が実施する「ディープテック・スタートアップ支援事業（DTSU）」のグリーントランスフォーメンション(GX)分野 STS枠に採択されたことをお知らせいたします。

当社は、植物由来・微生物由来原料を活用した高機能芳香族化合物の研究開発を進めており、持続可能な化学産業の実現に向けて、バイオものづくり技術の社会実装を目指しています。

今回の採択を通じて、当社は芳香族化合物生産技術の商業化に向けた研究開発をさらに加速するとともに、合成生物学分野における大きな課題の一つである「スケールアップ」の解決に取り組みます。

合成生物学におけるスケールアップ課題への挑戦

近年、合成生物学を活用したバイオものづくりは、化学品・食品・医薬品分野を中心に世界的に注目を集めています。一方で、研究室レベルで成功した微生物培養や生産プロセスを、大規模生産へと移行する際には、多くの技術的障壁が存在しています。

特に、研究開発段階で確立した生産プロセスを、安定的かつ持続可能な形で商業生産へ移行することは、合成生物学分野における大きな課題の一つとなっています。

BioPhenolicsでは、この課題を解決するため、自社製バイオリアクタの開発を進めています。研究開発段階から商業化を見据えたスケールアップ設計を行うことで、効率的かつ再現性の高いバイオ生産基盤の構築を目指します。

詳細はこちら(https://www.bio-phenolics.com/ja/company)

BioPhenolicsが掲げる精密発酵による化成品バイオ生産モデル。

芳香族化合物の持続可能な生産へ

当社が開発を進める芳香族化合物は、化学産業や食品、医薬品など幅広い分野で利用される重要な素材です。近年では、地政学リスクの高まりに伴い、ホルムズ海峡をはじめとする国際物流の不安定化が、化学産業のサプライチェーンにも大きな影響を与えています。

こうした背景から、石油由来原料への依存低減や、地域分散型かつ持続可能な原料・生産体制の構築が重要視されています。

BioPhenolicsは、微生物発酵技術と独自のバイオプロセス技術を活用することで、環境負荷を抑えた芳香族化合物の製造を目指しています。

詳細はこちら(https://www.bio-phenolics.com/ja/bio-based-phenolics)

今回のNEDO DTSU事業を通じて、研究開発体制の強化に加え、量産化・事業化に向けた基盤整備を進め、日本発のバイオものづくり技術の社会実装に貢献してまいります。

コメントBioPhenolics株式会社 代表取締役 貫井 憲之 コメント

「このたび、NEDO DTSU事業 GX STS枠に採択いただいたことを大変光栄に思います。当社は、持続可能な化学産業の実現に向け、芳香族化合物のバイオ生産技術の開発を進めています。

本事業では、芳香族バイオ化学品の商業化に向けて、微生物株開発にとどまらず、発酵、精製、化学変換を統合したプロセス開発を進めます。特に、バイオものづくりの事業化において大きな障壁となるスケールアップリスクと設備投資負担の低減に取り組み、自社開発のバイオリアクタを活用した再現性の高い生産基盤の構築を目指します。

今回の採択を契機に、技術検証と事業化に向けた体制整備を加速し、日本発のバイオものづくり技術を実用化へ進めてまいります。」

NEDO「ディープテック・スタートアップ支援事業（DTSU）」について

NEDOが実施する「ディープテック・スタートアップ支援事業（DTSU）」は、社会課題解決に資する革新的な技術シーズを有するスタートアップの研究開発・事業化を支援する事業です。

GX STS枠は、グリーントランスフォーメーション（GX）領域における技術開発および社会実装を支援する枠組みとして設けられています。

会社概要

会社名：BioPhenolics株式会社

所在地：茨城県つくば市東光台5-5-5

代表者：貫井 憲之

事業内容：バイオものづくり技術を活用した芳香族化合物の研究開発・製造

URL：https://www.bio-phenolics.com/

本件に関するお問い合わせ先

BioPhenolics株式会社

Mail：info@bio-phenolics.co.jp