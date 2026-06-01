【ホテルメトロポリタン盛岡　夏の夜を彩るレストラン企画】メトロサマーフェス2026開催

日本ホテル株式会社

ホテルメトロポリタン 盛岡 （本館：所在地／盛岡市盛岡駅前通、NEW WING：所在地／盛岡市盛岡駅前北通 総支配人／佐藤隆）は、2026年7月17日(金)～9月19日（土）までの期間、レストラン各店のシェフが趣向を凝らした夏限定のメニューを楽しむ「メトロサマーフェス2026」を開催いたします。

開業45周年の今年は、各店舗の個性を活かしたメニューで皆さまへの日頃の感謝をお届けいたします。JUEN・ジョバンニの２店舗ではお酒にもぴったりのお料理をフリードリンク付きで、対い鶴・モン・フレーブの２店舗では夏の味覚を存分に味わうメニューをご用意しております。お得な前売りチケットは、本日6月1日(月)より販売開始。夏においしいお飲み物とあわせたホテルのお料理を心ゆくまでお楽しみください。

フェア概要

【フェア名】 ホテルメトロポリタン盛岡 メトロサマーフェス2026

【料金】 お得な前売りチケット\5,500（当日料金\6,500）

【前売期間】 2026年6月1日(月)～7月16日(木)

【販売箇所】 ホテルメトロポリタン盛岡本館・ニューウイング両館フロント、レストラン各店

【開催期間】 2026年7月17日（金）～9月19日（土）各店ディナータイム

【開催店舗】

本館：チャイニーズダイニング「JUEN」

NEW WING：ダイニング＆バー「ジョバンニ」、フランス料理「モン・フレーブ」、日本料理「対い鶴」

▶フェア詳細はこちら：https://morioka.metropolitan.jp/topics/metrosummerfes.html

▶本館 4F チャイニーズダイニング「JUEN」

～中国四大料理巡り～

痺れる四川、香る広東、華やかな上海、奥深い北京を堪能する夏の美食巡り。中国四大料理に独自の技術でアレンジを加えた特別コースを、料理に合う爽快なアルコールドリンク、オリジナルモクテルと共にお愉しみください。

■お料理7品＋120分フリードリンク

＜フードメニュー＞

・広東料理：蒸し鶏 葱香味ソース

・四川料理：海老とクワイの四川唐辛子炒め

・北京料理：水餃子 中国黒酢の香り

・上海料理：白身魚の強火蒸し 老抽と紹興酒のソース

・四川料理：麻婆豆腐

・上海料理：上海式炒め焼きそば

・デザート：杏仁豆腐

＜ドリンクメニュー＞

生ビール、中国酒、紹興酒、麦焼酎、ウイスキー、ソフトドリンク（モクテル4種含む）

▶NEW WING 2F ダイニング＆バー「ジョバンニ」

ジョバンニ フリーフロー・ガーデンブッフェ ～モクテル＆カクテルで楽しむグリル・フェス～

この夏、ジョバンニが夏祭り会場に！ライブ感溢れるグリル料理や多彩なドリンク、涼を感じる冷製メニューなど豊富なラインナップで送る大人のガーデンメニューをご用意。ぜひご家族やご友人、大切な方とご一緒に夏の「美味しい！」をご体感ください。

■お料理＋120分フリードリンク

※お食事のみフリードリンク無し：3,500円

＜フードメニュー＞

牛肉と野菜のグリル BBQブロシェット シラチャーソース／YAKITORIジョバンニスタイル(四川風BBQソース＆ケバブ＆ソルトペッパー)／香草マリネ仕込みのポークグリル BBQスタイル／お好み焼き＆揚げタコ焼き／屋台の焼きそば風スパゲティ／ヤンニョム・ミートボール／チキン南蛮／鴨肉と地野菜のアヒージョ／ジョバンニ4時間煮込みカレー など

＜ドリンクメニュー＞

カクテル・ハイボール各種／ビール(大瓶)／ワイン各種／ノンアルコールドリンク・モクテル（Alc0.0％カクテル）各種

▶NEW WING 2F フランス料理「モン・フレーブ」

～フランス旅メニュー～

フランス各地方の郷土料理の魅力を一皿ずつに閉じ込めた、モン・フレーブならではの優雅で贅沢なフランス紀行コース。前菜に続き、とうもろこしの旨みを生かした冷製スープ、海の幸を味わうメインディッシュ、そして香り豊かなデザートへと続く、心躍る“美食の旅”へと誘います。

■お料理のみ（5品）

＜メニュー＞

■豚肉と無花果のコンプレッション 赤ワイン風味 サラダと共に（ボルドー地方）

■とうもろこし冷製スープ（アルザス地方）

■コトリアード サフラン香るリゾーニと共に エシャロットとライムのアクセント（ブルターニュ地方）

■完熟メロンとアーモンドブランマンジェ IPAホップ香るアイスクリーム添え（ラングドック地方）

・コーヒー、パン

▶NEW WING 1F 日本料理「対い鶴」

～鶴の架け橋～

岩手の海、山、里の恵みを多彩な味わいでお愉しみいただける八寸のほか、なんきん、ぎんなん等「運(ん)」がつく煮物など、料理との「語呂合わせ」や岩手の食材を通じて皆さまへの感謝をお届けする特別懐石をぜひご賞味ください。

■お料理のみ（6品）

＜メニュー＞

■先付け 焼き茄子浸し、海鞘キムチ

■造里 めで鯛薄造り、鮪、若芽、長寿の海老

■煮物 なんきん、ぎんなん、にんじん、だいこん、こんぶ、とうがん

■八寸 佐助豚の串焼き、アマタケ赤鶏の香味焼き、県産牛コロッケ塩茹で枝豆、鰯チーズ鋳込み揚げ、烏賊酒盗焼、トマト檸檬煮、焼き唐土、短角牛の生ハム巻き、県産野菜の漬物、銀河のしずくを使った天結び 梅 鶉玉

■食事 長寿蕎麦

■甘味 苺シャーベット

ありがとうございます、おかげさまで開業45周年

盛岡ターミナルビル株式会社は、1981年に駅ビル・フェザンと盛岡ターミナルホテル(現 ホテルメトロポリタン盛岡)を開業し、皆さまからご愛顧いただき今年開業45周年を迎えることができました。これからも「地域を元気に幸せに」をスローガンに、「発見」と

「感動」に溢れた盛岡・岩手の未来を目指し、皆さまとともに歩んでまいります。