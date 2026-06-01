生成AI時代に向け経営体制を強化、元ドリコム副社長執行役員・奥村善生氏がモリカトロン株式会社の取締役に就任

モリカトロン株式会社

モリカトロン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：森川幸人、以下 モリカトロン）は、事業および経営体制の強化を目的として、2026年6月1日付で、奥村善生氏が新たに取締役に就任したことをお知らせいたします。

奥村氏は、株式会社ドリコムにて副社長執行役員を歴任するなど、ゲーム・エンターテインメント業界において豊富な事業経験と経営経験をもたれております。今後は、モリカトロンの掲げる“エンタメAI”領域において、事業成長および組織強化を推進してまいります。

■ 取締役就任の背景― 生成AI時代における「エンターテインメントの再設計」へ ―

モリカトロンは2017年の創業以来、日本初の“エンタメAI”専業企業として、ゲーム・エンターテインメント領域に特化したAI研究開発を続けてまいりました。

生成AIの進化によって、現在エンターテインメント産業は大きな転換点を迎えています。



AIは単なる開発効率化ツールではなく、

「ゲームの作り方」そのもの、

「ユーザー体験」そのもの、

そして「エンターテインメントの価値構造」そのものを変え始めています。



これからの時代に求められるのは、単なるAI技術力だけではありません。

“AIをどう事業に実装し、どう市場へ届け、どう新しい体験価値へ変えていくのか”。

つまり、

技術・クリエイティブ・事業戦略を一体化できる推進力が、これまで以上に重要になると私たちは考えています。



そのような中、このたびモリカトロンは、長年にわたりゲーム業界の第一線で事業戦略・事業推進を牽引してきた奥村善生氏を、新たに取締役として迎えることとなりました。

奥村氏は、株式会社ドリコムにて副社長執行役員として経営・事業戦略を担い、多数のゲーム事業・IPビジネスを推進してきた実績を持ちます。



一方、モリカトロン代表の森川幸人は、日本におけるゲームAI・エンタメAI領域の黎明期から、AI設計・ゲームデザイン・研究開発を牽引し続けてきました。



今回の新体制は、“AIを創る力” と “AIを事業へ変える力” の融合です。



森川の持つ先端的なAI思想・研究開発力と、奥村氏の持つ事業推進・戦略構築力を掛け合わせることで、モリカトロンは単なるAI受託会社ではなく、

「生成AI時代のエンターテインメント産業そのものをアップデートする存在」を目指してまいります。



今後は、ゲーム業界のみならず、幅広いエンターテインメント領域において、AIによる新たな体験創出・事業創造を加速させてまいります。

■ 新取締役 奥村 善生氏の略歴（抜粋）

ゲームプログラマーとしてキャリアをスタートし、技術および開発部門にて経験を積む。

2012年：株式会社ドリコム 入社

2015年：同社 執行役員（ソーシャルゲーム事業本部副本部長 兼 ゲームデザイン部長などを歴任）

2022年：同社 副社長執行役員（ゲーム事業・BtoB事業などを統括）

2026年3月：同社退社

現在、カルチュア・エンタテインメント グループ傘下の株式会社スタジオレックスおよび株式会社BlasTrainの代表取締役社長を務める。

2026年6月：モリカトロン株式会社 取締役就任

■ コメント取締役 奥村 善生

AI技術は今や、ゲーム・エンターテインメント産業を大きく変革する中核的な技術となっています。

私自身、これまでゲーム業界で開発と事業の両面に携わる中で、新しい技術がいかにエンターテインメントの可能性を広げるかを肌で感じてきました。

モリカトロンは日本初の“エンタメAI”専業企業として、設立当初からこの領域で先駆的な取り組みを続けてきた、独自の技術力と先見性を持つ会社です。取締役として、事業成長と組織基盤の強化に注力し、森川社長のクリエイティブ・研究領域での深い知見と、私の事業・経営の経験を掛け合わせることで、モリカトロンが目指す“夢と感動をもたらす楽しいAIサービス”を世界中に届けられるよう、力を尽くしてまいります。

代表取締役社長 森川 幸人

奥村氏とは、弊社が関わったゲーム『はらぺこミーム』（2025年ドリコム）の開発等を通じて強い信頼関係を築いてまいりました。奥村氏はゲーム事業全体を牽引し、確かな経営手腕を発揮してこられたプロフェッショナルです。

AI激戦時代を迎え、我々が次の成長フェーズへと飛躍するためには、従来の『クリエイティブ・研究』領域に加えて、『事業・経営』を力強く推進できる奥村氏が参画していただけることになり、モリカトロンのエンタメAI事業がさらに大きく飛躍できると確信しております。

■ 会社概要：モリカトロン株式会社

モリカトロンは、2017年に設立した日本初の“エンタメAI”の研究開発を主体とした会社です。

「エンタメAIで、日常に“遊び心”を」をミッションに、夢と感動をもたらす“楽しいAIサービス”を発信しております。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/133267/table/12_1_6a8cea0abb434585d44e2b2f98180d54.jpg?v=202606020151 ]

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