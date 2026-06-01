【3店舗同時開催】2026年夏のドリンクフェア「SUMMER JOURNEY BAR & CAFE 2026」

株式会社ジェイアール東海ホテルズSUMMER JOURNEY BAR & CAFE 2026

名古屋マリオットアソシアホテル（名古屋市中村区・総支配人 杉本篤史）では、2026年6月1日(月)～8月31日(月)まで、15階ロビーラウンジ「シーナリー」、15階メインバー「エストマーレ」、52階スカイラウンジ「ジーニス」にて、「SUMMER JOURNEY BAR & CAFE 2026」を開催します。

詳細はこちら :https://www.associa.com/nma/recommend/20260601.html?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=nma_20260601_z

シーナリー・エストマーレ・ジーニスのバーテンダーとバリスタが、「マリオットの夏を巡る」というテーマで考案した、夏限定のオリジナルドリンクが登場。

店舗ごとに異なるコンセプトのドリンクを楽しみながら、夏らしさを感じる華やかな味わいと、非日常感あふれるひとときをお過ごしいただけます。

《15階ロビーラウンジ シーナリー》

【シーナリー】ハワイアンをテーマにしたドリンク3種

ロビーラウンジ「シーナリー」のテーマは、ハワイアン。

ゆったりとした空間で、彩り豊かなハワイアンテイストのドリンクとともに、夏らしいひとときを味わえます。

ハワイコナ コーヒーハワイコナ コーヒー \2,200

世界三大コーヒーのひとつ、ハワイ産コナコーヒーの中でも最上級グレードの”エクストラファンシー”を使用。華やかな香りとすっきりとした苦みが広がる、シーナリーを代表するプレミアムコーヒーです。

ご褒美コーヒーゼリーラテご褒美コーヒーゼリーラテ \2,000

ほろ苦いコーヒーゼリーにミルクとエスプレッソを重ね、ふわりとホイップクリームをのせた贅沢なデザートラテ。しっかりとしたゼリーの食感と、やさしいミルクのまろやかさが溶け合う、自分へのご褒美にふさわしい一杯です。

ピーチティージュエリーソーダピーチティージュエリーソーダ \1,850

ハワイのサンセットをイメージした、宝石のように輝く琥珀色のティーモクテル。紅茶ゼリーとオレンジゼリーの2種が揺れるグラスに、ピーチシロップとブラックティーソーダが爽やかに重なります。暑い夏の午後に、涼しげなひと口をどうぞ。

シーナリー店内

15階 ロビーラウンジ「シーナリー」

営業時間/10：00～20：00（L.O.19：30）

《15階メインバー エストマーレ》

【エストマーレ】サマーフルーツをテーマにしたカクテル5種

メインバー「エストマーレ」では、サマーフルーツをイメージしたカクテルをご用意。夏らしいフルーツを使用した華やかなカクテルとともに、上質な夏のバータイムをお楽しみいただけます。

キュムラス・サンセットキュムラス・サンセット \2,500

夕暮れに浮かぶ入道雲を思わせる「キュムラス・サンセット」。パッションフルーツとパイナップルの甘酸っぱさに、華やかな香りとカカオの奥行きを重ねた、プレミアムテキーラがもたらす、なめらかな余韻も魅力の一杯です。

メロナータメロナータ \2,600

メロンの甘くみずみずしい香りに、ハーブ香るジンとエルダーフラワートニックを重ねた「メロナータ」。爽やかな口当たりの中に、果実の余韻をお楽しみいただけます。淡く涼しげなグリーンが夏夜に映える、軽やかなジントニックスタイルの一杯です。

真夏のソルティ真夏のソルティ \2,400

生のスイカジュースを贅沢に使用した、毎年夏恒例のスペシャリティカクテル。ウォッカベースの爽やかな飲み口に、グラスの縁にあしらった塩がスイカの瑞々しい甘みを引き立てます。鮮やかな赤が夏の到来を告げる、夏の定番をどうぞ。

オーシャン・ピスコサワーオーシャン・ピスコサワー \2,400

南米チリのカクテル「ピスコサワー」をフローズンスタイルにアレンジ。マスカット系のブランデー「ピスコ」の華やかな香りに、キウイとライチの爽やかな果実味が溶け合う、涼やかな低アルコールカクテルです。

マンゴーブリュレマイタイマンゴーブリュレマイタイ \2,500

マンゴーとパイナップルのとろけるような果実味に、ラムの芳醇な香りを重ねた「マンゴーブリュレマイタイ」。香ばしくキャラメリゼし、クレームブリュレを思わせるデザートのような、夏限定のトロピカルカクテルです。

エストマーレ店内

15階 メインバー「エストマーレ」

営業時間/17：00～24：00（L.O.23：30）

※20歳未満のお客様はご入店をご遠慮願います

※喫煙可能店舗です

≪52階スカイラウンジ ジーニス≫

【ジーニス】サマーナイトをテーマにしたカクテル4種

ジーニスではサマーナイトをイメージしたカクテルが登場。地上210mからの夜景が広がるラウンジで、大人な夏のひとときをお過ごしいただけます。

レチ・ブリーズレチ・ブリーズ \2,300

やわらかな風が頬をなでるような、軽やかな一杯。東南アジアで親しまれる蒸留酒「アラック」にライチの香りを重ね、ローズソルトのほのかな塩味を添えた涼やかな味わいに仕上げました。

セレナーデセレナーデ \2,500

愛する人へ贈る夜の歌--その名にふさわしい、夜に寄り添うロマンティックな一杯です。マンゴーをそのままとろりと溶かし込んだ果肉に、生クリームと牛乳がなめらかな口当たりをもたらし、芳醇な甘みへと誘います。

アナナス・ニュイアナナス・ニュイ \2,400

夏の夜、南国の風が吹き抜けるような一杯。パイナップルにココナッツのまろやかさ、バタースコッチの香りをふわりと重ねました。スパークリングの軽やかな泡が全体をやさしく引き締め、爽やかさの中にほどよいコクを感じる、余韻まで心地よいカクテル。

ぺスカ・セーラぺスカ・セーラ \2,000

桃の宵と名づけられた、繊細な美しさをまとうノンアルコールカクテル。「TWG ゲイシャブロッサムティー」の南国の豊かな果実の香りに桃の香りを重ね、クランベリーの可憐なピンクがやさしく溶け合う、奥行きのある味わいに仕上げました。

ジーニス店内

52階 スカイラウンジ「ジーニス」

営業時間/

平日 14：00～23：00（L.O.22：30）

土日祝 11：00～23：00（L.O.22：30）



※17時以降、20歳未満のお客様はご入店いただけません。

※17時以降は別途既定の席料を頂戴いたします

SUMMER JOURNEY BAR & CAFE 2026

期間：2026年6月1日（月）～8月31日（月）

店舗：15階ロビーラウンジ「シーナリー」、15階メインバー「エストマーレ」、

52階スカイラウンジ「ジーニス」

公式HP（https://www.associa.com/nma/recommend/20260601.html(https://www.associa.com/nma/recommend/20260601.html?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=nma_20260601_z)）

名古屋マリオットアソシアホテル

450-6002

愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4

URL： https://www.associa.com/nma/

Tel： 052-584-1111(代表) JR名古屋駅直結

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