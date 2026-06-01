【6月1日新発売】KINS｜VINEGAR PROTEINから”ザクロ風味”が新登場

株式会社KINS

総合的な菌ケア*1サービスを展開する株式会社KINS(本社 : 東京都江東区、代表取締役社長 : 下川穣、以下KINS) のVINEGAR PROTEINから、6月1日より「ザクロ風味」が新発売。華やかな甘酸っぱさとフルーティな余韻を楽しめる味わいです。本商品は、ビネガードリンクのようなサッパリとした飲み口を楽しめる新感覚のお酢プロテイン。良い意味で“プロテインらしさ”のない、水でスッキリとゴクゴク飲める味わいに仕上げました。そのほか、炭酸水割りやお湯割りなど、ご自身のライフスタイルやその日の気分にあわせて飲み方のアレンジも楽しんでいただけます。

商品概要

商品名：VINEGAR PROTEIN ザクロ風味

発売日：2026年6月1日(月)

価格：単品3,980円(税込)

内容量：280g(約14日分)

飲み方：シェイカーやコップに付属のスプーンすり切り2杯分 (約20g)を150ml程度の水などで、よく溶かしてからお召し上がりください。飲料の量はお好みにあわせて調整してください。

原材料：コラーゲンペプチド（ドイツ製造）、難消化性デキストリン、粉末醸造酢（米酢、デキストリン）、ビートルート抽出物（ビートルート抽出物、マルトデキストリン）、パン酵母粉末（ぶどう糖、マンガン含有酵母、その他）、乳糖、カシス抽出物、デキストリン、乳酸菌／クエン酸、香料、甘味料（ステビア）、ビタミンC、抽出ビタミンE、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、ビタミンB₁、ビタミンB₆、ビタミンB2、ビタミンA、葉酸、ビタミンD、ビタミンB₁2、（一部に乳成分・ゼラチンを含む）

VINEGAR PROTEIN 開発背景

KINSは、健康と美しさの維持のために菌と生きるライフスタイル「菌ケア*1」を提案しているブランドです。菌をケアするためには、その土台となる身体の各部位が健やかであることが不可欠。健康的な状態を保つためには十分なタンパク質摂取が欠かせません。

そこでKINSは、不足しがちなタンパク質を効率よく補う手段として「プロテイン」に着目しました。今ではプロテインはコンビニやスーパーなどで幅広く扱われ、日常に溶け込みつつあります。日本人に不足しがちなタンパク質を補いながら「菌ケア*1」をもっと身近に取り入れていただきたい。その想いから「VINEGAR PROTEIN」を開発いたしました。

VINEGAR PROTEIN ５つの特徴

- 美容タンパク質「コラーゲンペプチド」美しさを内側から支えるコラーゲンを低分子化し、吸収性を高めたタンパク質です。運動だけでなく、美容や健康維持のためにプロテインを活用したい女性にうれしい成分です。- KINSこだわりの「菌ケア*1設計」プロテインと相性の良い生きた乳酸菌「有胞子性乳酸菌スポルス(R)」と、菌と一緒に摂りたい水溶性食物繊維「難消化性デキストリン」を配合。1杯20gあたり約4g*2の食物繊維を摂れるため、菌ケア*1だけでなく現代人が不足しがちな「食物繊維」もまとめて補えます。- 11種のビタミン&7種のミネラル美容や健康維持に欠かせない多彩なビタミン・ミネラルをプラスし、毎日の栄養補給をサポートします。- 人工甘味料不使用*3毎日続けるものだからこそ甘味料にもこだわりを。砂糖や人工甘味料の代わりに、植物由来の甘味料「ステビア」を採用しました。やさしい甘さで、カロリーが気になる女性にもうれしい成分です。- 水でスッキリゴクゴク飲めるビネガーフレーバー後味はビネガードリンクのようにすっきりしており、もったり甘いプロテインが苦手な方も、ジュース感覚で楽しめる軽やかな味わいに仕上げました。

*1:健康と美しさの維持のために菌と生きるライフスタイルのこと

*2:ザクロ風味1杯20gの場合

*3:代替甘味料として植物由来のステビアを使用